USA

DeSantis anuncia nuevo centro de detención para inmigrantes en Florida llamado "Deportation Depot": Guardia Nacional lo administrará

DeSantis justificó esta medida como necesaria debido al aumento de detenciones de inmigrantes peligrosos en Estados Unidos.

DeSantis llamó al centro como "Depósito de Deportación".
DeSantis llamó al centro como "Depósito de Deportación".

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves la creación de un segundo centro de detención para inmigrantes en el estado, denominado "Deportation Depot", que se ubicará en la clausurada Institución Correccional Baker y tendrá una capacidad para más de 1.300 inmigrantes indocumentados.

La apertura de este centro se lleva a cabo mientras el centro de detención conocido como "Alligator Alcatraz", ubicado en los Everglades, sigue siendo cuestionado sobre su uso por un juez federal.

PUEDES VER: Aviones privados, carros de lujos y mansión en República Dominicana: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

lr.pe

¿Qué dijo Ron DeSantis sobre "Deportation Depot"?

DeSantis defendió la creación del "Deportation Depot" como una medida necesaria para hacer frente al incremento de detenciones de inmigrantes considerados "lo peor de lo peor" en Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa celebrada en las afueras de la Institución Correccional Baker, DeSantis señaló la importancia de expandir la infraestructura de detención en el contexto actual. "Hemos llegado al punto en que necesitamos capacidad adicional", afirmó.

PUEDES VER: Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

lr.pe

La Guardia Nacional lo administrará

Este nuevo centro de detención estará a cargo de la Guardia Nacional de Florida para la seguridad y supervisión en el "Deportation Depot", aseguró DeSantis, a pesar de la reciente clausura de la prisión debido a problemas de personal. Además, el estado contará con contratistas estatales para asegurar la legitimidad y viabilidad del nuevo proyecto en la medida que “sea necesario”, explicó el gobernador.

Sin embargo, Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, advirtió que la zona donde se diseñará el centro “ha estado inactiva durante un par de años y va a enfrentar algunos desafíos imprevistos”.

