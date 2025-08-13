HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva
¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     ¡LO ÚLTIMO! Martín Vizcarra deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva     
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     
USA

CBP incauta millonario lote de relojes y estampillas falsas en la frontera: el contrabando iba directo a Nueva York

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. incautó mercancía falsificada valorada en 375.000 dólares en operaciones en Buffalo y Chicago.

En el Puerto de Buffalo, se confiscó un lote de relojes, mientras que en Chicago, se interceptaron envíos estampillas falsificadas.
En el Puerto de Buffalo, se confiscó un lote de relojes, mientras que en Chicago, se interceptaron envíos estampillas falsificadas. | Hola News

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) realizó una doble operación que evitó la entrada al país de mercancía falsificada valorada en más de 375.000 dólares. En el Puerto de Buffalo, Nueva York, agentes incautaron un lote de relojes con apariencia idéntica a los de la marca Rolex.

En un operativo paralelo, la CBP interceptó en Chicago ocho envíos postales que contenían casi 162.000 estampillas Forever falsas. Las autoridades advirtieron que el ingreso de este tipo de contrabando alimenta redes criminales y golpea la economía formal.

PUEDES VER: Gobierno de Trump anunciará nuevas acciones contra Maduro pronto: "El pueblo venezolano tiene que reclamar su libertad"

lr.pe

Incautación de relojes falsos en Nueva York

La intervención en el Puerto de Buffalo se produjo tras un examen detallado de varios cargamentos con relojes de diseñador. El resultado fue el decomiso de 14 piezas falsificadas, todas con marcas idénticas o prácticamente indistinguibles a las de Rolex.

Según la valoración de la autoridad aduanera, el precio de venta sugerido por el fabricante de estos relojes, en caso de ser auténticos, habría alcanzado los 257.000 dólares. La mercancía quedó confiscada y será destruida para impedir su circulación en el mercado negro.

PUEDES VER: Trump "tendrá que agotar todas las vías legales" para prohibir la ciudadanía por nacimiento para inmigrantes en EEUU, asegura abogado

lr.pe

Estampillas falsas interceptadas en Chicago

En la Sucursal de Correo Internacional de Chicago, el Equipo de Control de Contrabando Antiterrorista detectó ocho envíos internacionales con 161.984 estampillas Forever falsificadas. El cargamento buscaba ingresar de manera encubierta al sistema postal estadounidense.

La directora de Operaciones de Campo de Chicago, LaFonda D. Sutton-Burke, advirtió: “A los falsificadores solo les interesa obtener ganancias. No les importa el efecto que el franqueo falso tiene en la capacidad de enviar correo importante y en el impacto general que tiene en la economía de EE.UU.” De acuerdo con las estimaciones oficiales, el valor de estas estampillas habría superado los 118.000 dólares de ser legítimas.

PUEDES VER: Trump critica a medios por citar a "perdedores despedidos" que aseguran beneficio para Rusia en su próxima reunión con Putin

lr.pe

¿Cuáles son las consecuencias legales del contrabando de falsificaciones?

La importación y venta de mercancía falsificada en Estados Unidos es un delito grave que puede derivar en sanciones severas. Entre las medidas previstas por la ley se incluyen:

  • Detención e incautación inmediata de los productos falsos por parte de la CBP.
  • Multas millonarias, incluso si el importador no tenía intención deliberada de ingresar falsificaciones.
  • Destrucción total de la mercancía para evitar su reventa.

En casos de tráfico intencional, las penas pueden alcanzar los 10 años de prisión y multas de hasta 2 millones de dólares. Si el producto provoca lesiones corporales graves, la sanción aumenta a 20 años de cárcel y una multa de 5 millones de dólares.

Notas relacionadas
Conejos salvajes en EEUU son vistos con extraños tentáculos y cuernos en sus cabezas: expertos afirman que es por un virus

Conejos salvajes en EEUU son vistos con extraños tentáculos y cuernos en sus cabezas: expertos afirman que es por un virus

LEER MÁS
Nicolás Maduro lanza dura amenaza contra el Gobierno de Trump: "Es el inicio del final del imperio estadounidense"

Nicolás Maduro lanza dura amenaza contra el Gobierno de Trump: "Es el inicio del final del imperio estadounidense"

LEER MÁS
Petro arremete contra Trump tras incluir a Bogotá en los peores lugares del mundo: "Si no conoce, no puede saberlo"

Petro arremete contra Trump tras incluir a Bogotá en los peores lugares del mundo: "Si no conoce, no puede saberlo"

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

LEER MÁS
Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

LEER MÁS
Familia demanda a ICE por deportar a niño hondureño de 4 años con cáncer avanzado de riñón pese a ser ciudadano de EEUU

Familia demanda a ICE por deportar a niño hondureño de 4 años con cáncer avanzado de riñón pese a ser ciudadano de EEUU

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

USCIS confirma que inmigrantes indocumentados serán deportados de EEUU si cometen este grave delito en su país de origen

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman lapidó a Pablo Ceppelini por su celebración pese a bajo nivel: "No has hecho nada con la '10' de Alianza Lima"

Corso de Arequipa: revisa la lista delegaciones confirmadas y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

USA

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

Familia demanda a ICE por deportar a niño hondureño de 4 años con cáncer avanzado de riñón pese a ser ciudadano de EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial ordenó 5 meses de prisión preventiva contra expresidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota