HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial
Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     Resultados ONPE al 100%: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputarán la segunda vuelta presidencial     
Ciencia

Los científicos quedaron asombrados: un volcán expulsó gases peligrosos, pero luego “limpió” parcialmente lo que contaminó

El evento registró grandes cantidades de metano en la atmósfera. Poco después, los científicos observaron algo que podría tener un impacto en el clima.

Una de las erupciones más violentas de los últimos años tuvo lugar bajo la superficie del océano Pacífico. Foto: Tonga Geological Services
Una de las erupciones más violentas de los últimos años tuvo lugar bajo la superficie del océano Pacífico. Foto: Tonga Geological Services
Escuchar
Resumen
Compartir

Una gigantesca erupción submarina, ocurrida en enero del 2022, sorprendió a científicos de todo el mundo no solo por su potencia, sino también por un inesperado efecto químico en la atmósfera. El volcán Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, ubicado en el Pacífico Sur, lanzó enormes cantidades de ceniza, vapor de agua y gases a gran altura, en uno de los eventos volcánicos más intensos registrados en tiempos recientes.

Aunque este tipo de erupciones suele empeorar el cambio climático al liberar gases de efecto invernadero, un nuevo estudio detectó que el mismo volcán habría ayudado a degradar parte del metano que expulsó. Este hallazgo fue reportado por investigadores vinculados a la Universidad de Copenhague, quienes analizaron imágenes satelitales tras el fenómeno.

PUEDES VER: Arqueólogos creyeron encontrar una pieza de maquinaria agrícola antigua, pero era en realidad una llanta de carruaje de la Edad de Hierro

lr.pe

¿Cómo descubrieron que el volcán degradó metano?

Los científicos utilizaron datos del instrumento TROPOMI, instalado en el satélite Sentinel-5P de la Agencia Espacial Europea, que monitorea a diario contaminantes y gases atmosféricos en todo el planeta.

Imagen satelital tomada el 16 de enero de 2022, que muestra en azul la nube de formaldehído medida por TROPOMI. Foto: van Herpen et al.

Imagen satelital tomada el 16 de enero de 2022, que muestra en azul la nube de formaldehído medida por TROPOMI. Foto: van Herpen et al.

Al revisar las imágenes, detectaron concentraciones inusualmente altas de formaldehído dentro de la nube volcánica. Esta molécula resulta clave porque aparece como producto intermedio cuando el metano se descompone en la atmósfera.

Según explicó el autor principal del estudio, Maarten van Herpen, el equipo quedó sorprendido al encontrar una nube con niveles récord de formaldehído. Lo más llamativo fue que esta señal química persistió durante 10 días y pudo rastrearse hasta Sudamérica, lo que sugiere que el metano siguió degradándose dentro de la pluma volcánica durante más de una semana.

PUEDES VER: Enterrado bajo una calle desde 1360: obreros querían construir un edificio, pero descubrieron un barco medieval a 24 metros de profundidad

lr.pe

El proceso químico que sorprendió a los investigadores

La explicación podría estar en una combinación poco habitual de elementos. Durante la explosión, el volcán lanzó no solo ceniza, sino también grandes cantidades de agua salada hacia la estratosfera.

Los investigadores creen que la interacción entre la sal marina, la ceniza volcánica y la radiación solar habría generado cloro reactivo, una sustancia capaz de reaccionar con el metano y acelerar su descomposición.

De acuerdo con las estimaciones, el volcán liberó al menos 330.000 toneladas de metano, mientras que cerca de 900 toneladas diarias habrían sido degradadas posteriormente dentro de la nube.

El estudio abre una nueva posibilidad para la ciencia climática: usar satélites para medir cómo se destruye metano en la atmósfera e, incluso, estudiar si estos procesos naturales podrían replicarse de forma segura en el futuro.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Geólogos perforaron 2,6 kilómetros en una mina y encontraron agua atrapada desde hace 2.600 millones de años

Geólogos perforaron 2,6 kilómetros en una mina y encontraron agua atrapada desde hace 2.600 millones de años

LEER MÁS
El río más antiguo del mundo tendría 400 millones de años: es tan viejo que fluye desde la Pangea

El río más antiguo del mundo tendría 400 millones de años: es tan viejo que fluye desde la Pangea

LEER MÁS
Enterrado en las fronteras de Egipto: el desierto esconde un secreto que desconcierta a los científicos

Enterrado en las fronteras de Egipto: el desierto esconde un secreto que desconcierta a los científicos

LEER MÁS
Unas misteriosas piedras verdes descubiertas en una cueva de España serían indicios de que pueblos prehistóricos trabajaron el cobre durante 4.000 años

Unas misteriosas piedras verdes descubiertas en una cueva de España serían indicios de que pueblos prehistóricos trabajaron el cobre durante 4.000 años

LEER MÁS
Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025