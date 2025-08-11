HOYSuscripcion LR Focus

Bonos Activos información de HOY, 11 de agosto: bono para cobrar AHORA con aumento y próximos pagos del Sistema Patria

Durante los siguientes días se seguirá ejecutando el cronograma de pagos del Sistema Patria, con los diferentes bonos de agosto 2025 para grupos beneficiarios específicos.

Desde agosto de 2025 comenzó la entrega mensual de los bonos mediante el Sistema Patria, dentro de las acciones impulsadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para respaldar a los sectores más afectados por la crisis económica. Estos apoyos cuentan con incrementos en sus montos para contrarrestar el impacto de la inflación.

Actualmente, ya se encuentra activo el pago del Bono Único Familiar de agosto 2025, y en los próximos días se realizará la acreditación del Bono de Guerra correspondiente a este mes.

PUEDES VER: El Bono Único Familiar de agosto 2025 no te va a llegar: las razones que te hacen perder el pago para jefes de familia vía Patria

lr.pe

Bono agosto 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

El Sistema Patria ya comenzó a distribuir el Bono Único Familiar correspondiente a agosto de 2025. Esta información fue anunciada el lunes 4 por medio de los canales oficiales, entre ellos el grupo de Telegram Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red social X (antes Twitter).

Para esta entrega, el monto fijado es de 1.890 bolívares, equivalente a 15 dólares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Qué bonos de agosto 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los próximos días, el Gobierno de Nicolás Maduro comenzará la entrega de estos bonos a través del Sistema Patria:

  • Bono Corresponsabilidad y Formación
  • Bono de Guerra para trabajadores públicos
  • Bono de Guerra para jubilados
  • Bono de Guerra para pensionados.

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 en Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  2. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
  3. Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  4. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
  5. El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!
Bono de Guerra agosto 2025 para trabajadores públicos de más de 115 dólares: fecha de pago y aumento oficial vía Sistema Patria

Pago Amor Mayor en agosto 2025: cronograma para pensionados y cómo cobrar el pago de adultos mayores vía Patria

Nuevo bono de 708,80 bolívares en agosto 2025 para un grupo vulnerable: regístrate y COBRA HOY vía Sistema Patria

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

Aumento del Bono de Guerra Económica de agosto 2025: fecha fija, nuevo monto y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

Pagos MPPE información de HOY, 8 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 8 de agosto: Bono Especial de Vacaciones, subsidios para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

