HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ciencia

Científicos crean un modelo de IA capaz de predecir enfermedades futuras con años de antelación

Delphi-2M es una inteligencia artificial (IA) que analiza el historial clínico de los pacientes y permite anticipar más de 1.000 enfermedades antes de que se manifiesten.

'Delphi-2M' todavía debe someterse a más pruebas, así que no está lista para su uso.
'Delphi-2M' todavía debe someterse a más pruebas, así que no está lista para su uso. | Foto: Grok/Referencial

Un equipo de científicos anunciaron haber creado un modelo de inteligencia artificial (IA) capaz de predecir diagnósticos médicos con años de antelación, basándose en la misma tecnología que ChatGPT de OpenAI.

Partiendo del historial clínico del paciente, la inteligencia artificial "Delphi-2M" predice la prevalencia de más de 1.000 enfermedades con años de antelación, según un estudio publicado por la revista Nature.

PUEDES VER: Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

lr.pe

Delphi-2M realiza predicciones relevantes para los pacientes

Los científicos, procedentes de Reino Unido, Dinamarca, Alemania y Suiza, recurrieron a los antecedentes médicos de cerca de medio millón de pacientes de la base de datos biomédicos UK Biobank.

Para tratar toda esa información, los cientificos utilizaron una tecnología similar a la de ChatGPT, un modelo de lenguaje basado inicialmente en contenidos textuales.

"Comprender una secuencia de diagnósticos médicos equivale a aprender la gramática de un texto, explicó Moritz Gerstung, especialista en IA del Centro Alemán de Investigación contra el Cáncer.

Según Gerstung, "Delphi-2M" ha aprendido a detectar esquemas en los datos sanitarios, antes de los diagnósticos, y en qué combinaciones y sucesiones se producen, lo que permite predicciones muy significativas y relevantes para la salud.

PUEDES VER: Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

lr.pe

Todavía no está lista para el uso público

El experto presentó diagramas que sugieren que la IA podría identificar a las personas con un riesgo de sufrir un infarto más o menos elevado de lo que podrían predecir factores como la edad u otros datos.

Las capacidades de Delphi-2M se pusieron a prueba a partir de los datos sanitarios de casi dos millones de personas en Dinamarca.

"En el futuro, modelos como este podrían ayudar a orientar el seguimiento y, posiblemente, conducir a intervenciones clínicas más tempranas en la medicina preventiva", afirmó Gerstung.

No obstante, los miembros de la investigación indicaron que este modelo de IA debía someterse a más pruebas y que todavía no estaba listo para su uso.

PUEDES VER: Los científicos por fin descubren lo que hay dentro de unos misteriosos barriles hallados en el fondo del océano

lr.pe

Es un avance para la medicina, asegura experto en IA

"A mayor escala, estas herramientas podrían ayudar a optimizar los recursos en un sistema sanitario bajo presión", aseguró Tom Fitzgerald, especialista del Laboratorio Europeo de Biología Molecular y coautor del estudio.

En muchos países ya se usan dispositivos informáticos para predecir el riesgo de enfermedades, como el programa QRISK3, que utilizan los médicos británicos para evaluar el riesgo de sufrir un infarto o un ictus.

Sin embargo, Delphi-2M puede gestionar todas las enfermedades al mismo tiempo y durante un largo periodo", sostuvo Ewan Birney, otro de los autores de la investigación.

Gustavo Sudre, profesor en el King's College de Londres especializado en IA médica, reveló que este avance es un paso significativo hacia una forma de modelización predictiva en medicina que sea escalable, interpretable y éticamente responsable.

Notas relacionadas
Google anuncia inversiones por más de 6.700 millones de dólares en proyectos de IA en Reino Unido

Google anuncia inversiones por más de 6.700 millones de dólares en proyectos de IA en Reino Unido

LEER MÁS
Aquiles Chacón, gerente general de laboratorios ROE: “Ya aplicamos inteligencia artificial para apoyar diagnósticos médicos”

Aquiles Chacón, gerente general de laboratorios ROE: “Ya aplicamos inteligencia artificial para apoyar diagnósticos médicos”

LEER MÁS
El 87% de pymes adopta IA y abre una brecha de competitividad con las mypes

El 87% de pymes adopta IA y abre una brecha de competitividad con las mypes

LEER MÁS
Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

Los científicos revelan una técnica sencilla para lograr comunicarse con un gato

LEER MÁS
El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

LEER MÁS
Este es el animal terrestre más rápido del mundo: el temido depredador supera los 100 kilómetros por hora en África

Este es el animal terrestre más rápido del mundo: el temido depredador supera los 100 kilómetros por hora en África

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia EN VIVO HOY por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley sub-17?

Ciencia

Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

Científicos descubren las momias más antiguas del mundo en Asia y superan a las egipcias de hace 4.500 años

El lago más grande del mundo se está secando: el cambio climático lo transforma en un futuro desierto

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Rafael López Aliaga estuvo con el hermano de Cipriani antes de viajar al Vaticano

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota