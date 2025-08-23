La tribu Miccosukee de Florida, en Estados Unidos, presentó una demanda el martes 15 de julio contra el Gobierno de Donald Trump para frenar el funcionamiento y la expansión del centro de detención 'Alligator Alcatraz'. La comunidad autóctona acusa a las autoridades de haber usurpado tierras ancestrales sin consulta previa.

Desde el 2 de julio de 2025, el proyecto migratorio, liderado por el gobernador republicano Ron DeSantis, fue construido en solo ocho días sobre el terreno del antiguo aeropuerto Dade-Collier, con el objetivo de recluir a inmigrantes que luego serían deportados del país.

Tribu MIccosukee. Fuente: MIccosukee Casino & Resort

¿Por qué la tribu Miccosukee demanda al Gobierno de Donald Trump?

De acuerdo con la agencia EFE, la denuncia se presentó contra autoridades federales, estatales y del condado de Miami-Dade. La tribu argumenta que hubo violaciones a la soberanía tribal, omisiones ambientales y graves abusos a los derechos humanos.

La comunidad Miccosukee sostiene que la construcción del centro de detención, conocido como 'Alligator Alcatraz', se realizó sin consultar a la población indígena, a pesar de que el sitio se encuentra dentro de sus tierras tradicionales.

Judith LeBlanc, directora ejecutiva de la Alianza de Organizadores Nativos, declaró: “La construcción de 'Alligator Alcatraz' viola los derechos soberanos de los Miccosukee y pone en peligro un paisaje cultural y ecológico de gran importancia. También vulnera los derechos humanos de los inmigrantes y sus familias. Es ilegal e inmoral”.

¿Quiénes son los Miccosukee?

La tribu Miccosukee es una comunidad indígena originaria del sureste de Estados Unidos que habita principalmente en la región sur de Florida, dentro del ecosistema de los Everglades. Sus miembros se establecieron de forma permanente en los humedales de Florida tras los conflictos del siglo XIX.

En 1962, el Gobierno federal de Estados Unidos reconoció oficialmente a los Miccosukee como una nación tribal independiente, separada de los seminolas, con derecho a la autogestión en temas como educación, salud, justicia y desarrollo económico.