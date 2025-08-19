HOYSuscripcion LR Focus

USA

Florida se prepara para ejecutar a un hombre de 67 años sentenciado por homicidio en 1982

Un hombre de 67 años, Kayle Bates, será ejecutado este martes en Florida por el asesinato de Janet Renee White, ocurrido en 1982. Bates apuñaló a White cerca de su oficina, tras su hora de almuerzo.

Después de casi 40 años, el asesino de Janet Renee White será ejecutado en Florida.
Después de casi 40 años, el asesino de Janet Renee White será ejecutado en Florida. | Foto: Composición LR/ USA TODAY

Un hombre de 67 años, condenado por el asesinato de una mujer que había secuestrado previamente de su oficina en 1982, será ejecutado con una inyección letal en el estado de Florida este martes.

Kayle Bates fue sentenciado a la pena de muerte en 1983 por el asesinato de Janet Renee White, de 24 años. La mujer trabajaba en una compañía de seguros en Lynn Heaven, Florida.

PUEDES VER: Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

lr.pe

La muerte de Janet Renee White

Bates atacó a White en su oficina luego de que la mujer regresara de su hora de almuerzo y la apuñaló hasta matarla en una zona boscosa cercana.

Bates será ejecutado a las 18H00 locales (22H00 GMT) en la Prisión Estatal de Florida.

En lo que va de 2025 se han registrado 28 ejecuciones en Estados Unidos, el mayor número desde 2015, año en el que 28 convictos fueron ejecutados.

Veintitrés de las ejecuciones de este año se han hecho a través de la inyección letal, dos por pelotones de fusilamiento y tres por hipoxia por inhalación de nitrógeno -un procedimiento de bombeo de gas de nitrógeno a través de una máscara facial que provoca asfixia.

El uso de nitrógeno como método para aplicar la pena capital ha sido denunciado por expertos de Naciones Unidas como cruel e inhumano.

PUEDES VER: Peruana es detenida en Indonesia por narcotráfico y podría ser condenada a muerte: le ofrecieron $20.000 por trasladar 1,4 kg de droga

lr.pe

La pena de muerte en Estados Unidos

Florida ha llevado a cabo nueve ejecuciones en 2025, el mayor número en todo el país.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres, California, Oregon y Pensilvania, tienen moratorias impuestas a la pena capital.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un partidario de la pena de muerte. Durante su primer día de regreso a la Casa Blanca hizo un llamado a la expansión de su uso para "los crímenes más atroces".

