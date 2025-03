El debate sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha tomado un nuevo rumbo tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump. Esta medida busca restringir el derecho constitucional que otorga la 14.ª Enmienda y anular la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados y personas con visas temporales.

Sin embargo, la orden ejecutiva ha recibido una rápida oposición legal. Hasta ahora, cuatro jueces federales han impedido temporalmente su aplicación al considerar que va en contra de la Constitución, según información de Tiempo Latino. Además, fiscales de 22 estados y diversas organizaciones civiles han interpuesto demandas para frenar la medida de Donald Trump, que pretende eliminar la ciudadanía por nacimiento.

Varios jueces federales han tomado medidas para impedir la aplicación de la orden ejecutiva de Donald Trump. Foto: composición LR

Siguen bloqueando la orden de Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento

El presidente Donald Trump busca modificar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, aunque el proceso resulta complejo debido a la protección que brinda la 14.ª Enmienda de la Constitución. Para realizar un cambio permanente, se necesitaría aprobar una enmienda constitucional, con el apoyo de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados, un escenario poco viable en la actualidad.

Ante esta situación, Trump ha buscado reinterpretar la 14.ª Enmienda al afirmar que los hijos de inmigrantes indocumentados no están completamente sujetos a las leyes de Estados Unidos. No obstante, la Corte Suprema ha respaldado el derecho a la ciudadanía por nacimiento en múltiples ocasiones, como en el histórico caso Wong Kim Ark vs. Estados Unidos (1898).

¿Qué establece la orden de Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento?

La orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025 propone cambios sin precedentes en el derecho a la ciudadanía americana. Según esta medida, los niños nacidos en Estados Unidos no obtendrían automáticamente la nacionalidad si sus padres pertenecen a los siguientes grupos:

Inmigrantes indocumentados sin un estatus legal permanente.

Residentes temporales con visas de trabajo, estudio o turismo.

Además, la orden prohíbe a las agencias federales emitir documentos como pasaportes y números de Seguro Social a quienes queden fuera de la nueva normativa. Su implementación estaba programada para el 19 de febrero de 2025, pero ha sido detenida por múltiples demandas.

Jueces federales y estados que han bloqueado la medida de Donald Trump

Varios jueces federales han tomado medidas para impedir la aplicación de la orden ejecutiva de Donald Trump. Hasta el 26 de febrero de 2025, cuatro magistrados han dictado fallos en contra de la propuesta que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento.

23 de enero: el juez John Coughenour (Seattle) bloqueó la orden y calificó la medida de Trump como "flagrantemente inconstitucional".

el juez John Coughenour (Seattle) bloqueó la orden y calificó la medida de Trump como "flagrantemente inconstitucional". 6 de febrero: la jueza Deborah Boardman (Maryland) dictaminó que la 14.ª Enmienda protege este derecho.

la jueza Deborah Boardman (Maryland) dictaminó que la 14.ª Enmienda protege este derecho. 10 de febrero: el juez Joseph N. Laplante (Nueva Hampshire) emitió otro fallo en contra.

el juez Joseph N. Laplante (Nueva Hampshire) emitió otro fallo en contra. 13 de febrero: el juez Leo Sorokin (Massachusetts) presentó un documento de 31 páginas y afirmó que la Constitución garantiza la ciudadanía a las personas afectadas por la orden de Trump.

Además, 18 estados, encabezados por California y Nueva York, han presentado demandas para bloquear la medida. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también han interpuesto recursos legales.