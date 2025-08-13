CBP incauta millonario lote de relojes y estampillas falsas en la frontera: el contrabando iba directo a Nueva York

En el Puerto de Buffalo, se confiscó un lote de relojes, mientras que en Chicago, se interceptaron envíos estampillas falsificadas. | Hola News

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) realizó una doble operación que evitó la entrada al país de mercancía falsificada valorada en más de 375.000 dólares. En el Puerto de Buffalo, Nueva York, agentes incautaron un lote de relojes con apariencia idéntica a los de la marca Rolex.

En un operativo paralelo, la CBP interceptó en Chicago ocho envíos postales que contenían casi 162.000 estampillas Forever falsas. Las autoridades advirtieron que el ingreso de este tipo de contrabando alimenta redes criminales y golpea la economía formal.

Incautación de relojes falsos en Nueva York

La intervención en el Puerto de Buffalo se produjo tras un examen detallado de varios cargamentos con relojes de diseñador. El resultado fue el decomiso de 14 piezas falsificadas, todas con marcas idénticas o prácticamente indistinguibles a las de Rolex.

Según la valoración de la autoridad aduanera, el precio de venta sugerido por el fabricante de estos relojes, en caso de ser auténticos, habría alcanzado los 257.000 dólares. La mercancía quedó confiscada y será destruida para impedir su circulación en el mercado negro.

Estampillas falsas interceptadas en Chicago

En la Sucursal de Correo Internacional de Chicago, el Equipo de Control de Contrabando Antiterrorista detectó ocho envíos internacionales con 161.984 estampillas Forever falsificadas. El cargamento buscaba ingresar de manera encubierta al sistema postal estadounidense.

La directora de Operaciones de Campo de Chicago, LaFonda D. Sutton-Burke, advirtió: “A los falsificadores solo les interesa obtener ganancias. No les importa el efecto que el franqueo falso tiene en la capacidad de enviar correo importante y en el impacto general que tiene en la economía de EE.UU.” De acuerdo con las estimaciones oficiales, el valor de estas estampillas habría superado los 118.000 dólares de ser legítimas.

¿Cuáles son las consecuencias legales del contrabando de falsificaciones?

La importación y venta de mercancía falsificada en Estados Unidos es un delito grave que puede derivar en sanciones severas. Entre las medidas previstas por la ley se incluyen:

Detención e incautación inmediata de los productos falsos por parte de la CBP.

Multas millonarias, incluso si el importador no tenía intención deliberada de ingresar falsificaciones.

Destrucción total de la mercancía para evitar su reventa.

En casos de tráfico intencional, las penas pueden alcanzar los 10 años de prisión y multas de hasta 2 millones de dólares. Si el producto provoca lesiones corporales graves, la sanción aumenta a 20 años de cárcel y una multa de 5 millones de dólares.