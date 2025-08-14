Científicos revelan una alta tasa de cambio de sexo en las aves silvestres: contaminación ambiental sería factor clave

Las aves silvestres podrían presentar una capacidad de inversión sexual más común de lo que la ciencia suponía. Investigadores de la Universidad de Sunshine Coast analizaron el ADN de casi 500 ejemplares de cinco especies en Australia, incluyendo cucaburras, palomas, urracas y loros, y hallaron que cerca del 6% tenían los cromosomas de un sexo, pero órganos reproductivos del otro. Este hallazgo, publicado en la revista Biology Letters, plantea interrogantes sobre la influencia de la contaminación y otros factores ambientales en este fenómeno.

Dominique Potvin, coautora del estudio, indicó que en el 92% de los casos detectados se trató de hembras genéticas que desarrollaron gónadas masculinas. También se reportó un cucaburra genéticamente macho, reproductivamente activo, con grandes folículos y un oviducto distendido, lo que evidenció una reciente producción de huevos. “Esto indica que la determinación del sexo en aves silvestres es más fluida de lo que pensamos, y puede persistir hasta la edad adulta”, afirmó la investigadora.

Una rareza en aves, común en otros animales

La inversión sexual es habitual en reptiles, anfibios y peces, pero rara en aves silvestres y mamíferos. Según Potvin, comprender cómo y por qué ocurre es fundamental para mejorar la precisión en las investigaciones ornitológicas. La alteración del sexo podría tener consecuencias ecológicas significativas, como proporciones desequilibradas entre machos y hembras, reducción en el tamaño de las poblaciones y cambios en las preferencias reproductivas.

En otras especies, los cambios hormonales inducidos por contaminantes o temperaturas extremas son factores conocidos para desencadenar este proceso. En aves, aún no existe una causa comprobada, aunque los científicos sospechan que sustancias químicas presentes en hábitats silvestres podrían influir.

Desafíos para la conservación y la investigación

Clancy Hall, autora principal del trabajo, advirtió que este fenómeno complica los métodos tradicionales para identificar el sexo de las aves silvestres basándose en el comportamiento, el tamaño o el plumaje. La capacidad de reconocer con exactitud el sexo y el estado reproductivo de cada ejemplar resulta esencial para estudios de conservación, manejo de especies y análisis de comportamiento.

El equipo subraya que es necesario ampliar las investigaciones a otras regiones del mundo para evaluar el impacto global de este fenómeno y determinar con mayor precisión los factores que lo desencadenan. Esto permitiría comprender mejor su relación con la contaminación y las alteraciones ambientales que enfrentan las poblaciones de aves silvestres.