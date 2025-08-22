HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Así descubrieron una tumba intacta con 110 kilos de oro y reliquias únicas: tesoro superó los US$90 millones

Este descubrimiento es vital para entender las costumbres funerarias del antiguo Egipto, gracias a su excelente conservación tras su hallazgo.

La tumba del faraón Tutankamón fue hallada en 1922 en Egipto. Foto: Difusión
La tumba del faraón Tutankamón fue hallada en 1922 en Egipto. Foto: Difusión

Un hallazgo arqueológico ocurrido hace más de un siglo sigue sorprendiendo al mundo: la tumba del faraón Tutankamón. Fue descubierta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, Egipto, y contenía más de 5.000 objetos funerarios, incluyendo joyas, amuletos, tronos y la icónica máscara de 11 kilos de oro macizo.

El tesoro hallado reúne más de 110 kilos de oro, cuyo valor actual supera los US$90 millones de dólares, según estimaciones basadas en el precio promedio del metal precioso. Este descubrimiento marcó un antes y un después en la arqueología moderna por el excelente estado de conservación de las piezas y la información que revelan sobre las costumbres funerarias del antiguo Egipto.

En la actualidad, todo el tesoro permanece bajo resguardo del gobierno egipcio y continúa siendo un símbolo de la riqueza cultural de una de las civilizaciones más influyentes de la historia.

¿Quién fue Tutankamón y por qué es importante su tumba?

Tutankamón fue un joven faraón de la dinastía XVIII que gobernó Egipto alrededor del 1332-1323 a.C. Su reinado fue breve, pero su tumba es considerada una de las más valiosas de la arqueología debido a que permaneció prácticamente intacta por más de 3.000 años.

Según National Geographic, el sepulcro se mantuvo sellado desde la muerte del faraón en 1323 a.C., protegido por el clima seco del desierto y cubierto por escombros, lo que permitió conservar en perfecto estado miles de objetos funerarios, joyas y piezas de oro.

¿Qué se halló en la tumba de Tutankamón?

Se halló símbolos de poder y objetos que revelan la majestuosidad de su reinado. Entre ellos destacan varios cetros heka y nejej, asociados al dios Osiris, así como una diadema de oro y vestigios de un tocado real llamado khat, adornado con figuras del ureo (cobra) y un buitre, símbolos de protección divina.

Uno de los objetos más impresionantes fue su trono, considerado por Howard Carter como una de las mayores piezas de arte descubiertas en la tumba. Este asiento, elaborado en madera y completamente recubierto de oro, estaba decorado con vidrio, fayenza y piedras incrustadas.

Hallazgo de la tumba de Tutankamón el 4 de noviembre de 1922. Foto: National Geographic

Hallazgo de la tumba de Tutankamón el 4 de noviembre de 1922. Foto: National Geographic

