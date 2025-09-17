Científicos crean un modelo de IA capaz de predecir enfermedades futuras con años de antelación

'Delphi-2M' todavía debe someterse a más pruebas, así que no está lista para su uso. | Foto: Grok/Referencial

'Delphi-2M' todavía debe someterse a más pruebas, así que no está lista para su uso. | Foto: Grok/Referencial

Un equipo de científicos anunciaron haber creado un modelo de inteligencia artificial (IA) capaz de predecir diagnósticos médicos con años de antelación, basándose en la misma tecnología que ChatGPT de OpenAI.

Partiendo del historial clínico del paciente, la inteligencia artificial "Delphi-2M" predice la prevalencia de más de 1.000 enfermedades con años de antelación, según un estudio publicado por la revista Nature.

Delphi-2M realiza predicciones relevantes para los pacientes

Los científicos, procedentes de Reino Unido, Dinamarca, Alemania y Suiza, recurrieron a los antecedentes médicos de cerca de medio millón de pacientes de la base de datos biomédicos UK Biobank.

Para tratar toda esa información, los cientificos utilizaron una tecnología similar a la de ChatGPT, un modelo de lenguaje basado inicialmente en contenidos textuales.

"Comprender una secuencia de diagnósticos médicos equivale a aprender la gramática de un texto, explicó Moritz Gerstung, especialista en IA del Centro Alemán de Investigación contra el Cáncer.

Según Gerstung, "Delphi-2M" ha aprendido a detectar esquemas en los datos sanitarios, antes de los diagnósticos, y en qué combinaciones y sucesiones se producen, lo que permite predicciones muy significativas y relevantes para la salud.

Todavía no está lista para el uso público

El experto presentó diagramas que sugieren que la IA podría identificar a las personas con un riesgo de sufrir un infarto más o menos elevado de lo que podrían predecir factores como la edad u otros datos.

Las capacidades de Delphi-2M se pusieron a prueba a partir de los datos sanitarios de casi dos millones de personas en Dinamarca.

"En el futuro, modelos como este podrían ayudar a orientar el seguimiento y, posiblemente, conducir a intervenciones clínicas más tempranas en la medicina preventiva", afirmó Gerstung.

No obstante, los miembros de la investigación indicaron que este modelo de IA debía someterse a más pruebas y que todavía no estaba listo para su uso.

Es un avance para la medicina, asegura experto en IA

"A mayor escala, estas herramientas podrían ayudar a optimizar los recursos en un sistema sanitario bajo presión", aseguró Tom Fitzgerald, especialista del Laboratorio Europeo de Biología Molecular y coautor del estudio.

En muchos países ya se usan dispositivos informáticos para predecir el riesgo de enfermedades, como el programa QRISK3, que utilizan los médicos británicos para evaluar el riesgo de sufrir un infarto o un ictus.

Sin embargo, Delphi-2M puede gestionar todas las enfermedades al mismo tiempo y durante un largo periodo", sostuvo Ewan Birney, otro de los autores de la investigación.

Gustavo Sudre, profesor en el King's College de Londres especializado en IA médica, reveló que este avance es un paso significativo hacia una forma de modelización predictiva en medicina que sea escalable, interpretable y éticamente responsable.