ICE arresta a dueño de una hamburguesería que rinde homenaje a Trump en Texas y ahora afrontaría deportación de EEUU

El inmigrante de Líbia usaba la imagen de Donald Trump para promocionar su negocio. | Composición LR

El inmigrante de Líbia usaba la imagen de Donald Trump para promocionar su negocio. | Composición LR

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó esta semana que arrestó al dueño de una hamburguesería en Texas y podría enfrentar la deportación de Estados Unidos.

Roland Mehrez Beainy, copropietario de "Trump Burger", es un inmigrante indocumentado, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que preparaba hamburguesas en honor al mandatario.

¿Quién es el duelo de la hamburguesería en honor a Donald Trump en Texas?

La información publicada por el DHS revela que el dueño de Burger Trump, de origen libanés, ingresó a Estados Unidos en 2019 con una visa de visitante no inmigrante. Sin embargo, se quedó más tiempo del permitido y no regularizó su estatus.

Además, Mehrez Beainy fue arrestado por agentes del ICE en mayo de 2025, pero puesto en libertad condicional por un abogado luego de que su visa venciera en febrero de 2024.

El DHS aseguró a The New York Post que el detenido no cuenta con una Green Card y que se le acusa de falsificar un matrimonio con una ciudadana estadounidense para permanecer en país legalmente. Asimismo, fue denunciado por agresión a su personal.

Hamburguesería con temática de Donald Trump

Luego de ingresar a EEUU, Roland Mehrez Beainy decidió abrir su restaurante con la temática de Donald Trump en Bellville. Desde entonces, abrió otros tres restaurantes en el estado con la marca de panes “Trump”.

Medios locales aseguran que el éxito de Mehrez radicaba en el homenaje al presidente, pues contrató un imitador que se dedicaba a atender a los comensales y pedir la Green Card a los latinos que visitaban los locales

Pese a que se consideraba pro-Trump, el DHS indicó que “Roland Mehrez Beainy no tiene ningún beneficio migratorio que haya impedido su arresto o expulsión”. Por ello, no se descarta que pronto podría ser deportado del país.