HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'
Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     Dictan 9 meses de prisión preventiva contra 'Pequeño J.'     
Ciencia

Los científicos por fin tienen la respuesta de por qué las mujeres viven más tiempo que los hombres

La diferencia en la esperanza de vida entre sexos está marcada por la selección sexual, el cuidado parental y la genética.

Las hembras de los mamíferos viven en promedio un 12 por ciento más que los machos, según una nueva investigación. Foto: IStock
Las hembras de los mamíferos viven en promedio un 12 por ciento más que los machos, según una nueva investigación. Foto: IStock

Las mujeres por lo general viven más que los hombres, esta tendencia es conocida desde épocas históricas y aún se mantiene incluso con los avances médicos. Los investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, descubrieron recientemente que las causas están ligadas a la historia evolutiva.

El equipo analizó datos de más de 1,176 especies de mamíferos y aves en los zoológicos. Los resultados confirman que la diferencia de quién vive más entre sexos no solo está presente en los humanos. Se trata de un patrón que atraviesa gran parte del reino animal y ha moldeado la esperanza de vida en hombres y mujeres.

El rol de los cromosomas en machos y hembras

En la mayoría de mamíferos, incluidas especies como gorilas y babuinos, las hembras superan a los machos en años de vida. La explicación genética más aceptada es la hipótesis del sexo heterogamético. En mamíferos, las hembras poseen dos cromosomas X, mientras que los machos solo uno, acompañado de un cromosoma Y. Esta diferencia deja a los varones más expuestos a mutaciones dañinas, mientras que el doble cromosoma X protege a las hembras y prolonga su supervivencia.

Es decir, en esta teoría se cree que las mujeres, que tienen dos cromosomas X, tienen una ventaja sobre los hombres, que tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, porque «si hay mutaciones en el cromosoma X, si solo se tiene una copia de ese cromosoma X, en esencia no se tiene una copia de respaldo. Por lo tanto, esas mutaciones eventualmente serán perjudiciales y reducirán la longevidad», declaró Fernando Colchero, ecólogo y coautor del estudio a CNN.

En las aves la situación es diferente. Allí, los machos cuentan con dos cromosomas Z, mientras que las hembras son el sexo heterogamético, con cromosomas ZW. El estudio reveló que en el 68 % de las especies de aves, los machos viven más que las hembras, aunque la ventaja promedio es de apenas un 5 %. En contraste, en el 72 % de los mamíferos analizados, las hembras alcanzan un 12 % más de longevidad. Sin embargo, no todas las especies siguen este patrón.

La selección de sexual y el cuidado parental

El estudio publicado en Science, también confirma que la reproducción influye en la duración de la vida. En especies polígamas, donde los machos compiten intensamente por reproducirse, la mortalidad masculina es mayor. Esto ocurre en muchos mamíferos, donde los machos desarrollan rasgos llamativos o cuerpos más robustos que aumentan sus oportunidades reproductivas, pero reducen su longevidad.

En cambio, en aves monógamas, la competencia es menor y la brecha entre sexos se reduce. Allí los machos suelen vivir más, en parte porque no enfrentan el mismo nivel de desgaste físico. Por otra parte, el cuidado de las crías también resulta determinante. En mamíferos, las hembras dedican más tiempo y energía a la crianza, lo que paradójicamente las beneficia evolutivamente, ya que vivir más tiempo asegura la supervivencia de sus descendientes hasta la independencia.

Una tendencia que persiste en los zoológicos

Uno de los puntos más interesantes de la investigación fue comparar animales en libertad con aquellos en zoológicos, ambientes donde los riesgos externos como depredadores, enfermedades o condiciones extremas desaparecen casi por completo. Incluso en estas condiciones protegidas, la diferencia entre sexos persistió.

Las cifras muestran que las brechas suelen ser menores en cautiverio, pero raramente desaparecen. Esto recuerda al caso humano: los avances médicos y la mejora en la calidad de vida han estrechado la distancia entre hombres y mujeres, aunque las mujeres continúan viviendo más. Para los autores, la conclusión es clara: las diferencias de longevidad están inscritas en la historia evolutiva de los sexos y no desaparecerán fácilmente.

Notas relacionadas
Los malos hábitos de sueño envejecerían más rápido al cerebro, afirma un estudio

Los malos hábitos de sueño envejecerían más rápido al cerebro, afirma un estudio

LEER MÁS
Avance frente a la infertilidad: científicos crearon los primeros óvulos humanos fecundables a partir de células de la piel

Avance frente a la infertilidad: científicos crearon los primeros óvulos humanos fecundables a partir de células de la piel

LEER MÁS
Científicos identifican dos edades clave en el que el cuerpo humano envejece más rápido, según estudio genético

Científicos identifican dos edades clave en el que el cuerpo humano envejece más rápido, según estudio genético

LEER MÁS
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adiós al agua salada: científicos de Hong Kong afirman crear un material que convierte el agua del mar en potable y sin energía

Adiós al agua salada: científicos de Hong Kong afirman crear un material que convierte el agua del mar en potable y sin energía

LEER MÁS
China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

LEER MÁS
China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Ciencia

Un antiguo puente terrestre que unió 2 continentes permitió la migración de los humanos más tarde de lo que se creía

Por tercera vez en la historia, un visitante cósmico interestelar pasará junto a Marte y rozará el Sol en octubre

China se adelanta al futuro con un robot humanoide que parpadea, asiente y simula emociones reales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025