ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en almacén donde procesan grandes cantidades de droga

ICE y DEA detienen a inmigrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y México en Houston. | Composición LR

Con el apoyo del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas (ICE) y del Departamento de Policía de Stafford, los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) arrestaron a 18 inmigrantes indocumentados de América Latina en Houston. Estos extranjeros fueron detenidos en un almacén utilizado para procesar grandes cantidades de marihuana.

En el operativo también se incautaron 1.200 libras de marihuana. Ahora los inmigrantes detenidos permanecen en el Centro de Detención de Houston, Texas, y enfrentan un proceso de deportación.

ICE, DEA y policías de Houston arrestan a 18 inmigrantes en Texas

Un total de 18 inmigrantes indocumentados fueron arrestados en Texas. De acuerdo con el Departamento de Policía de Stafford, el operativo de ICE y la DEA se realizó en un almacén ubicado en el bloque 4000 de Greenbriar Dr.

El jefe de policía Richard S. Ramírez señaló que la actividad criminal será perseguida con firmeza en Houston y agradeció la cooperación entre agencias locales, estatales y federales.

Además, se reportó que durante la redada varios inmigrantes intentaron escapar y algunos se escondieron en el techo del edificio, pero fueron localizados por perros K-9 de ICE. Entre los arrestados se encuentran personas de Honduras, Guatemala, El Salvador y México.

Donald Trump y los arrestos de inmigrantes en Estados Unidos

El presidente Donald Trump firmó la Ley One Big Beautiful Bill para financiar al menos un millón de deportaciones y reforzar las redadas migratorias del ICE. Sin embargo, los arrestos de inmigrantes en Estados Unidos disminuyeron en agosto un 14% en comparación con junio.

Según datos de Clearinghouse, centro de investigación de la Universidad de Syracuse, en junio se contabilizó un promedio de 1.124 arrestos diarios, mientras que en agosto la cifra bajó a 1.055 por día. Esta cifra está lejos de la meta de 3.000 detenciones diarias fijada por la Casa Blanca.