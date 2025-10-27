HOYSuscripcion LR Focus

Chery International User Summit: nuevas tecnologías para autos, robots inteligentes y más

En su más reciente feria internacional, el fabricante chino reveló una serie de novedades que trabajan para sus coches y otros dispositivos inteligentes para ampliar su ecosistema.

Son varias las innovaciones presentadas en China. Foto: Chery
Desde el pasado 17 de noviembre, en Wuhú, ciudad de China, se llevó cabo la semana de conferencias correspondientes al Chery International User Summit 2025. En la feria tecnológica, se presentaron una serie de novedades para automóviles con sistemas llamativos y diseños versátiles, así como robots inteligentes en versión humanoide y canina. Te compartimos todos los detalles que obtuvimos en exclusiva.

Todas las novedades tecnológicas

Sistema anfibio para coches

Una de las novedades más interesantes que presentó el gigante asiático fue el denominado sistema anfibio, que permite a sus carros el poder conducir bajo el agua, incluso a más de un metro de profundidad durante cerca de 120 minutos de duración. En la exhibición, demostraron cómo uno de sus vehículos fue capaz de sumergirse en un lago y logró cruzar de un extremo a otro sin complicaciones. Eso sí, fue a una velocidad moderadamente lenta y con pasajeros en su interior. El sellado del automóvil no tuvo errores, ya que evidenciaron que no se filtró agua en el interior y tampoco en sus componentes internos.

Modo valet parking

Otra de las funciones que captaron la atención de los asistentes fue el modo valet parking, que como indica su nombre, destaca porque, de forma automática, el vehículo es capaz de estacionarse sin que el conductor se encuentre en el interior del coche. El proceso se apoya en los sensores y las cámaras del auto para mejorar la precisión y, de ser requerido, puede retirarse de su aparcamiento por su cuenta para dirigirse a su posición de partida previa.

Robots más inteligentes y versátiles

En la feria, la firma aprovechó en demostrar las capacidades de sus robots de diseño propio impulsados con inteligencia artificial. Por un lado, su variante humanoide llamada ´Mornine´, es capaz de interactuar con las personas con total naturalidad y puede responder todo tipo de consultas. Incorpora sensores, cámaras y micrófonos y destaca por tener gestos faciales realistas. Aunque por ahora se limita al inglés y chino, ya la utilizan para que sea profesora de historia, guía en museos, conferencista y hasta presentadora de eventos.

Por otro lado, el modelo canino llamado ´Amigo´, es un dispositivo que puede dar la pata como si se tratase de una mascota, da saltos de gran altitud y puede bailar con pasos muy sincronizados, así como emitir ladridos bastante realistas.

SUV 3 en 1: Chery T1TP

También mostraron el prototipo de SUV multifuncional Chery T1TP de siete plazas que se puede transformar en diferentes configuraciones, como una camioneta de doble cabina o autocaravana. El coche integra un sistema de propulsión híbrido con un motor turbo de 1.5 litros, que le permite una autonomía de entre 1.200 y 1.400 km. Además, se espera que su versión de producción sea lanzada en la segunda mitad de 2026.

