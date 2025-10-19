HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Mide 34 metros de ancho y vive desde la época de Napoleón: buzos filman a la criatura submarina más grande jamás reportada

El descubrimiento de un buceador a varios metros de profundidad reveló un gigante de coral de 800 años o más de antigüedad que se extiende más de 30 metros en el océano.

Buceadores del proyecto Pristine Seas midieron el coral más grande del mundo en las Islas Salomón. Foto: Manu San Félix / NatGeo
Buceadores del proyecto Pristine Seas midieron el coral más grande del mundo en las Islas Salomón. Foto: Manu San Félix / NatGeo

Durante una expedición en una remota región del océano Pacífico, el buzo y videógrafo español Manu San Félix registró lo que podría ser el coral individual más grande del planeta. El hallazgo, realizado en aguas de las Islas Salomón durante una misión del proyecto Pristine Seas de National Geographic, sorprendió incluso a los científicos por su tamaño y estado de conservación.

El organismo, identificado como Pavona clavus, mide aproximadamente 34 metros de ancho, 32 de largo y más 5 metros de alto. Este coloso marino, al que San Félix describe como “una catedral”, podría tener entre 700 y 800 años de antigüedad, incluso mientras Napoleón Bonaparte consolidó su poder en gran parte de Europa.

El coral mide 34 por 32 metros y es más grande que una ballena azul media, el animal más grande de la Tierra. Foto: Pristine Seas / NatGeo

El coral mide 34 por 32 metros y es más grande que una ballena azul media, el animal más grande de la Tierra. Foto: Pristine Seas / NatGeo

Una ‘criatura’ que prospera en las profundidades del océano

La aparición del megacoral ocurrió durante una inmersión “a pleno pulmón”, cuando San Félix notó una estructura monumental a unos 13 metros de profundidad. “Vas paseando como por encima de una ciudad y, de repente, ves un monumento, porque además las dimensiones no se alejan mucho. Iba bajando y se me ponía una sonrisa en la cara”, relató el explorador español a la BBC.

Las colonias del Pavona clavus suelen tener forma de cúpula. Pero esta colonia es plana y se extiende a lo largo de una gran distancia. Foto: Manu San Félix / Pristine Seas

Las colonias del Pavona clavus suelen tener forma de cúpula. Pero esta colonia es plana y se extiende a lo largo de una gran distancia. Foto: Manu San Félix / Pristine Seas

A diferencia de un arrecife, que se compone de múltiples corales de distintas especies, este coral es un solo organismo, una auténtica fortaleza viva que alberga una gran biodiversidad: camarones, cangrejos, peces y otros pequeños habitantes marinos. Según los expertos, su ubicación en aguas más profundas podría haberlo protegido del calentamiento global que afecta gravemente a los corales en zonas superficiales.

“Mientras que los arrecifes en aguas someras aledañas estaban degradados por mares más cálidos, ser testigo de este gran y saludable oasis coralino en aguas un poco más profundas ofrece un rayo de esperanza”, explicó el doctor Eric Brown, especialista en corales y miembro del equipo científico de Pristine Seas.

El tamaño y del descubrimiento submarino de Manu San Félix

Con la ayuda de su hijo, también biólogo marino, San Félix regresó al lugar acompañado de un grupo de ocho buzos para medir con precisión la estructura. Usaron un metro especializado para mediciones submarinas, y los resultados confirmaron que este era el coral individual más grande jamás registrado.

Desde arriba, la estructura parecía una roca gigante. La colonia se ve justo detrás del barco. Foto: Manu San Félix / NatGeo

Desde arriba, la estructura parecía una roca gigante. La colonia se ve justo detrás del barco. Foto: Manu San Félix / NatGeo

Los científicos celebraron el hallazgo por su valor ecológico y científico. “El coral está en muy buen estado de salud y no presenta ninguna indicación de blanqueamiento o de cualquier tipo de enfermedad”, aseguró San Félix.

El ministro para el Clima de Islas Salomón, Trevor Manemahaga, destacó desde la COP29 en Bakú la importancia del descubrimiento para su país: “El coral es muy importante… y es crucial asegurarnos de que nuestro coral no sea explotado”.

Para el equipo de Pristine Seas, esta estructura viva es un testimonio del equilibrio natural que aún persiste en las zonas más inexploradas del planeta. San Félix afirmó que el coral “es una biblioteca viva, que lleva almacenando y aprendiendo sobre las condiciones del océano durante años”.

La lucha por sobrevivir en un océano cada vez más cálido

Los especialistas advierten que, aunque este hallazgo representa una esperanza para los ecosistemas marinos, los corales enfrentan una presión nunca antes vista debido al cambio climático, la contaminación y la acidificación de los océanos.

“En principio, los corales son muy sensibles. Viven en aguas tropicales que se caracterizan por la estabilidad de la temperatura que es prácticamente la misma todo el año”, explicó San Félix. “Entonces, esas subidas de temperatura son en este momento la gran amenaza”.

El descubrimiento del megacoral Pavona clavus plantea nuevas preguntas sobre cómo algunos organismos han logrado resistir durante siglos en condiciones que destruyen otros ecosistemas. Los científicos esperan que este caso ayude a comprender los mecanismos naturales de resiliencia que podrían ser clave para conservar los arrecifes en el futuro.

