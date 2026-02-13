Un accidente nuclear de hace 15 años dejó una ciudad sin personas, pero los jabalíes tomaron las calles y algo inesperado ocurrió con su genética

Una catástrofe nuclear de hace más de una década vació ciudades enteras en el noreste de Japón. Tras el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011, amplias zonas alrededor de la central de Fukushima Daiichi quedaron deshabitadas durante años. La evacuación de los habitantes transformó el paisaje y abrió el paso a la vida silvestre.

Ese abandono dio lugar a lo que un grupo de biólogos describe hoy como un “experimento natural”. Más de diez años después del desastre, los científicos han descubierto que los jabalíes que ocuparon esas calles vacías no solo se multiplicaron, sino que atravesaron un proceso genético inesperado, impulsado por la ausencia de personas y la irrupción de animales domésticos en libertad.

El cruce inesperado que aceleró la evolución

Tras la evacuación, numerosos cerdos escaparon de granjas abandonadas y se adentraron en áreas silvestres. Allí se cruzaron con los jabalíes autóctonos, dando origen a una población híbrida que captó la atención de los investigadores. Un estudio genético liderado por Universidad de Fukushima analizó ADN mitocondrial y nuclear de 191 de esas especies y 10 muestreados entre 2015 y 2018.

Fotografía de presuntos híbridos entre cerdo doméstico y jabalí, tomada en la zona de evacuación el 31 de agosto de 2017. Foto: Journal of Forest Research

Los resultados mostraron que el linaje mixto tuvo un proceso dinámico. La clave estuvo en la biología del cerdo de crianza: a diferencia del puerco salvaje, que suele reproducirse una vez al año, el que fue criado puede hacerlo durante todo el año. Esa ventaja reproductiva se transmite por la línea materna, lo que aceleró el recambio generacional en los nacidos de madres domésticas.

El hallazgo sorprendió no por el cruce en sí —algo relativamente común en otras regiones del mundo—, sino por la velocidad a la que se desarrolló. En la ciudad, los grupo de animales con herencia combinada crecieron con rapidez en un entorno sin caza ni actividad humana, aprovechando campos agrícolas abandonados y abundantes recursos.

El rastro que se diluye

Lo más llamativo del estudio es que, tras ese primer crecimiento explosivo, los genes de cerdo doméstico comenzaron a desaparecer más rápido de lo esperado. A medida que los híbridos se cruzaron repetidamente con jabalíes salvajes, la huella genética se fue diluyendo. En apenas cinco generaciones, la mayoría de los animales presentaban ya una apariencia casi indistinguible de la de un tipo puro.

La ciudad de Namie, en la prefectura de Fukushima, abandonada tras el desastre nuclear. Foto: AFP

Según explicó el investigador principal Shingo Kaneko, comprender este mecanismo es clave para anticipar riesgos ecológicos. La herencia materna acelera el ciclo reproductivo en las primeras fases, pero también favorece que los rasgos de crianza se desvanezcan con rapidez cuando el entorno vuelve a imponer sus reglas naturales.

Las conclusiones, publicadas en la revista Journal of Forest Research, van más allá del caso japonés. Los autores subrayan que este patrón podría repetirse en cualquier región donde convivan porcinos de granja y silvestres. Para las autoridades ambientales, el estudio ofrece una herramienta valiosa para gestionar fauna invasora, prever explosiones demográficas y diseñar estrategias de control más precisas.

Fukushima, convertida durante años en una ciudad sin personas, revela así cómo la naturaleza no solo regresa, sino que también experimenta, se adapta y redefine sus propias reglas cuando el ser humano desaparece del paisaje.