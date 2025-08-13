HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
¡Aviso! Inmigrantes podrán obtener la ciudadanía americana si presentan el Formulario N-400 de esta manera en EEUU

Los inmigrantes tienen 2 opciones para presentar el Formulario N-400 ante USCIS y tramitar la ciudadanía americana en 2025.

Inmigrantes deben presentar el Formulario N-400 ante USCIS para obtener la ciudadanía americana.
Inmigrantes deben presentar el Formulario N-400 ante USCIS para obtener la ciudadanía americana. | Composición LR

Los inmigrantes deben presentar el Formulario N-400 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para obtener la ciudadanía americana.

A pesar de las políticas de Trump, los extranjeros tienen dos opciones para solicitar la naturalización en 2025. Por eso, se debe presentar correctamente el trámite para evitar inconvenientes en el proceso.

¿Cómo se debe presentar el Formulario N-400 para obtener la ciudadanía americana en Estados Unidos?

El Formulario N-400, conocido como Solicitud de Naturalización, puede presentarse en línea. Para ello, los solicitantes deben crearse una cuenta en la web oficial de USCIS.

Según la agencia, los inmigrantes tendrán que pagar 710 dólares para presentar este trámite en línea e iniciar el proceso para obtener la ciudadanía americana en 2025.

Los inmigrantes deben presentar el Formulario N-400 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para obtener la ciudadanía americana. Foto: composición LR

Los inmigrantes deben presentar el Formulario N-400 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para obtener la ciudadanía americana. Foto: composición LR

Otra manera de presentar el Formulario N-400 para obtener la ciudadanía americana en 2025

Los inmigrantes también pueden enviar el Formulario N-400 por correo postal y solicitar la ciudadanía americana a USCIS. En ese caso, se deben seguir las siguientes recomendaciones:

  • Imprimir y completar el formulario, con la fecha de edición y los números de página visibles en la parte inferior
  • Enviar el formulario con los pagos correspondientes al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS)
  • Recibir una Notificación de Aceptación de Cuenta con instrucciones para crear un usuario en línea y gestionar la solicitud

De acuerdo con USCIS, la presentación del formulario impreso cuesta 760 dólares. Los solicitantes deberán usar el Formulario G-1450 para pagar la tarifa.

