HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia
Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     Boluarte nombra a Santiváñez como ministro de Justicia     
Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York
Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York     Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York     Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York     
USA

¿Quiénes son los Miccosukee?: la pequeña tribu de Florida que le pone freno a un gigante proyecto migratorio de Trump

La comunidad de Florida denuncia abusos a los derechos humanos y omisiones ambientales, poniendo en peligro su paisaje cultural.

La tribu Miccosukee logró detener la expansión de 'Alligator Alcatraz'.
La tribu Miccosukee logró detener la expansión de 'Alligator Alcatraz'. | La Opción

La tribu Miccosukee de Florida, en Estados Unidos, presentó una demanda el martes 15 de julio contra el Gobierno de Donald Trump para frenar el funcionamiento y la expansión del centro de detención 'Alligator Alcatraz'. La comunidad autóctona acusa a las autoridades de haber usurpado tierras ancestrales sin consulta previa.

Desde el 2 de julio de 2025, el proyecto migratorio, liderado por el gobernador republicano Ron DeSantis, fue construido en solo ocho días sobre el terreno del antiguo aeropuerto Dade-Collier, con el objetivo de recluir a inmigrantes que luego serían deportados del país.

Tribu MIccosukee. Fuente: MIccosukee Casino &amp; Resort

Tribu MIccosukee. Fuente: MIccosukee Casino & Resort

PUEDES VER: Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez y seguirá en prisión junto a su hermano Erik por asesinar a sus padres en 1989

lr.pe

¿Por qué la tribu Miccosukee demanda al Gobierno de Donald Trump?

De acuerdo con la agencia EFE, la denuncia se presentó contra autoridades federales, estatales y del condado de Miami-Dade. La tribu argumenta que hubo violaciones a la soberanía tribal, omisiones ambientales y graves abusos a los derechos humanos.

La comunidad Miccosukee sostiene que la construcción del centro de detención, conocido como 'Alligator Alcatraz', se realizó sin consultar a la población indígena, a pesar de que el sitio se encuentra dentro de sus tierras tradicionales.

Judith LeBlanc, directora ejecutiva de la Alianza de Organizadores Nativos, declaró: “La construcción de 'Alligator Alcatraz' viola los derechos soberanos de los Miccosukee y pone en peligro un paisaje cultural y ecológico de gran importancia. También vulnera los derechos humanos de los inmigrantes y sus familias. Es ilegal e inmoral”.

PUEDES VER: Liberan de prisión a Kilmar Ábrego García, inmigrante salvadoreño deportado por "error" de EEUU, y se espera su juicio

lr.pe

¿Quiénes son los Miccosukee?

La tribu Miccosukee es una comunidad indígena originaria del sureste de Estados Unidos que habita principalmente en la región sur de Florida, dentro del ecosistema de los Everglades. Sus miembros se establecieron de forma permanente en los humedales de Florida tras los conflictos del siglo XIX.

En 1962, el Gobierno federal de Estados Unidos reconoció oficialmente a los Miccosukee como una nación tribal independiente, separada de los seminolas, con derecho a la autogestión en temas como educación, salud, justicia y desarrollo económico.

Notas relacionadas
Muere mujer que viajó de EEUU a México para una cirugía estética: clínica es investigada por presunta negligencia

Muere mujer que viajó de EEUU a México para una cirugía estética: clínica es investigada por presunta negligencia

LEER MÁS
USCIS otorgará la ciudadanía americana a inmigrantes que no nacieron en EEUU solo en estos únicos casos en 2025

USCIS otorgará la ciudadanía americana a inmigrantes que no nacieron en EEUU solo en estos únicos casos en 2025

LEER MÁS
Coronel de Nicolás Maduro utiliza una maqueta de cartón para explicar cómo se defenderá Venezuela de EE.UU.

Coronel de Nicolás Maduro utiliza una maqueta de cartón para explicar cómo se defenderá Venezuela de EE.UU.

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

LEER MÁS
USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

LEER MÁS
Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

LEER MÁS
Así son las casas chinas 'para armar' que una inmigrante colombiana instaló en Estados Unidos: "Tienen todo"

Así son las casas chinas 'para armar' que una inmigrante colombiana instaló en Estados Unidos: "Tienen todo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

USA

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota