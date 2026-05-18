Irak reaviva un zigurat sumerio de 4.000 años de antigüedad: fue amenazado por el cambio climático

En Irak comenzó la restauración del Zigurat de UR, sitio sumerio de 4 mil años de antiguedad. Foto: Captura

En Irak comenzó la restauración del Zigurat de UR, sitio sumerio de 4 mil años de antiguedad. Foto: Captura

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En la provincia de Dhi Qar, al sur de Irak, el zigurat de Ur es un templo monumental construido hace más de cuatro milenios. Se considera uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura mesopotámica y un símbolo de la antigua civilización sumeria.

El gobierno iraquí anunció un presupuesto inicial de alrededor de 500 millones de dinares iraquíes, aproximadamente 325.000 euros, para la primera fase de la campaña de reconstrucción. Según el arqueólogo Kadhim Hassoun Honeihin, miembro del comité de restauración, las obras deberían estar terminadas en julio de este año.

Una restauración con materiales tradicionales

En la restauración se usan métodos tradicionales y materiales de producción local para reconstruir las zonas más deterioradas de la estructura.

El zigurat de Ur es un zigurat ubicado junto a las ruinas de la antigua ciudad sumeria de Ur, en el actual Irak. Foto: Depositphotos

"Estamos restaurando la fachada del zigurat y las tres escaleras del primer piso, además del segundo piso completo", explicó Honeihin a Reuters.

El experto también afirmó que se reprodujeron ladrillos con propiedades químicas y físicas similares a las originales a partir de muestras tomadas del monumento. La arcilla utilizada en la restauración se produce manualmente en el sitio y usa materiales recolectados en un entorno similar al de la antigua ciudad de Ur. Entre los materiales aglutinantes empleados en la intervención se encuentran compuestos a base de calcio y agua.

Las amenazas al patrimonio

Honeihin advirtió que la ausencia de barreras naturales y artificiales ha dejado el yacimiento arqueológico más vulnerable a las tormentas y la erosión.

Irak enfrenta desde hace décadas amenazas contra su patrimonio histórico. Además de los daños causados por sucesivas guerras, desde el conflicto con Irán en la década de 1980 hasta la invasión liderada por Estados Unidos en 2003 y la violencia del grupo Estado Islámico, el país ahora enfrenta los efectos del cambio climático.

El aumento de las tormentas de arena, la desertificación y los fenómenos meteorológicos extremos amenazan no solo la agricultura iraquí, sino también algunos de los yacimientos históricos más importantes de Mesopotamia.