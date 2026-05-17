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Ciencia

Arqueólogos descubren rastros de antiguas especies similares a los humanos que habitaron Asia mientras surgía el Homo sapiens

Un yacimiento arqueológico en Indonesia reveló evidencias de una antigua especie homínida que pudo coincidir con los primeros humanos modernos.

La entrada de Leang Bulu Bettue, la cueva en Sulawesi, Indonesia, donde diversas especies humanas han habitado durante decenas de miles de años. Foto: Universidad Griffith
La entrada de Leang Bulu Bettue, la cueva en Sulawesi, Indonesia, donde diversas especies humanas han habitado durante decenas de miles de años. Foto: Universidad Griffith
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Los arqueólogos descubrieron evidencias de una antigua especie homínida que habitó la isla indonesia de Sulawesi hace más de 200.000 años. Los hallazgos, publicados en la revista PLOS One, revelan una compleja historia de ocupación humana en la región, donde homininos arcaicos vivieron mucho antes de la llegada del Homo sapiens y pudieron haber coincidido con los primeros Homo sapiens en algún momento de su historia.

Un sitio que revela la profunda historia humana

La excavación en el yacimiento arqueológico de Leang Bulu Bettue, dirigida por el investigador Basran Burhan, de la Universidad Griffith, desenterró una extensa colección de herramientas de piedra, huesos de animales y otros artefactos que abarcan gran parte del Pleistoceno. Las distintas capas de ocupación sugieren que la isla albergó una población única de homininos arcaicos mucho antes de la llegada de los humanos modernos.

Excavadoras trabajando en Leang Bulu Bettue. Foto: Burhan

Excavadoras trabajando en Leang Bulu Bettue. Foto: Basran Burhan

'Estas actividades parecen representar una tradición cultural de homininos arcaicos que persistió en Sulawesi hasta bien entrado el Pleistoceno tardío', dijo el profesor Adam Brumm.

Los investigadores señalaron que estos primeros habitantes desarrollaron una sofisticada tradición de fabricación de herramientas, especialmente visible en los robustos picos hallados en el sitio, que evidencian adaptación a las exigentes condiciones ambientales de la isla.

La llegada del Homo sapiens

Hace unos 40 mil años, el registro arqueológico muestra un cambio cultural drástico que, según los investigadores, coincide con la llegada del Homo sapiens a Sulawesi. Esta nueva fase se caracteriza por herramientas distintas y las primeras evidencias conocidas de comportamiento simbólico y expresión artística en la isla.

'Esta fase posterior se caracterizó por un conjunto tecnológico distintivo y la evidencia más antigua conocida de expresión artística y comportamiento simbólico en la isla', explicó Basran Burhan.

Estas innovaciones apuntan a una transformación cultural significativa, vinculada con formas más complejas de organización social, creatividad y pensamiento simbólico.

El profesor Brumm sugirió que esta ruptura cultural podría reflejar una 'importante transición demográfica y cultural en Sulawesi', probablemente asociada con la llegada de los humanos modernos y el reemplazo gradual de poblaciones arcaicas. 'Por eso, realizar investigaciones arqueológicas en Sulawesi es tan apasionante', afirmó.

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