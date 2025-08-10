HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos      
Historias Estados Unidos

Influencer irlandesa es hallada muerta en lujoso yate en Los Hamptons, Nueva York: testigos aseguran que escucharon gritos

El cuerpo de Martha Nolan fue encontrado tras una llamada al 911 por un hombre que la vio inconsciente en el piso del bote.

La influencer irlandesa Martha Nolan-O'Slatarra, de 33 años, fue hallada muerta en un yate en el Montauk Yacht Club, Nueva York.
La influencer irlandesa Martha Nolan-O'Slatarra, de 33 años, fue hallada muerta en un yate en el Montauk Yacht Club, Nueva York. | composición LR

La influencer irlandesa Martha Nolan-O'Slatarra, de 33 años, fue encontrada muerta en Nueva York, EE. UU., este 5 de agosto. Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la diseñadora, a bordo de un yate en el exclusivo puerto Montauk Yacht Club. Según informó la Policía del Condado de Suffolk, las causas de su muerte aún están bajo investigación.

De acuerdo con medios estadounidenses, un hombre llamó al 911 durante la noche tras encontrar a una persona inconsciente en la embarcación. Mientras llegaban los equipos de rescate, varias personas intentaron reanimarla con maniobras de RCP, pero los esfuerzos fueron en vano. Algunos testigos aseguran haber escuchado gritos en la zona horas antes del hallazgo.

La influencer llegó a EE. UU. en 2015 para dedicarse a la moda.

La influencer llegó a EE. UU. en 2015 para dedicarse a la moda.

PUEDES VER: Adolescente mató a sus padres porque le dijeron 'no' a una fiesta: invitó a 60 personas con los cadáveres en el armario

lr.pe

¿Qué le pasó a Martha Nolan en el barco de EE. UU.?

El caso ha despertado interés y misterio, ya que un miembro del club también aseguró a la prensa que escuchó “gritos desde los muelles” horas antes del hallazgo. Las autoridades investigan si este hecho está relacionado y revisan grabaciones y dispositivos electrónicos para esclarecer lo ocurrido con la mujer inmigrante, de origen irlandés.

El escuadrón de Homicidios del Condado de Suffolk lidera la investigación, entrevistando a testigos y socios del club, mientras se espera el resultado de la autopsia para conocer la causa exacta de la muerte. El Montauk Yacht Club, habitual punto de encuentro para celebridades y empresarios, emitió un comunicado expresando sus condolencias y su disposición para colaborar con las autoridades.

PUEDES VER: La macabra historia del asesino caníbal que vendía hamburguesas con la carne de sus víctimas en EEUU: nunca se arrepintió

lr.pe

¿Quién era Martha Nolan y por qué era conocida?

Martha Nolan se había ganado un lugar destacado en la moda con East x East, una marca de trajes de baño y ropa resort inspirada en el estilo de vida de Nueva York y el este de Long Island. Recientemente, había abierto una tienda en el Gurney's Montauk Resort & Seawater Spa.

Además de su faceta como diseñadora, Martha era muy activa en TikTok, donde compartía sus creaciones y alcanzaba a más de tres millones de personas. Su proyecto más reciente, la consultoría BGC, buscaba asesorar a empresas para “alcanzar su máximo potencial”.

Notas relacionadas
Pánico en Times Square: arrestan a joven de 17 años por tiroteo que dejó al menos tres heridos en la Ciudad de Nueva York

Pánico en Times Square: arrestan a joven de 17 años por tiroteo que dejó al menos tres heridos en la Ciudad de Nueva York

LEER MÁS
Peruana víctima de extorsión fue arrestada por agentes de inmigración en EEUU: comunidad de Nueva York pide su liberación

Peruana víctima de extorsión fue arrestada por agentes de inmigración en EEUU: comunidad de Nueva York pide su liberación

LEER MÁS
Arrestan a modelo luego de que su esposo fuese encontrado muerto por apuñalamiento en EEUU: tenía orden de alejamiento

Arrestan a modelo luego de que su esposo fuese encontrado muerto por apuñalamiento en EEUU: tenía orden de alejamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El destino final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

El destino final de John Edward Jones, quien murió atrapado para siempre en una cueva de EEUU: duró 27 horas con vida

LEER MÁS
Ofrecía alojamiento en su casa de EEUU para asesinar a sus inquilinos: el espeluznante caso de Michelle “Shelly” Knotek

Ofrecía alojamiento en su casa de EEUU para asesinar a sus inquilinos: el espeluznante caso de Michelle “Shelly” Knotek

LEER MÁS
La macabra historia del asesino caníbal que vendía hamburguesas con la carne de sus víctimas en EEUU: nunca se arrepintió

La macabra historia del asesino caníbal que vendía hamburguesas con la carne de sus víctimas en EEUU: nunca se arrepintió

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Historias Estados Unidos

El misterioso caso de Gloria Ramírez, la mujer que dejó más de 20 médicos graves por su cadáver en EEUU

El impactante caso de Alyssa Ann Zinger: la mujer que fingía ser adolescente para abusar de menores de edad en Florida

El peligroso rodaje de 'Roar', el filme que usó más de 100 leones y arriesgó la vida de su elenco

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota