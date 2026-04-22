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Ciencia

Científicos desarrollan el primer microscopio de neutrones para observar baterías en funcionamiento en tiempo real

Instalado en la Fuente Europea de Espalación en Suecia, ofrecerá imágenes 3D detalladas y contribuirá al diseño de baterías más eficientes y duraderas, promoviendo energías limpias.

Un espejo para microscopio de neutrones tiene un grosor de apenas unos pocos nanómetros y su fabricación es sumamente compleja.
Un espejo para microscopio de neutrones tiene un grosor de apenas unos pocos nanómetros y su fabricación es sumamente compleja. | Foto: Luise Theil Kuhn

El desgaste de las baterías es un problema cotidiano que afecta desde teléfonos hasta autos eléctricos. Aunque su deterioro es evidente con el paso del tiempo, lo que ocurre en su interior sigue siendo, en gran parte, un misterio para la ciencia. Ahora, un equipo de investigadores busca cambiar esa realidad con una herramienta sin precedentes.

Especialistas de la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) trabajan en la construcción de un microscopio de neutrones capaz de observar el interior de estos dispositivos mientras están en uso. El proyecto apunta a revelar cómo se degradan los materiales en tiempo real, lo que podría abrir la puerta a sistemas energéticos más eficientes y duraderos.

Este dispositivo permitirá observar en tiempo real la degradación de materiales, mejorando la eficiencia y durabilidad de las baterías. Foto: Buap

Este dispositivo permitirá observar en tiempo real la degradación de materiales, mejorando la eficiencia y durabilidad de las baterías. Foto: Buap

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¿Cómo permitirá este microscopio ver dentro de las baterías?

El dispositivo aprovechará las propiedades únicas de los neutrones, partículas capaces de atravesar materiales donde la luz y los rayos X no logran penetrar. Gracias a ello, los científicos podrán analizar componentes completos sin necesidad de desmontarlos, algo clave para estudiar su comportamiento en condiciones reales.

“Tenemos muchas simulaciones de lo que ocurre dentro de una batería, pero es extremadamente difícil medirlo en 3D y en tiempo real mientras sucede”, explica la profesora Luise Theil Kuhn. Según detalla, esta limitación ha sido uno de los principales obstáculos en el desarrollo de nuevas tecnologías, por lo que el microscopio permitirá comprobar si los modelos actuales son correctos.

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¿Dónde se desarrollará esta tecnología y qué impacto tendrá?

El proyecto se integrará en la Fuente Europea de Espalación, una infraestructura en construcción en Suecia que generará el haz de neutrones más potente del mundo. Allí, el equipo instalará un prototipo capaz de amplificar la señal hasta 100 veces y observar detalles diminutos, equivalentes a una fracción del grosor de un cabello.

Además, la iniciativa cuenta con la colaboración de CHEXS, encargada de fabricar espejos extremadamente precisos, similares a los utilizados en telescopios espaciales. Una vez operativo, el sistema podrá generar imágenes y videos en 3D sobre cómo evolucionan los materiales, lo que ayudaría a diseñar baterías más seguras, eficientes y con mayor vida útil, impulsando así la transición hacia energías más limpias.

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