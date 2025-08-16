El líder de la pandilla Calle 18 que fue arrestado en EEUU por secuestro, hurto y asesinato: ICE lo deportó a Honduras
El inmigrante hondureño fue deportado desde Luisiana y es acusado de conexiones con policías corruptos en su país.
Una nueva operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminó de forma exitosa con la deportación de un inmigrante hondureño, que fue detenido en Texas en marzo de 2025
Las autoridades federales identificaron al detenido como Yimi Samario Sevilla León y sería presunto líder de una facción ultraviolenta de la pandilla Calle 18, conocida como "El Mango" de Estados Unidos.
ICE deporta a inmigrante hondureño acusado de varios asesinatos
Sevilla León fue deportado el 11 de agosto desde Luisiana a San Pedro Sula, Honduras, y al llegar fue puesto bajo custodia por las autoridades de su país, según ICE. La pandilla es buscada por realizar múltiples crimines para obtener ganancias delictivas y si alguien se oponía terminaba violetamente asesinado, y usado como ejemplo.
- Varios asesinatos.
- Robos a mano armada.
- Secuestro.
- Hurto.
¿Cómo Yimi Samario Sevilla León terminó en Houston?
Al ser descubierto por las autoridades de su país, Samaria Sevilla decidió huir "cobardemente" a territorio americano, aseguró ICE. Sin embargo, las oficinas de la agencia federal en Honduras alertó a ERO Houston sobre la situación de Sevilla en febrero de 2025.
De esta forma, agentes de ICE lograron ejecutar su arresto el 19 de marzo en un operativo interinstitucional. Tras ser detenido, el 28 de mayo, un juez de inmigración ordenó la expulsión del inmigrante, indicó la entidad federal.