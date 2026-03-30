La NASA se alista para ir a la Luna: cuando ver el lanzamiento de la misión Artemis II y qué se hará en el viaje

La NASA se prepara para lanzar Artemis 2, su primera misión tripulada a la Luna desde 1972. Foto: NASA

La NASA se prepara para lanzar Artemis 2, su primera misión tripulada a la Luna desde 1972. Foto: NASA

La NASA tendrá su primera oportunidad para el lanzamiento de la misión Artemis II el 1 de abril de 2026, lo que será el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. Aunque los astronautas no alunizarán en esta ocasión, la agencia prevé lograr ese objetivo en 2028, como parte del plan para establecer una colonia humana en el satélite.

Los preparativos para el despegue empezarán este lunes, alimentando partes del cohete y la nave espacial. Si todo va bien, se comenzará a llenar el propulsor la madrugada del miércoles con más de 700.000 galones de combustible criogénico. Este proceso de carga puede tardar hasta cinco horas, según un comunicado oficial.

PUEDES VER: China rompe las reglas con un megacanal de 134 km que conectaría ríos con el mar para transportar más mercancía a sus socios

¿A qué hora despegará la misión Artemis II de la NASA?

La hora de lanzamiento está prevista para las 6.24 p. m. (hora del este de Estados Unidos), desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Sin embargo, se han contemplado varias fechas alternativas: el 2, 3, 4, 5, 6 y 30 de abril, que dependen de las condiciones climáticas y factores técnicos.

La nave espacial Orión, destinada a la misión lunar Artemis II. Foto: NASA

El cohete Space Launch System (SLS), el más potente desarrollado por EE. UU., será el encargado de impulsar la cápsula Orion, donde viajarán cuatro personas. Según los responsables de la misión, los preparativos avanzan sin inconvenientes importantes, aunque el clima sigue siendo un factor determinante para autorizar el despegue.

La NASA tendrá una cobertura gratuita del evento a través de su canal en YouTube y su página oficial.

PUEDES VER: Ingenieros chinos asombran al crear un submarino que se sumerge a 300 metros en el mar durante 12 horas y es apto para turistas

¿Qué hará la misión Artemis II en el viaje alrededor de la Luna?

La tripulación contará con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Durante los aproximadamente 10 días que durará la misión, se probarán los sistemas de la nave Orion en condiciones reales.

Entre sus tareas estarán maniobrar manualmente la cápsula en órbita terrestre, evaluar sistemas de soporte vital, navegación y propulsión, y recopilar datos científicos en el espacio profundo. Además, se desplazarán miles de kilómetros más allá de la Luna, alcanzando una distancia mayor que cualquier viaje tripulado anterior. También registrarán imágenes y datos que servirán para el futuro.

¿Cuándo fue la última vez que el hombre fue a la Luna?

La última ocasión que se llegó fue con el Apolo 17, en diciembre de 1972. En esa ocasión, el astronauta Eugene Cernan se convirtió en la última persona en caminar sobre la superficie lunar.

En total, 24 personas viajaron y solo 12 la han llegado a pisar, todos durante el programa Apolo. Tras ese periodo, el interés político y la inversión en este tipo de misiones disminuyeron, frenando la exploración tripulada más allá de la órbita terrestre.

¿Por qué Artemis II es clave para la NASA?

El viaje representa un paso fundamental dentro del programa Artemis, cuyo objetivo es devolver a los humanos a la Luna de manera sostenible. Aunque no se pisará la superficie lunar, servirá como ensayo para futuras expediciones.

La siguiente fase será Artemis III, prevista para 2027, que buscará concretar el alunizaje. Más adelante, IV y V apuntan a establecer una presencia permanente, incluyendo bases, módulos habitables y misiones científicas continuas.

Con Artemis II, no solo busca repetir la hazaña histórica de los años setenta, sino abrir la puerta a una nueva era de exploración espacial, en la que nuestro satélite será el punto de partida para expediciones aún más ambiciosas, como el viaje a Marte.