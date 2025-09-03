HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas
EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas     EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas     EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

ICE y DEA arrestan a 18 inmigrantes en Houston. Entre los detenidos había personas de México y El Salvador.

ICE y DEA detienen a inmigrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y México en Houston.
ICE y DEA detienen a inmigrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y México en Houston. | Composición LR

Con el apoyo del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas (ICE) y del Departamento de Policía de Stafford, los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) arrestaron a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en Houston. Estos extranjeros fueron detenidos en un almacén utilizado para procesar grandes cantidades de marihuana.

En el operativo también se incautaron 1.200 libras de marihuana. Ahora los inmigrantes detenidos permanecen en el Centro de Detención de Houston, Texas, y enfrentan un proceso de deportación.

PUEDES VER: Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen 'los días contados' en Venezuela

lr.pe

ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes en Texas

Un total de 18 inmigrantes indocumentados fueron arrestados en Texas. De acuerdo con el Departamento de Policía de Stafford, el operativo de ICE y la DEA se realizó en un almacén ubicado en el bloque 4000 de Greenbriar Dr.

El jefe de policía Richard S. Ramírez señaló que la actividad criminal será perseguida con firmeza en Houston y agradeció la cooperación entre agencias locales, estatales y federales.

Además, se reportó que durante la redada varios inmigrantes intentaron escapar y algunos se escondieron en el techo del edificio, pero fueron localizados por perros K-9 de ICE. Entre los arrestados se encuentran personas de Honduras, Guatemala, El Salvador y México.

Con el apoyo del ICE y del Departamento de Policía de Stafford, los agentes de la DEA arrestaron a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en Houston. Foto: composición LR

Con el apoyo del ICE y del Departamento de Policía de Stafford, los agentes de la DEA arrestaron a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en Houston. Foto: composición LR

PUEDES VER: ¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

lr.pe

Donald Trump y los arrestos de inmigrantes en Estados Unidos

El presidente Donald Trump firmó la Ley One Big Beautiful Bill para financiar al menos un millón de deportaciones y reforzar las redadas migratorias del ICE. Sin embargo, los arrestos de inmigrantes en Estados Unidos disminuyeron en agosto un 14% en comparación con junio.

Según datos de Clearinghouse, centro de investigación de la Universidad de Syracuse, en junio se contabilizó un promedio de 1.124 arrestos diarios, mientras que en agosto la cifra bajó a 1.055 por día. Esta cifra está lejos de la meta de 3.000 detenciones diarias fijada por la Casa Blanca.

Notas relacionadas
ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

ICE arrestó en Houston a 356 inmigrantes en los primeros 6 meses de Trump: extranjeros tendrían graves antecedentes criminales

LEER MÁS
ICE arresta en Nueva York a 3 inmigrantes con antecedentes criminales: extranjeros serían miembros de temida pandilla MS-13

ICE arresta en Nueva York a 3 inmigrantes con antecedentes criminales: extranjeros serían miembros de temida pandilla MS-13

LEER MÁS
Venezolano es arrestado por ICE cuando conducía auto robado en EEUU: es miembro del Tren de Aragua y fugitivo en Colombia

Venezolano es arrestado por ICE cuando conducía auto robado en EEUU: es miembro del Tren de Aragua y fugitivo en Colombia

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multas de $1.000 diarios: ICE impone sanción a inmigrantes con órdenes de deportación en EEUU

Multas de $1.000 diarios: ICE impone sanción a inmigrantes con órdenes de deportación en EEUU

LEER MÁS
Estados Unidos congela fondos del yerno del ministro de Defensa de Venezuela por boda millonaria que supera US$300.000

Estados Unidos congela fondos del yerno del ministro de Defensa de Venezuela por boda millonaria que supera US$300.000

LEER MÁS
Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

LEER MÁS
Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

USA

Multas de $1.000 diarios: ICE impone sanción a inmigrantes con órdenes de deportación en EEUU

Estados Unidos congela fondos del yerno del ministro de Defensa de Venezuela por boda millonaria que supera US$300.000

Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota