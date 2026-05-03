Petroperú: Edmundo Lizarzaburu es el nuevo presidente del Directorio tras remoción de Roger Arévalo
Petroperú remueve a Roger Arévalo de la presidencia del Directorio a solo un mes de su nombramiento.
- Alemania: "Perú está en una situación política compleja, pero no vemos ninguna tendencia de nuestras empresas a irse"
- CTS 2026: ¿Cuándo depositan, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar?
La Junta General de Accionistas de Petroperú decidió remover de su cargo al economista Roger Arévalo y nombrar en su lugar a Edmundo Lizarzaburu como nuevo director y presidente del Directorio de la petrolera estatal.
Esta decisión fue adoptada en una sesión realizada el 2 de mayo del 2026 y Lizarzaburu asumirá funciones desde el 3 de mayo, según consta en un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
PUEDES VER: ONP y AFP: afiliados podrán trasladarse entre ambos sistemas desde setiembre tras reglamento de la reforma previsional
Petroperú: ¿Quién es Edmundo Lizarzaburu?
El nuevo presidente del Directorio de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, es ingeniero industrial colegiado. Posee un Global MBA y un Doctorado en Management (Cum Laude) por la Universidad Carlos III de Madrid, además de ser candidato a PhD en Economía por la Universidad de Valladolid.
TE RECOMENDAMOS
CRONOLOGÍA DEL ASESINATO EN COLCABAMBA Y ¿LÓPEZ ALIAGA INSISTE CON FRAUDE? | QUE NO SE TE OLVIDE
Tiene más de 24 años de experiencia en dirección estratégica, finanzas, gestión de riesgos y compliance, con especialización en sectores clave como energía, hidrocarburos, banca, retail y organismos internacionales.
PUEDES VER: BCRP: así es la nueva moneda de un sol que conmemora los 200 años de relaciones diplomáticas con EE. UU., ¿Cómo conseguirla?
En consultoría, ha colaborado con instituciones como el Gobierno de Canadá, el Banco Mundial, la OIM y el PNUD, así como con entidades nacionales como el Banco de la Nación e Inretail. En estos roles, se enfocó en la implementación de modelos de prevención, marcos de transparencia, políticas financieras y sistemas de gestión de riesgos alineados con estándares internacionales.