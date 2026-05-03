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Economía

Petroperú: Edmundo Lizarzaburu es el nuevo presidente del Directorio tras remoción de Roger Arévalo

Petroperú remueve a Roger Arévalo de la presidencia del Directorio a solo un mes de su nombramiento.

Petroperú nombra a Edmundo Lizarzaburu como nuevo presidente del Directorio.
Petroperú nombra a Edmundo Lizarzaburu como nuevo presidente del Directorio. | Difusión
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La Junta General de Accionistas de Petroperú decidió remover de su cargo al economista Roger Arévalo y nombrar en su lugar a Edmundo Lizarzaburu como nuevo director y presidente del Directorio de la petrolera estatal.

Esta decisión fue adoptada en una sesión realizada el 2 de mayo del 2026 y Lizarzaburu asumirá funciones desde el 3 de mayo, según consta en un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

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Petroperú: ¿Quién es Edmundo Lizarzaburu?

El nuevo presidente del Directorio de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, es ingeniero industrial colegiado. Posee un Global MBA y un Doctorado en Management (Cum Laude) por la Universidad Carlos III de Madrid, además de ser candidato a PhD en Economía por la Universidad de Valladolid.

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Tiene más de 24 años de experiencia en dirección estratégica, finanzas, gestión de riesgos y compliance, con especialización en sectores clave como energía, hidrocarburos, banca, retail y organismos internacionales.

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En consultoría, ha colaborado con instituciones como el Gobierno de Canadá, el Banco Mundial, la OIM y el PNUD, así como con entidades nacionales como el Banco de la Nación e Inretail. En estos roles, se enfocó en la implementación de modelos de prevención, marcos de transparencia, políticas financieras y sistemas de gestión de riesgos alineados con estándares internacionales.

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