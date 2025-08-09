Policía de Nueva York dice que tiroteo en Times Square ocurrió por una pelea entre el sospechoso y una de las víctimas. | composición LR

A la 1.20 a. m. del sábado 9 de agosto ocurrió un tiroteo en Times Square, en Nueva York, que dejó al menos tres heridos. El agresor sería un joven de 17 años, quien fue detenido y será interrogado, según un portavoz de la Policía de NY. El arma también fue recuperado. Oficiales aclaran que todo ocurrió por una pelea entre el sospechoso y una de las víctimas.

Según AFP, el joven sospechoso no ha sido acusado formalmente, y si bien están circulando muchas fotos del pánico vivido por el tiroteo en la famosa ciudad de Estados Unidos, a través de redes sociales, la agencia no confirma su autenticidad. Por su parte, los heridos se encuentran hospitalizados. Todo se desató por una pelea entre el sospechoso y una de las víctimas, según la policía.

¿Quiénes son los tres heridos del tiroteo en Times Square?

Se desconocen las identidades de los heridos. De acuerdo a las autoridades, citado por AFP, las tres personas se encuentran estables en el Hospital Bellevue, Nueva York, tras el impacto de bala que recibieron.

Una joven de 18 años sufrió un rasguño en el cuello tras ser rozada por la bala

Un joven de 19 años sí recibió un disparo en el pie derecho

Un hombre de 65 años fue impactado en la pierna izquierda

Otro tiroteo en un rascacielos de Manhattan que dejó 4 muertos

A finales de julio, otro tiroteo sacudió Nueva York, específicamente en Manhattan. Shane Devon Tamura, autor del tiroteo en un edificio de alto nivel en Manhattan, mató a cuatro personas antes de quitarse la vida. El joven, de 27 años, había ingresado al Park Avenue con un rifle AR-15 calibre 223, casi a las 6.30 p. m.

El cuerpo de Tamura fue hallado sin vida en el piso 33 del edificio y, según el alcalde de Nueva York, Eric Adams, su objetivo habría sido llegar a la sede de la NFL (piso 5), pero se confundió al tomar otro ascensor. Un trabajador de la liga de fútbol americano resultó herido, según Roger Goodell, un comisionado de la NFL.