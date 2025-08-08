La esquizofrenia es un trastorno mental grave que altera la percepción de la realidad y afecta a millones de personas en todo el mundo. Recientemente, científicos del Instituto de Genómica Funcional de Francia han encontrado un aliado inesperado para su tratamiento: la llama. Estos investigadores han desarrollado pequeños fragmentos de anticuerpos, llamados nanocuerpos, que pueden mejorar la función cerebral en modelos animales.

Este descubrimiento se publicó en la revista Nature. En el estudio, una sola inyección de estos nanocuerpos mejora la capacidad cognitiva de ratones con síntomas parecidos a los de la esquizofrenia. Los efectos duran una semana. Este progreso ofrece una nueva posibilidad para un tratamiento que podría controlar más que solo los síntomas psicóticos.

¿Cómo lograron los investigadores que los nanocuerpos de llama alcanzaran los receptores cerebrales en ratones?

Los nanocuerpos se diseñaron a partir de anticuerpos de llama. Estos se conocen por su tamaño pequeño y su facilidad para entrar en los tejidos. Tras inyectarse en la sangre o músculos de los ratones, los nanocuerpos lograron pasar la barrera hematoencefálica, una protección que impide a las moléculas llegar al cerebro.

Una vez dentro del cerebro, los nanocuerpos alcanzaron receptores específicos que regulan la actividad neuronal. Como resultado, se corrigieron significativamente los déficits cognitivos observados, lo que demuestra que el compuesto no solo llega al cerebro, sino que también actúa sobre los circuitos afectados por la enfermedad.

¿Cuál es la diferencia entre los medicamentos para la esquizofrenia y la terapia con nanocuerpos de llama?

Actualmente, los tratamientos para la esquizofrenia se enfocan en reducir síntomas como alucinaciones y delirios, pero su impacto en problemas cognitivos como la memoria, la atención y otras funciones mentales es limitado. Esto deja sin tratar áreas clave de la enfermedad en muchos pacientes.

La terapia experimental con nanocuerpos de llama busca recuperar la función cerebral afectada. En ratones, esta terapia revirtió los problemas cognitivos. La terapia no solo alivia los síntomas. Esto convierte a los nanocuerpos en una posible herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad.