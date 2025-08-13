HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Billy Joel subastará su colección de motocicletas debido a su enfermedad cerebral

El intérprete de 'Uptown Girl' ha decidido vender su colección de motocicletas después de cancelar su gira en Estados Unidos al ser diagnosticado con hidrocefalia normotensiva.

Billy Joel almacenaba sus motocicletas en Long Island para que aficionados pudieran admirarlas.
El artista estadounidense Billy Joel subastará su colección de motocicletas tras ser diagnosticado con una afección cerebral que le obligó a cancelar una larga gira, informó su representante el miércoles.

En mayo, Joel canceló varias fechas en Gran Bretaña y el apretado programa de conciertos que iba a ofrecer en Estados Unidos durante un año a partir de este mes de julio, tras ser diagnosticado con hidrocefalia normotensiva.

La colección de motocicletas de Billy Joel

"Debido a un reciente diagnóstico médico, Billy subastará su colección de motos a finales de este año", declaró su agente a la AFP.

El artista de éxitos como 'We Didn't Start the Fire', de 76 años, tiene su colección de más de medio centenar de motos -algunas de la década de 1940-, en un local alquilado en la localidad Oyster Bay, en Long Island (este de Nueva York) donde podía ser visitada por los amantes de las dos ruedas.

¿Cómo afecta la enfermedad de Billy Joel a su día a día?

Según Joel, su afección se vio agravada por sus actuaciones en conciertos, que "le provocaron problemas de audición, visión y equilibrio".

Su afección se produce cuando el líquido cefalorraquídeo no puede fluir correctamente por el cerebro y la médula espinal, lo que puede derivar en daño cerebral, causando daño cognitivo, problemas de memoria y dificultad para caminar, según Johns Hopkins Medicine.

Un tratamiento rápido puede aliviar la afección si se diagnostica a tiempo.

Joel ha sido un pilar del pop y un intérprete extraordinario desde la década de 1970, con un catálogo de éxitos, entre los que destacan 'Uptown girl' y 'New York State of Mind'.

