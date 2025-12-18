HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

El cometa interestelar 3I/ATLAS está a punto de alcanzar su mayor cercanía con la Tierra: ¿cómo se podrá ver?

Según la velocidad a la que el cometa ingresó al Sistema Solar, los investigadores sostienen que el origen del 3I/ATLAS se encuentra en un sistema planetario de gran antigüedad.

El observatorio ATLAS, financiado por la NASA, descubrió el 3I/ATLAS el 1 de julio de 2025.
El observatorio ATLAS, financiado por la NASA, descubrió el 3I/ATLAS el 1 de julio de 2025. | Foto: NASA

El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA informó que el cometa interestelar 3I/ATLAS se acercará a la Tierra a una distancia de 1,8 unidades astronómicas, que equivalen a 270 millones de kilómetros. El fenómeno astronómico se producirá este viernes 19 de diciembre, no será visible a simple vista, debido a que el distanciamiento es casi el doble de la separación promedio entre nuestro planeta y el Sol.

El cometa 3I/ATLAS tiene un diámetro entre 10 y 30 kilómetros. Además, está acompañado por su cola y una atmósfera gaseosa. Sin embargo, su brillo será considerablemente tenue en comparación con las estrellas y planetas que adornan el cielo nocturno. Por lo tanto, su observación a simple vista resulta prácticamente imposible para los aficionados a la astronomía.

¿A qué hora se podrá el cometa interestelar 3I/ATLAS?

Para quienes se encuentren en Estados Unidos, las mejores oportunidades para observarlo se presentarán durante la noche del 18 y la madrugada del 19. Alrededor de las 11 p. m., hora del Este, el cometa aparecerá bajo en el horizonte este y ascenderá a medida que avance la noche, lo que permitirá una ventana de observación que se extenderá hasta poco antes del amanecer.

En particular, el Proyecto Virtual Telescope 2.0 (clic aquí) ofrecerá una transmisión en vivo el jueves 18 de diciembre a las 11:00 p. m. (hora del este de EE. UU.), lo que permitirá a los usuarios disfrutar de la experiencia astronómica. Este programa, dirigido por el Observatorio Astronómico Bellatrix de Italia, emplea telescopios de control remoto para realizar observaciones del espacio en tiempo real.

¿Cómo observar el 3I/ATLAS desde casa?

El avistamiento del cometa 3I/ATLAS alcanzará su punto máximo antes del amanecer, aproximadamente 90 minutos antes de la salida del sol. De acuerdo con información de BBC Sky at Night Magazine, para localizarlo en el firmamento, se debe buscar la constelación Leo y, a continuación, dirigir la vista hacia la izquierda de su estrella más luminosa, Regulus, y el asterismo en forma de hoz.

Para observar el pequeño punto de luz, primero se deberá alinear el telescopio desde la estrella Regulus hacia Rho Leonis, que tiene una magnitud de 3,8. Una vez que se haya establecido esta dirección, se debe recorrer la mitad de la distancia entre ambas estrellas. En este trayecto, será posible distinguir un tenue y borroso destello. Por ejemplo, muchas aplicaciones de astronomía facilitan localizar el cometa, como Stellarium o SkyView. Si se utilizan binoculares, es probable que la visión sea aún más tenue.

¿El 3I/ATLAS representa un riesgo para la Tierra?

La NASA confirmó que el cometa 3I/ATLAS no representa ningún peligro de colisión con la Tierra. A pesar de que su trayectoria lo llevó cerca de la órbita de Marte, actualmente se aleja del Sol y no se aproximará a nuestro planeta. En su máxima cercanía, 3I/ATLAS se encontrará a una distancia considerable, casi el doble de la que nos separa del Sol.

¿Cuál es el origen del nombre del 3I/ATLAS?

La NASA indicó que los cometas suelen ser nombrados en honor a la persona o al equipo que los descubre. Así, el descubrimiento corresponde al equipo de los sondeos de ATLAS, que significa Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, un telescopio financiado por el organismo estadounidense y ubicado en Río Hurtado, Chile.

Este instrumento fue el primero en notificar al Centro de Planetas Menores sobre las observaciones del cometa el 1 de julio de 2025. La letra 'I' en su denominación hace referencia a 'interestelar', lo que señala que este objeto proviene de fuera de nuestro sistema solar. Por su parte, el número '3' alude a que se trata del tercer objeto interestelar conocido hasta la fecha.

