La Casa Blanca estrena cuenta en TikTok pese a advertencia de Trump de prohibir la app si no hay acuerdo con China en un mes

Donald Trump podría prohibir TikTok pasado los 90 días de prórroga en Estados Unidos. | Composición LR

Donald Trump podría prohibir TikTok pasado los 90 días de prórroga en Estados Unidos. | Composición LR

El Gobierno de Donald Trump decidió abrir una nueva cuenta de TikTok, la cual maneja una cantidad de más de 100 mil seguidores en menos de 24 horas.

El perfil de la Casa Blanca no sigue a ninguna persona, solo ha publicado 3 vídeos y tiene como descripción: "Bienvenidos a la época dorada de Estados Unidos".

El perfil oficial de la Casa Blanca en TikTok. Foto: TikTok

PUEDES VER: USCIS advierte que gobierno de Trump deportará a estos inmigrantes que soliciten asilo en Estados Unidos

La Casa Blanca publica su primer video en TikTok

Al estrenar su nueva cuenta de TikTok, la Casa Blanca publicó un primer vídeo de 27 segundos con el presidente Donald Trump como protagonista. Hasta este momento, el vídeo posee casi 800 mil reproducciones en tan solo 14 horas después de su publicación.

"Todos los días me levanto determinado a entregar una mejor a las personas a lo largo de esta nación. Yo soy su voz", dice el mandatario acompañado de vídeos recopilatorios de sus eventos.

Trump prolonga la existencia de TikTok en EE.UU.

El Gobierno de Joe Biden creo una ley que buscaba la separación de ByteDance de TikTok. La medida buscaba que algún inversor de otro país, que no sea vista como adversario de EE.UU., tomara el lugar de la empresa tecnológica de China.

En un inicio, al no llegarse a un acuerdo específico, la red social detuvo sus funciones por unas horas en el territorio americano. Sin embargo, cuando Trump regresó al poder, otorgó 75 días para que la empresa pueda encontrar una solución.

La plataforma nuevamente quedó sin concretar algo específico, a lo que el presidente estadounidense decidió darle 90 días más, los cuales concluyen el 17 de septiembre.