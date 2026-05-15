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Ciencia

Primera planta de paneles solares flotantes y verticales en un lago revoluciona la energía: produce más electricidad en la mañana y la tarde

El revolucionario proyecto instalado en Baviera aprovecha el reflejo del agua y la refrigeración natural para aumentar la producción eléctrica y extender la vida útil de los módulos fotovoltaicos.

Este innovador proyecto de SINN Power GmbH promete revolucionar la producción de electricidad.
Este innovador proyecto de SINN Power GmbH promete revolucionar la producción de electricidad. | Foto: SINN Power GmbH
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La transición hacia las energías renovables acaba de dar un paso inesperado con la inauguración de la primera planta de paneles solares flotantes verticales del mundo. El proyecto, desarrollado por la empresa alemana SINN Power GmbH en Baviera, utiliza módulos bifaciales instalados sobre un lago para generar electricidad, justamente en las horas de mayor demanda: al amanecer y al atardecer.

La instalación fue montada en la gravera de Starnberg y cuenta con 2.500 paneles solares verticales capaces de producir cerca de 1,8 megavatios de potencia. A diferencia de las plantas convencionales, cuya máxima producción ocurre al mediodía, cuando el consumo suele disminuir, esta tecnología genera dos picos diarios que coinciden con el horario en que hogares y fábricas utilizan más electrodomésticos, maquinaria y sistemas eléctricos.

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¿Por qué los paneles solares verticales generan electricidad en los momentos de mayor consumo?

La clave del sistema está en la orientación de los módulos. En vez de apuntar hacia el sur, como ocurre con la mayoría de instalaciones solares del hemisferio norte, los paneles fueron colocados verticalmente con orientación este-oeste. Gracias a ello, una cara capta la luz de la mañana y la otra aprovecha la radiación de la tarde. Al ser bifaciales, ambos lados producen electricidad al utilizar tanto la luz directa como la reflejada por el agua.

Este diseño modifica completamente la curva de producción energética. Mientras las plantas solares tradicionales concentran casi toda su generación entre las 11.00 y las 14.00, la planta flotante reparte la producción en dos franjas horarias estratégicas.

Ese comportamiento coincide con el momento en que millones de personas encienden electrodomésticos antes de ir al trabajo y cuando las industrias mantienen mayor actividad al cierre de la jornada. Para los especialistas, este modelo puede ayudar a estabilizar la red eléctrica y aprovechar mejor la energía renovable sin desperdicios.

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¿Qué ventajas ofrece instalar paneles solares flotantes sobre un lago?

Además del ahorro de terreno, la superficie acuática aporta beneficios técnicos que mejoran el rendimiento de los módulos fotovoltaicos. El agua refleja parte de la radiación solar hacia la cara inferior de los paneles, un fenómeno conocido como efecto albedo. Según reportes del proyecto, este reflejo puede aumentar la generación eléctrica hasta 30% durante determinadas condiciones climáticas, especialmente en días nublados o con nieve alrededor del lago.

La refrigeración natural también juega un papel decisivo. Los paneles solares pierden eficiencia cuando alcanzan temperaturas elevadas, algo frecuente en techos urbanos o terrenos secos. En la planta alemana, el aire circula libremente entre ambas caras de los módulos, mientras el agua mantiene un ambiente más fresco alrededor de la estructura.

Esa combinación reduce el sobrecalentamiento y prolonga la vida útil del sistema. Para soportar el viento y las olas, los ingenieros desarrollaron una plataforma con quillas sumergidas y cables flexibles que estabilizan la instalación sin comprometer su resistencia frente a tormentas o ráfagas intensas.

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