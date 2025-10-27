HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

No fue el frío, ni las balas: científicos revelan a un enemigo invisible que habría derrotado al ejército de Napoleón

El ADN extraído de los dientes de 13 soldados de las tropas de Napoleón evidenció los males que se creía afectaban al ejército.

Estudio identifica los patógenos que ayudaron a la retirada del ejército de Napoleón en 1851. Foto: Pintura Adolph Northen
Estudio identifica los patógenos que ayudaron a la retirada del ejército de Napoleón en 1851. Foto: Pintura Adolph Northen

La invasión de Rusia en 1812 marcó uno de los episodios más devastadores en la historia militar de Europa. Napoleón Bonaparte, al mando de más de medio millón de soldados, se adentró en territorio ruso con el propósito de consolidar su dominio en el continente. Sin embargo, solo unos pocos miles regresaron a Francia. Durante más de dos siglos, los historiadores han señalado al invierno ruso, la escasez de alimentos y las duras condiciones del terreno como los principales responsables de la derrota del emperador francés.

Hoy, un grupo de científicos ha revelado una nueva causa del fracaso de la invasión. Investigadores del Institut Pasteur de París y de la Universidad de Tartu en Estonia encontraron pruebas de que enfermedades infecciosas podrían haber sido el factor decisivo que acabó con gran parte del ejército. El hallazgo, publicado en Current Biology, sugiere que el desastre de Napoleón tuvo menos que ver con la estrategia militar y más con enemigos microorganismos y enfermedades que diezmaron a sus tropas.

Excavación de las trincheras que contenían los cuerpos de los soldados. Foto: Current Biology

Excavación de las trincheras que contenían los cuerpos de los soldados. Foto: Current Biology

PUEDES VER: El cometa 3I/ATLAS activa la alerta internacional de los científicos por su comportamiento inusual

lr.pe

Las bacterias: un enemigo invisible

Los investigadores analizaron restos humanos hallados en 2001 en una fosa común en Vilna, Lituania, donde yacían decenas de soldados del ejército napoleónico. Gracias al uso de tecnología de secuenciación de ADN de alto rendimiento, lograron identificar fragmentos genéticos de bacterias en dientes y huesos que habían resistido más de dos siglos de deterioro. Los resultados mostraron la presencia de Salmonella enterica y Borrelia recurrentis, agentes causantes de la fiebre paratifoidea y la fiebre recurrente, respectivamente.

Cráneo con dientes y un botón de uniforme de tipo imperial en la fosa común. Foto: Current Biology

Cráneo con dientes y un botón de uniforme de tipo imperial en la fosa común. Foto: Current Biology

“Antes pensábamos que solo una enfermedad infecciosa, el tifus, había diezmado al ejército de Napoleón”, explicó el investigador Rémi Barbieri, autor principal del estudio. “Nuestros resultados demuestran que hubo varios patógenos presentes al mismo tiempo”. Esta conclusión cambia la narrativa histórica y apunta a un escenario más complejo, donde múltiples enfermedades se propagaron entre soldados debilitados por el hambre, la fatiga y la falta de higiene.

El coautor Nicolás Rascovan, responsable de la Unidad de Paleogenómica Microbiana del Institut Pasteur, destacó que el uso de estas tecnologías permite comprender mejor cómo las infecciones afectaron eventos históricos. “Estas investigaciones nos dan una visión más clara del panorama de las enfermedades infecciosas del pasado y de cómo moldearon la historia humana”, señaló.

PUEDES VER: No es el león, ni el cocodrilo: este es el temible superdepredador que infunde más miedo en el África

lr.pe

Caldo de cultivo de enfermedades

Durante la invasión a Rusia, Napoleón y sus tropas encontraron una ciudad de Moscú vacía, sin alimentos ni refugio. Los rusos habían evacuado la capital y destruido los cultivos, dejando a los franceses sin recursos. Las bajas temperaturas, la desnutrición y la falta de ropa adecuada generaron un ambiente perfecto para la propagación de infecciones.

Ubicación y datación del sitio arqueológico en Vilnius, Lituania, donde se recolectaron las muestras del estudio. Foto: Current Biology

Ubicación y datación del sitio arqueológico en Vilnius, Lituania, donde se recolectaron las muestras del estudio. Foto: Current Biology

Las pésimas condiciones sanitarias transformaron los campamentos franceses en un auténtico caldo de cultivo de enfermedades. Las infecciones se transmitían rápidamente entre soldados debilitados que compartían espacios reducidos y sin acceso a agua limpia. Aunque un estudio realizado en 2006 ya había identificado la bacteria del tifus en restos de soldados, la tecnología de aquel momento era limitada y no permitió detectar otros patógenos.

Los nuevos análisis, realizados con 13 muestras dentales, no hallaron rastros de tifus, pero sí de bacterias desconocidas hasta entonces. Según Rascovan, el descubrimiento no descarta investigaciones previas, sino que amplía el panorama. “Ahora tenemos evidencia directa de que varias enfermedades infecciosas coexistieron en el mismo lugar”, señaló el especialista. Esta diversidad microbiana explicaría por qué las pérdidas fueron tan masivas incluso antes de los enfrentamientos con el ejército ruso.

Enfermedades que aún persisten

Aunque las infecciones que azotaron al ejército napoleónico ya no representan un riesgo masivo, algunas de ellas siguen presentes en el mundo moderno. La fiebre paratifoidea y la fiebre recurrente aún afectan a comunidades vulnerables, sobre todo en regiones con escaso acceso a agua potable y servicios médicos. Su existencia actual recuerda que muchas bacterias antiguas aún forman parte de nuestro entorno y pueden reemerger bajo determinadas condiciones.

El investigador Cecil Lewis, experto en ADN antiguo de la Oklahoma School of Science and Mathematics, destacó la importancia del estudio al señalar que el análisis de patógenos antiguos ayuda a entender la evolución de las enfermedades actuales. “Estudiar los microorganismos del pasado ofrece una mirada a las rutas evolutivas que siguieron, algunas ya extinguidas y otras que dieron origen a patógenos modernos”, explicó.

Este avance científico no solo reescribe un episodio clave de la historia europea, sino que también abre una ventana al pasado biológico de la humanidad. Gracias a la paleogenómica, los científicos pueden reconstruir cómo las enfermedades moldearon imperios y anticipar cómo podrían influir en nuestro futuro.

Notas relacionadas
Arqueólogo habría descubierto el lugar donde está el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de la religión judía

Arqueólogo habría descubierto el lugar donde está el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado de la religión judía

LEER MÁS
Las puertas hacia un mundo subterráneo: túneles secretos bajo las pirámides de Giza

Las puertas hacia un mundo subterráneo: túneles secretos bajo las pirámides de Giza

LEER MÁS
Arqueólogos descubren una fortaleza militar egipcia de 3.500 años con hornos y un trozo de masa que no se llegó a comer

Arqueólogos descubren una fortaleza militar egipcia de 3.500 años con hornos y un trozo de masa que no se llegó a comer

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Descubren un planeta potencialmente habitable a menos de 20 años luz: “Es nuestra mejor oportunidad para encontrar vida en otro lugar”

Descubren un planeta potencialmente habitable a menos de 20 años luz: “Es nuestra mejor oportunidad para encontrar vida en otro lugar”

LEER MÁS
China se adelanta a EE.UU. con una técnica de ingeniería que desafía a la naturaleza y se respalda en estudios geológicos

China se adelanta a EE.UU. con una técnica de ingeniería que desafía a la naturaleza y se respalda en estudios geológicos

LEER MÁS
Científicos de China han cubierto un desierto con paneles solares y confirman que pueden cambiar el ecosistema de allí para siempre

Científicos de China han cubierto un desierto con paneles solares y confirman que pueden cambiar el ecosistema de allí para siempre

LEER MÁS
El cometa 3I/ATLAS activa la alerta internacional de los científicos por su comportamiento inusual

El cometa 3I/ATLAS activa la alerta internacional de los científicos por su comportamiento inusual

LEER MÁS
Dónde está la frontera entre los océanos Pacífico y Atlántico, y por qué es tan peligrosa para los humanos

Dónde está la frontera entre los océanos Pacífico y Atlántico, y por qué es tan peligrosa para los humanos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Ciencia

El ejército europeo hizo un hallazgo arqueológico sorprendente a 2.567 metros de profundidad: rompe un récord histórico del siglo XVI

La Luna impulsa una nueva fuente de energía verde: científicos buscan aprovechar las mareas para generar electricidad

No es el león, ni el cocodrilo: este es el temible superdepredador que infunde más miedo en el África

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025