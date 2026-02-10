HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Tomar 2 tazas de café al día reduciría el riesgo de desarrollar demencia y problemas cognitivos, según estudio

A pesar de sus beneficios a largo plazo, esto no significa que debas tomar más café de lo debido, especialmente si padeces ansiedad, insomnio o problemas cardíacos.

Un mayor consumo de café con cafeína se asoció significativamente con un menor riesgo de demencia. Foto: Shutterstock

Beber café o té con cafeína de forma moderada beneficiaría a la salud de nuestro cerebro. Así lo sugiere un estudio reciente que analizó los hábitos de consumo y el estado mental de más de 130.000 personas. Los resultados indican que quienes toman dos a tres o dos tazas presentan un menor riesgo de desarrollar demencia y deterioro cognitivo.

La investigación, publicada en la revista médica JAMA, se basa en datos del Nurses’ Health Study y del Health Professionals Follow-up Study, dos de los estudios observacionales más extensos y detallados sobre bienestar y estilo de vida realizados hasta ahora en Estados Unidos.

PUEDES VER: La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

¿Qué se encontró en el estudio?

El análisis reveló que los participantes que consumían café con cafeína en la mediana edad tenían aproximadamente un 18% menos de riesgo de desarrollar demencia en comparación con quienes bebían poco o nada. En el caso del té cafeínado, la reducción fue cercana al 14%.

Uno de los hallazgos más llamativos es que no se observaron los mismos beneficios en las versiones descafeinadas, lo que sugiere que esta desempeña un papel importante.

“Nuestros resultados indican que el consumo de ambas bebidas puede ser una pieza más en la prevención del deterioro cognitivo con el envejecimiento”, explicó Daniel Wang, profesor asistente de nutrición en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y autor principal del estudio.

En un subgrupo de participantes que se sometió a pruebas, quienes consumían estas bebidas también mostraron una menor prevalencia de deterioro cognitivo autorreportado, aunque las diferencias en los puntajes de algunos test fueron modestas.

PUEDES VER: Científicos de EE.UU. descubren un nuevo metal con mayor conductividad que el cobre y la plata y que promete revolucionar la IA

No sería el único factor

Aunque parece relevante, los expertos advierten que las dos bebidas contienen cientos de compuestos bioactivos que podrían contribuir a la salud cerebral. “El café combina cafeína con sustancias que influyen en la inflamación, el metabolismo de la glucosa, la función vascular y el estrés oxidativo”, señaló Sara Mahdavi, profesora adjunta de ciencias de la nutrición en la Universidad de Toronto.

Reducir la inflamación y el estrés oxidativo es clave, ya que ambos procesos están relacionados con el envejecimiento y el daño celular. Además, el consumo habitual podría estar asociado a otros hábitos saludables, como mayor actividad física o una dieta más equilibrada, factores que también protegen el cerebro.

Por esta razón, los investigadores subrayan que los resultados muestran una asociación, no una relación de causa y efecto directa.

PUEDES VER: China rompería un récord histórico con la construcción de la presa de agua más alta de la Tierra: sería como un rascacielos de 100 pisos

Moderación y estilo de vida, las claves

Los especialistas coinciden en que estos hallazgos no significan que las personas deban empezar a consumir café solo para proteger su cerebro. “Más no siempre es mejor”, advirtió Mahdavi. “Nadie debería comenzar a beber exclusivamente con el objetivo de prevenir la demencia”.

Además, quienes padecen ansiedad, insomnio o problemas cardíacos deben ser especialmente cautelosos. En el estudio, los beneficios se estabilizaron con un consumo moderado, sin ventajas adicionales al aumentar la cantidad diaria.

David Kao, cardiólogo de la Universidad de Colorado, resumió el mensaje central: “El café no sustituye a los hábitos que sí sabemos que protegen el cerebro”. Entre ellos mencionó el ejercicio regular, el buen descanso, no fumar, controlar la presión arterial y la diabetes, mantener una vida social activa y seguir una dieta rica en alimentos de origen vegetal.

En ese contexto, las dos bebidas analizadas en el estudio pueden ser un complemento, pero no una solución única. Si se consumen con moderación, podrían aportar un pequeño beneficio adicional para la salud cognitiva a lo largo de los años.

