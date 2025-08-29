HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Los científicos ya saben por qué la mayoría de los gatos suelen dormir del lado izquierdo

Estos felinos, que siempre están en alerta, usarían la posición izquierda como una estrategia para su supervivencia. Las zonas elevadas también serían clave para su seguridad.

La posición de los gatos al dormir les permite reaccionar rápido ante un depredador o persona. Foto: Pexels
La posición de los gatos al dormir les permite reaccionar rápido ante un depredador o persona. Foto: Pexels

Los gatos son popularmente conocidos por dormir varias horas al día, un nuevo estudio sugiere que durante estas sesiones de sueño la mayoría de ellos lo hacen acostados sobre su lado izquierdo. Este comportamiento les permite detectar cualquier amenaza que se les acerque. Según los investigadores, la posición para dormir, sea de lado izquierdo o derecho, cumpliría funciones similares.

Los lugares elevados también son los predilectos para los gatos al momento de la siesta, como la cima de un árbol, una mesa, mueble o torres diseñadas para su descanso, esto les permite mantenerse lejos del alcance frente a un posible depredador o simplemente de alguna persona que no le transmita confianza.

Dormir del lado izquierdo también les permite a los gatos tener una visión óptima frente depredadores. Foto: Pexels

Dormir del lado izquierdo también les permite a los gatos tener una visión óptima frente depredadores. Foto: Pexels

La postura segura para dormir en los gatos

El estudio publicado en Current Biology por el neurocientífico del comportamiento, Onur Güntürkün, analizó las posturas de los gatos al dormir en 408 videos de Youtube, cuidadosamente seleccionados. El resultado fue que 266 de estos felinos optaron por acostarse sobre su izquierda, una posición clave que deja su campo visual izquierdo libre de obstrucciones de su propio cuerpo.

La mayoría de los gatos preferían acostarse sobre su lado izquierdo. Foto: Current Biology

La mayoría de los gatos preferían acostarse sobre su lado izquierdo. Foto: Current Biology

"Las asimetrías en el comportamiento pueden tener ventajas porque ambos hemisferios del cerebro se especializan en diferentes tareas", afirma Güntürkün, de la Universidad del Ruhr de Bochum en Alemania.

¿Cómo funciona la posición de sueño en los gatos?

El campo visual izquierdo alimenta el hemisferio derecho del cerebro, asociado con la percepción espacial, la identificación de amenazas y la coordinación de huidas rápidas en estos felinos. Por lo tanto, esta posición para dormir puede permitirle reaccionar más rápido al ser despertado por un depredador o un humano que solo busca acariciarle.

"El sueño es uno de los estados más vulnerables para un animal, ya que la vigilancia antidepredadores se reduce drásticamente, especialmente en las fases de sueño profundo", explican en el estudio.

Nos inclinamos a creer que el importante sesgo hacia la izquierda en la posición de dormir de los gatos puede haber sido impulsado evolutivamente por asimetrías hemisféricas en el procesamiento de amenazas, pero no se pueden excluir factores adicionales.

