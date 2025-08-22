¿Puede el agua con sal y naranja purgar el estómago, matar parásitos y "liberarnos mentalmente"?

Los problemas estomacales figuran entre las afecciones más comunes a nivel mundial. Por ejemplo, la Revista Escandinava de Gastroenterología señala que la gastritis crónica es la enfermedad que se halla en más de la mitad de la población mundial; y en Perú, se estima que, de igual manera, más del 60% de los peruanos la padece, según el laboratorio Bagó. Por este tipo de secuelas, llegamos a asociar las enfermedades con nuestra salud mental, que puede ocasionar estrés, ansiedad, miedo, entre otras cosas.

Este conjunto de malestares, que en más de una ocasión nos ha dejado sin aliento, nos lleva a buscar soluciones en cualquier lugar y momento, sin importar el medio. Una de esas vías son las redes sociales, donde abundan cuentas que se presentan como supuestos especialistas y ofrecen “recetas milagrosas”. Sin embargo, en casos como este, esas recomendaciones resultan falsas y perjudiciales.

Se trata de la famosa mezcla del agua con sal y naranja, que incluso tiene una dieta específica para aliviar nuestros problemas estomacales, terminar con los hongos, parásitos, hasta aliviarnos de nuestros problemas mentales. No obstante, esta receta se trata de otro bulo médico.

No, el agua con sal y naranja no te ayudará con los problemas estomacales y mentales

Para desmontar este mito de la salud, nos contactamos con el doctor Gerardo Ronceros, decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada del Norte (UPN). El especialista nos indicó que este tipo de mezcla no son más que recetas populares sin base médica ni científica.

"En realidad el agua con sal y naranja no hacen nada diferente a lo que podría hacer otro líquido. Para que uno tenga una buena salud del colon (lo que conocemos como intestino grueso), no se necesita agua, naranja y sal, se necesita una alimentación con abundante fibra, que permita que las heces se formen de manera adecuada", criticó el doctor y médico Ronceros.

También señaló que la supuesta dieta diaria de tomar sal marina con probióticos (como el yogur), no ayudan en nada; sino que, al contrario, aumentarían la probabilidad de enfermedades al colon, como úlceras o el conocido estómago suelto. Incluso el doctor Ronceros contó que tomar bebida directamente del mar puede llegar a traernos parásitos intestinales por la contaminación de los océanos.

¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema digestivo?

La solución a nuestras molestias es mucho más fácil de lo que se imagina; pero no es instantánea ni se necesita un solo producto o combinación: requiere de disciplina. Es, en pocas palabras, mantener una dieta balanceada de diferentes elementos, como abundante agua, a la par de realizar actividades físicas.

Los elementos fundamentales, según el doctor Ronceros, es comer fibra, tomar mucha agua sin azúcares añadidos y hacer ejercicios, ya sea correr, ir al gimnasio a levantar pesas o aplicar algún deporte.

Comer alimentos ricos en fibra, mucha agua y hacer ejercicios, es la clave. Foto: Recetas para tu bebé

Sobre las fibras, tenemos una gran variedad. Por ejemplo, las frutas como las manzanas, arándanos (Perú es su mayor exportador en el mundo), fresas, hasta frutos deshidratados, son funcionales.

En verduras fibrosas, tenemos un gran bagaje: el brócoli, repollo, espinaca, zanahoria, calabaza, alcachofa, los champiñones, etc. Eso sin contar las legumbres, como la quinua, la kiwicha, la alverjita, el frijol canario (y en otras presentaciones, como el caballero o negro), habas, garbanzos y pallares.

