Una psicóloga de Harvard revela que los perros sueñan visualmente que juegan con sus dueños

Las mentes de los animales son las más complejas cuando se trata investigar sobre los sueños. Los humanos somos capaces de contar lo que soñamos, pero nuestras mascotas tienen otras formas de expresarlos. En el caso de los perros, el movimiento de sus párpados, ladridos o patadas mientras duermen, nos permiten notar que sueñan algo.

Deirdre Barret, psicóloga de la Facultad de Medicina de Harvard, hizo una explicación sobre qué sueñan exactamente los perros. Según la experta, los perros soñarían con su vida diaria, donde sus dueños son partícipes de sus aventuras. También se concluye que los canes sueñan visualmente, a diferencia de los humanos, que suelen tener una estructura más lógica

El sueño REM en los mamíferos

La mayoría de los sueños vívidos ocurren durante la fase REM (sueño de movimientos oculares rápidos). Según Barret, “esta etapa del sueño es muy similar en todos los mamíferos”. Las ballenas y los delfines siempre mantienen la mitad del cerebro despierto, por lo que quizá no experimentan nada que se reconocería como sueños. Sin embargo, otros mamíferos, desde ratones hasta elefantes, probablemente sí lo hagan.

En 2001, Matthew Wilson, neurocientífico del Instituto Tecnólogico de Massachuseetts, realizó una comprobación a través de un experimento en roedores. Inició un monitoreo cerebral con ratas que recorrían un laberinto. Luego, cuando los animales se durmieron, entraron en la fase REM, escaneó sus cerebros y encontró patrones similares de activación neuronal. Era como si ellas repitieran su experiencia anterior en forma de sueño. El resultado del experimento concordó con la idea de que los sueños ayudan a procesar y consolidar los recuerdos.

¿Qué verían los perros en sus sueños?

Los perros tienen algún tipo de experiencia mientras duermen, según Barrett. ¿Pero cómo podría ser esa experiencia? Una teoría popular sobre los sueños es la hipótesis de la continuidad, que sostiene que los sueños se construyen a partir de la materia de la vida consciente.

Básicamente, soñamos con aquello a lo que prestamos atención estando despiertos. En el caso de los perros, esto incluye comida, juguetes, correr, perseguir ardillas y, por supuesto, a nosotros, los humanos. Dada la importancia que tenemos en sus vidas, explica Barrett, probablemente sueñen con divertirse jugando con sus dueños y con si ellos los perciben como buenos o malos perros.

Sabemos por nuestros propios sueños lo mucho que a veces difieren de la realidad, por lo que quizá tengan la misma cualidad extraña para los perros. “Probablemente, sus objetos y actividades favoritos estarán allí”, dice Barrett, “pero podrían ocurrir de forma surrealista o exagerada”.