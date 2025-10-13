HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

La nave Starship de SpaceX completa con éxito su undécimo vuelo de prueba del sistema Super Heavy

La Starship desplegó varios simuladores Starlink y se hicieron nuevas maniobras de vuelo para futuros aterrizajes.

El megacohete Starship hizo maniobras de vuelo y logró con éxito su reingreso a la TIerra. Foto: SpaceX
El megacohete Starship hizo maniobras de vuelo y logró con éxito su reingreso a la TIerra. Foto: SpaceX

SpaceX completó con éxito el undécimo vuelo de la versión 2 de Starship este lunes. La compañía realizó una serie de pruebas en vuelo mientras se prepara para comenzar a lanzar una versión mejorada del cohete reutilizable. El megacohete despegó desde las instalaciones de Starbase de SpaceX en Texas y ascendió siguiendo su trayectoria prevista.

El cohete Super Heavy, que ya había volado en el Vuelo 8 en marzo, probó una configuración de motor alternativa tras la separación de etapas, con cinco motores Raptor en lugar de tres, funcionando durante una de las fases finales. El cohete realizó un suave amerizaje en el Golfo de México, frente a la costa de Starbase, como estaba previsto.

La nave Starship de SpaceX asciende en el lanzamiento del vuelo 11 el 13 de octubre. Foto: SpaceX

La nave Starship de SpaceX asciende en el lanzamiento del vuelo 11 el 13 de octubre. Foto: SpaceX

El vuelo de la Starship

La nave espacial, que volaba en una trayectoria suborbital similar a la de misiones anteriores, desplegó ocho simuladores de Starlink mientras se encontraba en el espacio. Posteriormente, realizó un breve reencendido de uno de sus seis motores Raptor.

La nave espacial Starship se eleva por el espacio. Foto: Space X

La nave espacial Starship se eleva por el espacio. Foto: Space X

La nave espacial logró reingresar, y SpaceX probó tanto los efectos de la falta de placas de protección térmica en ubicaciones estratégicas como una "maniobra de inclinación dinámica", que la compañía planea utilizar en futuros vuelos cuando el vehículo regrese a la Starbase para un aterrizaje forzoso. El vehículo amerizó en el océano Índico poco más de 66 minutos después del despegue.

El lanzamiento pone fin a una breve, pero turbulenta historia de la versión 2 de Starship. Los tres primeros lanzamientos del vehículo, en enero, marzo y mayo, sufrieron fallos que pusieron fin a la misión. En los dos primeros casos, estos fallos ocurrieron durante el ascenso, lo que provocó la caída de escombros sobre el Caribe. En junio, una etapa superior de Starship explotó en un banco de pruebas en la Starbase durante los preparativos para una prueba de fuego estático.

La NASA saluda el éxito de SpaceX

El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, calificó el vuelo de prueba de hoy como "otro paso importante hacia el aterrizaje de estadounidenses en el polo sur de la Luna". Para Duffy las pruebas son cruciales para las misiones Artemis, que intenta superar a China en su regreso a la Luna.

Amerizaje de prueba del Starship en el Océano Índico después del lanzamiento. Foto: SpaceX

Amerizaje de prueba del Starship en el Océano Índico después del lanzamiento. Foto: SpaceX

La NASA planea usar el gigantesco cohete, el más grande y poderoso del mundo, para volver a la Luna. Sin embargo, el objetivo clave de Elon Musk, es llevar a los humanos por primera vez a Marte.

El multimillonario fundador de SpaceX comentó en la transmisión web previa al lanzamiento que planeaba mirar desde afuera, en lugar de adentro, como lo había hecho anteriormente: es "mucho más visceral", dijo.

Pruebas fallidas del Starship

Las pruebas anteriores del enorme cohete Starship han provocado explosiones en la etapa superior, incluyendo dos sobre el Caribe y una tras alcanzar el espacio. En junio, la etapa superior explotó durante una prueba en tierra. Musk ha identificado el desarrollo de un escudo térmico orbital totalmente reutilizable como la tarea más difícil, señalando que tomó nueve meses renovar el escudo térmico del transbordador espacial entre vuelos.

Otro obstáculo es demostrar que la Starship puede reabastecerse en órbita con combustible súper refrigerado, un paso esencial, pero no probado para que el vehículo lleve a cabo misiones en el espacio profundo.

