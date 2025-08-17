La nueva ley de Ron DeSantis para imponer restricciones a los migrantes sin documentos en Florida

Ron DeSantis aprueba ley migratoria en Florida que bloquea licencias y aplica multas hasta 5.000 dólares. | Composición LR

Ron DeSantis aprueba ley migratoria en Florida que bloquea licencias y aplica multas hasta 5.000 dólares. | Composición LR

El gobernador Ron DeSantis promulgó un paquete de leyes en Florida. Estas medidas están alineadas con las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

DeSantis busca reforzar el control sobre la inmigración irregular a través de la Ley SB 2-C. Esta norma amplía la coordinación entre las autoridades estatales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Nueva ley de Ron DeSantis para imponer restricciones a los migrantes en Florida

La nueva norma firmada por el gobernador Ron DeSantis tiene varias disposiciones clave que impactan directamente a los migrantes indocumentados en Florida. Estas son las restricciones de la Ley SB 2-C:

Prohibición de licencias de conducir: el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) no podrá emitir licencias de conducir ni identificaciones a indocumentados.

Creación de la Junta de Aplicación Migratoria: DeSantis estableció un organismo dirigido por un zar migratorio, Larry Keefe, encargado de coordinar los esfuerzos con ICE y gestionar un programa de subvenciones para financiar operativos y capacitaciones.

Con la Ley SB 2-C, los empleados estatales o municipales que se nieguen a colaborar con ICE pueden ser suspendidos y recibir multas de hasta 5.000 dólares.

Ron DeSantis y el Programa 287(g) en Florida

En la gestión de Ron DeSantis, el Programa 287(g) ampliará la participación de las fuerzas de seguridad locales en la ejecución de funciones migratorias. Ahora los policías estatales y locales de Florida podrán realizar interrogatorios, arrestos y deportaciones de migrantes indocumentados.

Este programa otorga a los cuerpos de seguridad locales y estatales la capacidad de ejecutar funciones migratorias, una medida que refuerza la aplicación de las leyes migratorias en el terreno.