Bonos Activos información de HOY, 11 de agosto: bono para cobrar AHORA con aumento y próximos pagos del Sistema Patria

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de agosto 2025. Foto: composición LR/Medium

Desde agosto de 2025 comenzó la entrega mensual de los bonos mediante el Sistema Patria, dentro de las acciones impulsadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para respaldar a los sectores más afectados por la crisis económica. Estos apoyos cuentan con incrementos en sus montos para contrarrestar el impacto de la inflación.

Actualmente, ya se encuentra activo el pago del Bono Único Familiar de agosto 2025, y en los próximos días se realizará la acreditación del Bono de Guerra correspondiente a este mes.

Bono agosto 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

El Sistema Patria ya comenzó a distribuir el Bono Único Familiar correspondiente a agosto de 2025. Esta información fue anunciada el lunes 4 por medio de los canales oficiales, entre ellos el grupo de Telegram Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la red social X (antes Twitter).

Para esta entrega, el monto fijado es de 1.890 bolívares, equivalente a 15 dólares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Qué bonos de agosto 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los próximos días, el Gobierno de Nicolás Maduro comenzará la entrega de estos bonos a través del Sistema Patria:

Bono Corresponsabilidad y Formación

Bono de Guerra para trabajadores públicos

Bono de Guerra para jubilados

Bono de Guerra para pensionados.

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 en Patria?