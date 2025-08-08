HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ciencia

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

Científicos franceses desarrollan nanocuerpos de llama que mejoran la función cerebral en modelos de esquizofrenia, ofreciendo nuevas esperanzas.

Nanocuerpos de llama mejoran la función cerebral en modelos de esquizofrenia. Foto: Good Housekeeping
Nanocuerpos de llama mejoran la función cerebral en modelos de esquizofrenia. Foto: Good Housekeeping

La esquizofrenia es un trastorno mental grave que altera la percepción de la realidad y afecta a millones de personas en todo el mundo. Recientemente, científicos del Instituto de Genómica Funcional de Francia han encontrado un aliado inesperado para su tratamiento: la llama. Estos investigadores han desarrollado pequeños fragmentos de anticuerpos, llamados nanocuerpos, que pueden mejorar la función cerebral en modelos animales.

Este descubrimiento se publicó en la revista Nature. En el estudio, una sola inyección de estos nanocuerpos mejora la capacidad cognitiva de ratones con síntomas parecidos a los de la esquizofrenia. Los efectos duran una semana. Este progreso ofrece una nueva posibilidad para un tratamiento que podría controlar más que solo los síntomas psicóticos.

PUEDES VER: El metal más caro de la Tierra superó hasta 10 veces el precio del oro y se produce en países de Sudamérica

lr.pe

¿Cómo lograron los investigadores que los nanocuerpos de llama alcanzaran los receptores cerebrales en ratones?

Los nanocuerpos se diseñaron a partir de anticuerpos de llama. Estos se conocen por su tamaño pequeño y su facilidad para entrar en los tejidos. Tras inyectarse en la sangre o músculos de los ratones, los nanocuerpos lograron pasar la barrera hematoencefálica, una protección que impide a las moléculas llegar al cerebro.

Una vez dentro del cerebro, los nanocuerpos alcanzaron receptores específicos que regulan la actividad neuronal. Como resultado, se corrigieron significativamente los déficits cognitivos observados, lo que demuestra que el compuesto no solo llega al cerebro, sino que también actúa sobre los circuitos afectados por la enfermedad.

PUEDES VER: Oculto bajo 2 kilómetros de hielo en la Antártida, científicos encontraron un mundo perdido de 34 millones de años

lr.pe

¿Cuál es la diferencia entre los medicamentos para la esquizofrenia y la terapia con nanocuerpos de llama?

Actualmente, los tratamientos para la esquizofrenia se enfocan en reducir síntomas como alucinaciones y delirios, pero su impacto en problemas cognitivos como la memoria, la atención y otras funciones mentales es limitado. Esto deja sin tratar áreas clave de la enfermedad en muchos pacientes.

La terapia experimental con nanocuerpos de llama busca recuperar la función cerebral afectada. En ratones, esta terapia revirtió los problemas cognitivos. La terapia no solo alivia los síntomas. Esto convierte a los nanocuerpos en una posible herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad.

Notas relacionadas
Científicos descubren genes 'que provienen de la nada' y que podrían explicar el origen de ciertos cánceres

Científicos descubren genes 'que provienen de la nada' y que podrían explicar el origen de ciertos cánceres

LEER MÁS
Científicos descubren que los residuos del café molido pueden mejorar la dureza del cemento de construcción

Científicos descubren que los residuos del café molido pueden mejorar la dureza del cemento de construcción

LEER MÁS
Estudio revela que estar menos de 15 minutos en la naturaleza mejora el bienestar, incluso en entornos urbanos

Estudio revela que estar menos de 15 minutos en la naturaleza mejora el bienestar, incluso en entornos urbanos

LEER MÁS
Científicos descubrieron el cráneo de un humano híbrido que podría haber sido en parte homo Sapiens y en parte neandertal

Científicos descubrieron el cráneo de un humano híbrido que podría haber sido en parte homo Sapiens y en parte neandertal

LEER MÁS
Científicos revelan un mapa 3D que muestra todos los nervios periféricos de un ratón: imágenes en alta resolución

Científicos revelan un mapa 3D que muestra todos los nervios periféricos de un ratón: imágenes en alta resolución

LEER MÁS
Calendario lunar de julio: cuándo brillará la luna llena y cuáles serán las fases lunares en este mes

Calendario lunar de julio: cuándo brillará la luna llena y cuáles serán las fases lunares en este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

LEER MÁS
El metal más caro de la Tierra superó hasta 10 veces el precio del oro y se produce en países de Sudamérica

El metal más caro de la Tierra superó hasta 10 veces el precio del oro y se produce en países de Sudamérica

LEER MÁS
Muere Jim Lovell, astronauta y comandante de la misión Apolo 13, a los 97 años en EEUU, confirma la NASA

Muere Jim Lovell, astronauta y comandante de la misión Apolo 13, a los 97 años en EEUU, confirma la NASA

LEER MÁS
Científicos descubren que los residuos del café molido pueden mejorar la dureza del cemento de construcción

Científicos descubren que los residuos del café molido pueden mejorar la dureza del cemento de construcción

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Ciencia

Muere Jim Lovell, astronauta y comandante de la misión Apolo 13, a los 97 años en EEUU, confirma la NASA

Científicos descubren genes 'que provienen de la nada' y que podrían explicar el origen de ciertos cánceres

Científicos descubren que los residuos del café molido pueden mejorar la dureza del cemento de construcción

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota