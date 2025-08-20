HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
USA

La Casa Blanca estrena cuenta en TikTok pese a advertencia de Trump de prohibir la app si no hay acuerdo con China en un mes

La administración de Donald Trump aseguró que TikTok dejará de existir el 17 de septiembre si no se logra un acuerdo.

Donald Trump podría prohibir TikTok pasado los 90 días de prórroga en Estados Unidos.
Donald Trump podría prohibir TikTok pasado los 90 días de prórroga en Estados Unidos. | Composición LR

El Gobierno de Donald Trump decidió abrir una nueva cuenta de TikTok, la cual maneja una cantidad de más de 100 mil seguidores en menos de 24 horas.

El perfil de la Casa Blanca no sigue a ninguna persona, solo ha publicado 3 vídeos y tiene como descripción: "Bienvenidos a la época dorada de Estados Unidos".

El perfil oficial de la Casa Blanca en TikTok. Foto: TikTok

El perfil oficial de la Casa Blanca en TikTok. Foto: TikTok

PUEDES VER: USCIS advierte que gobierno de Trump deportará a estos inmigrantes que soliciten asilo en Estados Unidos

lr.pe

La Casa Blanca publica su primer video en TikTok

Al estrenar su nueva cuenta de TikTok, la Casa Blanca publicó un primer vídeo de 27 segundos con el presidente Donald Trump como protagonista. Hasta este momento, el vídeo posee casi 800 mil reproducciones en tan solo 14 horas después de su publicación.

"Todos los días me levanto determinado a entregar una mejor a las personas a lo largo de esta nación. Yo soy su voz", dice el mandatario acompañado de vídeos recopilatorios de sus eventos.

PUEDES VER: Pareja latina decide arriesgarse con nueva mudanza y terminan como vecinos de Trump en Florida: "Donde está el negocio"

lr.pe

Trump prolonga la existencia de TikTok en EE.UU.

El Gobierno de Joe Biden creo una ley que buscaba la separación de ByteDance de TikTok. La medida buscaba que algún inversor de otro país, que no sea vista como adversario de EE.UU., tomara el lugar de la empresa tecnológica de China.

En un inicio, al no llegarse a un acuerdo específico, la red social detuvo sus funciones por unas horas en el territorio americano. Sin embargo, cuando Trump regresó al poder, otorgó 75 días para que la empresa pueda encontrar una solución.

La plataforma nuevamente quedó sin concretar algo específico, a lo que el presidente estadounidense decidió darle 90 días más, los cuales concluyen el 17 de septiembre.

Notas relacionadas
EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

LEER MÁS
Pareja latina decide arriesgarse con nueva mudanza y terminan como vecinos de Trump en Florida: "Donde está el negocio"

Pareja latina decide arriesgarse con nueva mudanza y terminan como vecinos de Trump en Florida: "Donde está el negocio"

LEER MÁS
EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

LEER MÁS
Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

LEER MÁS
USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

LEER MÁS
Florida ejecutará a un hombre de 67 años sentenciado por homicidio en 1982

Florida ejecutará a un hombre de 67 años sentenciado por homicidio en 1982

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

USA

Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota