En este lugar de Medio Oriente estaría el Arca de la Alianza, según arqueólogo: el objeto más sagrado de la religión judía

Recientes descubrimientos arqueológicos en el sitio bíblico de Shiló, en Israel, han reavivado el debate sobre la ubicación del Arca de la Alianza, el legendario cofre que, según la tradición bíblica, albergaba las tablas de los Diez Mandamientos. Un equipo de investigadores liderado por el Dr. Scott Stripling ha identificado una estructura monumental cuyas dimensiones y orientación coinciden con las descritas en el Éxodo, donde se indica que el Arca debía ser colocada en un santuario con una proporción interna de dos a uno.

Además, documentos desclasificados de la CIA han revelado que, en la década de 1980, la agencia llevó a cabo un proyecto secreto denominado "Stargate", que utilizaba la percepción extrasensorial para realizar misiones de inteligencia. En uno de estos informes, un "espectador remoto" afirmó haber identificado el Arca de la Alianza en una ubicación subterránea en Medio Oriente.

¿Dónde se encontraría el Arca de la Alianza?

El equipo arqueológico realizó el descubrimiento en Shiló, ubicada en Efraín. "Hemos descubierto un edificio monumental del periodo del Hierro I que coincide con las dimensiones bíblicas del Tabernáculo. La estructura está orientada de este a oeste y dividida en una proporción 2:1, tal como se describe en las escrituras", indicó a Daily Mail el Dr. Scott Stripling, director de las excavaciones en Tel Shiloh.

Durante este descubrimiento también se encontraron más de 100.000 restos óseos de animales, lo que, según Stripling, proporciona "evidencia abrumadora de rituales sacrificiales". La fuente de estos huesos corresponde a ovejas, cabras y ganado vacuno, lo que "coincide con el relato bíblico en un grado difícil de ignorar". También se recuperaron fragmentos de cerámica de la época del Tabernáculo.

No obstante, los arqueólogos advierten que no se puede considerar una prueba concluyente debido a que la intervención se basa en la correspondencia entre los hallazgos y los textos bíblicos.

La importancia de Shilo para la tradición bíblica

Shiló, reconocido en la tradición bíblica como el primer santuario nacional de Israel, desempeñó un papel crucial en la historia israelita, especialmente en los relatos del primer libro de Samuel.

Allí, el sumo sacerdote Eli ejerció su ministerio durante un período de gran importancia, cuando los israelitas, en medio de una guerra contra los filisteos, llevaron el Arca de la Alianza al campo de batalla. Sin embargo, su esperanza de obtener el favor divino resultó en una derrota desastrosa: los filisteos capturaron el Arca, y los hijos de Eli, Hofni y Finees, perecieron en combate.

El Dr. Scott Stripling, director de las excavaciones en Tel Shiloh, y su equipo sugieren que podrían haber localizado la puerta exacta donde Eli murió, aunque esta teoría aún no se ha confirmado oficialmente. Este hallazgo agrega una capa de fascinación a los descubrimientos realizados en Shiló, un sitio que sigue siendo de gran relevancia tanto histórica como arqueológica.