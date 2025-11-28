¿Qué puede hacer el Go2, el perro robot que promete revolucionar la seguridad en el Perú?

La robótica moderna no solo está enfocada en crear robots humanoides. Los robots con forma de perro están tomando protagonismo por su habilidad para moverse con facilidad por lugares peligrosos, estrechos o irregulares. Gracias a esto, se han vuelto herramientas útiles para labores de vigilancia, rescate y otras tareas donde sería riesgoso o complicado enviar a una persona.

En Perú, Glexco Robotics and Automation está impulsando la llegada del Go2, un robot cuadrúpedo desarrollado por Unitree que ya forma parte de varios proyectos piloto. Jorge Tuesta, CEO de la empresa, comentó que este tipo de soluciones potencia la labor humana, sobre todo en entornos donde el riesgo es alto o el acceso es limitado.

El CEO de Glexco explica que pueden equiparse con diversos módulos, lo que le permite operar en túneles oscuros o en zonas donde un trabajador estaría expuesto a riesgo eléctrico o gases tóxicos. "El Go2 es totalmente autónomo en su desplazamiento, pero también son maniobrados remotamente. Tienen sensor LiDAR para monitoreo tridimensional, cámaras infrarrojas, cámaras termográficas”, comenta.

Además de labores de patrullaje, el robot puede intervenir en operaciones de rescate. "Podemos ponerle un brazo robótico sobre el chasis del perro, más combinado con cámaras y sensores, para que haga rescate”, señaló Tuesta, quien recalca que, en su configuración más robusta, el Go2 puede transportar hasta 80 kilos y apoyar a bomberos en zonas colapsadas o de difícil acceso.

El uso industrial es otro de los frentes donde el Go2 empieza a destacar. El perro robot ya está siendo solicitado por sectores como logística, agroindustria, energía y seguridad patrimonial. En estos entornos, puede desplazarse por túneles, revisar cableados, verificar fugas o detectar anomalías sin exponer a trabajadores a riesgos eléctricos, mecánicos o atmosféricos.

Tuesta precisa que el Go2 también tiene aplicaciones en seguridad ciudadana, pues puede detectar intrusos y enviar alertas automáticas a Serenazgo o a la Policía mediante la transmisión en tiempo real de video y datos. Además, al contar con altavoces, luces estroboscópicas y micrófonos, el robot puede emitir advertencias, sin exponer a los agentes.

Sobre su operación, el CEO señala que no requiere una formación compleja: “Es como manejar un joystick, es muy simple de aprender”. De acuerdo con el experto, el robot puede funcionar entre 4 y 6 horas, cuenta con baterías intercambiables y es capaz de regresar por sí mismo a su estación de carga cuando detecta un nivel bajo de energía.

Respecto al interés del mercado, Glexco ya está trabajando con empresas locales. Aunque no pueden revelar nombres por temas de confidencialidad, Tuesta confirma que existe un fuerte interés, especialmente entre compañías de seguridad que buscan adoptar esta tecnología para reforzar y modernizar sus servicios.