La influencer irlandesa Martha Nolan-O'Slatarra, de 33 años, fue hallada muerta en un yate en el Montauk Yacht Club, Nueva York. | composición LR

La influencer irlandesa Martha Nolan-O'Slatarra, de 33 años, fue encontrada muerta en Nueva York, EE. UU., este 5 de agosto. Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la diseñadora, a bordo de un yate en el exclusivo puerto Montauk Yacht Club. Según informó la Policía del Condado de Suffolk, las causas de su muerte aún están bajo investigación.

De acuerdo con medios estadounidenses, un hombre llamó al 911 durante la noche tras encontrar a una persona inconsciente en la embarcación. Mientras llegaban los equipos de rescate, varias personas intentaron reanimarla con maniobras de RCP, pero los esfuerzos fueron en vano. Algunos testigos aseguran haber escuchado gritos en la zona horas antes del hallazgo.

La influencer llegó a EE. UU. en 2015 para dedicarse a la moda.

¿Qué le pasó a Martha Nolan en el barco de EE. UU.?

El caso ha despertado interés y misterio, ya que un miembro del club también aseguró a la prensa que escuchó “gritos desde los muelles” horas antes del hallazgo. Las autoridades investigan si este hecho está relacionado y revisan grabaciones y dispositivos electrónicos para esclarecer lo ocurrido con la mujer inmigrante, de origen irlandés.

El escuadrón de Homicidios del Condado de Suffolk lidera la investigación, entrevistando a testigos y socios del club, mientras se espera el resultado de la autopsia para conocer la causa exacta de la muerte. El Montauk Yacht Club, habitual punto de encuentro para celebridades y empresarios, emitió un comunicado expresando sus condolencias y su disposición para colaborar con las autoridades.

¿Quién era Martha Nolan y por qué era conocida?

Martha Nolan se había ganado un lugar destacado en la moda con East x East, una marca de trajes de baño y ropa resort inspirada en el estilo de vida de Nueva York y el este de Long Island. Recientemente, había abierto una tienda en el Gurney's Montauk Resort & Seawater Spa.

Además de su faceta como diseñadora, Martha era muy activa en TikTok, donde compartía sus creaciones y alcanzaba a más de tres millones de personas. Su proyecto más reciente, la consultoría BGC, buscaba asesorar a empresas para “alcanzar su máximo potencial”.