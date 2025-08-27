HOYSuscripcion LR Focus

USA

Trump aparece con moretones en las manos y genera preocupación por su estado de salud: ¿qué dicen los médicos?

Donald Trump apareció el 26 de agosto con un moretón visible en su mano derecha durante una firma de documentos, lo que generó especulaciones sobre su salud.

Durante una firma de documentos, el presidente dejó ver un moretón en su mano derecha, algo que fue notado por los medios.
Durante una firma de documentos, el presidente dejó ver un moretón en su mano derecha, algo que fue notado por los medios.

El presidente Donald Trump apareció el pasado 26 de agosto en una firma de documentos pública con un notorio moretón en su mano derecha en EEUU. La lesión no pasó desapercibida por las cámaras de los medios asistentes, quienes se reavivaron las especulaciones en torno a su salud, por la hinchazón y el color de la herida. Pero, esta no sería la primera vez que presentaría este hematoma en una aparición pública.

Según reveló un especialista para Univisión, la Casa Blanca informó que Donald Trump está tomando un medicamento que ayuda con problemas cardiacos, y que tiene como efecto secundario la aparición de moretones. Pero el médico no descartó la posibilidad de que el presidente esta sufriendo de otra enfermedad que es común para su edad.

PUEDES VER: Gobierno de Trump propone reducir duración de visas para estudiantes y periodistas extranjeros en Estados Unidos

lr.pe

¿Qué dicen los médicos del moretón en la mano de Donald Trump?

En entrevista para Univisión, el médico internista mexicano Walter Sandoval fue consultado por el notorio hematoma del presidente Trump durante la visita de su homólogo surcoreano Lee Jae-myung. Este se trataría del mismo que intentó ocultar con maquillaje en agosto de este año. La Casa Blanca ya había confirmado en abril que el mandatario estaba tomando medicamento para prevenir enfermedades cardíacas.

El doctor Sandoval comentó que se trata del flujo de ácido acetilsalicílico, que tiene como efecto secundario la aparición de moretones. Desde abril, el presidente estaría tomando una dosis diaria de aspirina que según el especialista, solo se reserva para aflicciones cardíacas o para pacientes con riesgo de infarto cerebral a esa edad.

PUEDES VER: Brasil tuvo un "plan" para extraditar a Maduro en medio de tensiones con EEUU, según Defesanet

lr.pe

Los medicamentos y enfermedades de Donald Trump

El médico de la Casa Blanca, Sean Barbarella, explicó que el moretón que se le ve en la mano del presidente Trump responde a una irritación menor en la piel por los constantes apretones de manos y la dosis de aspirina. Según el doctor, el mandatario se encuentra totalmente capacitado de continuar con sus funciones, descartando cualquier tipo de enfermedad crónica que aqueja a su salud.

La más reciente condición diagnosticada para Donald Trump se trata de la insuficiencia venosa crónica, común en adultos mayores. Esta consiste en que las venas de las piernas no pueden enviar de manera eficiente la sangre hacia el corazón, lo que forma coágulos que generan dolor, hinchazón y pesadez. Pese a ello, el presidente está constantemente ocultando signos de mala salud, ya que en el pasado se llegó a considerar como el mandatario más sano del mundo.

