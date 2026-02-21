HOYSuscripcion LR Focus

Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima     
Perro es abandonado por su dueña en aeropuerto de Las Vegas tras ser rechazado por falta de documentos

El can fue llevado a los Servicios de Protección Animal y se encuentra en un hogar temporal a la espera de una nueva familia que le brinde un entorno seguro.

El perro fue atado a un medidor de equipaje cerca del mostrador de la aerolínea JetBlue.
El perro fue atado a un medidor de equipaje cerca del mostrador de la aerolínea JetBlue. | Foto: composición LR/canal 26 Argentina

Un hecho que ha generado indignación ocurrió en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas, cuando una mujer pasaba el control migratorio a las 11.39 a. m. en la puerta D1, previo a su vuelo con la aerolínea JetBlue. Sin embargo, de manera inesperada, decidió abandonar a su pequeño perro luego de que le negaran el embarque por no cumplir con la documentación requerida.

Tras pasar exitosamente el check-in, la compañía aérea le indicó que debía completar un formulario en línea que autorizara llevar a la mascota antes de subir al avión. Al no realizar el trámite, la propietaria, lejos de encontrar una solución, optó por atar al perro a un medidor metálico de equipaje de mano, muy cerca del mostrador de JetBlue, y luego se dirigió sola a la zona de abordaje.

El proceso de intervención a la responsable del acontecimiento

El suceso no pasó desapercibido por parte de los trabajadores del aeropuerto, ya que alertaron a las autoridades a tiempo. Como parte de la investigación, los agentes del Las Vegas Metropolitan Police Departament (LVMPD) localizaron no solo a la mascota, sino también a la mujer en la misma puerta de embarque.

Cuando los oficiales le consultaron por qué dejó a su mascota desamparada, la detenida argumentó que el can contaba con un dispositivo de rastreo, lo que —según su versión— hacía seguro dejarlo momentáneamente en el lugar. Asimismo, señaló que su intención era regresar por él luego de resolver su situación con el vuelo.

No obstante, las autoridades consideraron que el hecho puso en riesgo el bienestar del perro, por lo que el caso fue asumido como abandono animal. Durante su traslado por el control de seguridad, la mujer se mostró hostil y se resistió a la intervención de los agentes, lo que sumó un cargo adicional por resistencia a la autoridad.

El cuidado personal del terminal aéreo a la mascota

Mientras se resolvía la situación legal de la dueña, empleados del aeropuerto y agentes policiales cuidaron al perro, de aproximadamente dos años, y luego fue entregado a los Servicios de Protección Animal para cumplir el periodo obligatorio de retención de 10 días. Al no presentarse la propietaria para reclamarlo, intervino la organización Retriever Rescue of Las Vegas.

Curiosamente, la mascota fue bautizada cariñosamente como JetBlue en honor a la aerolínea y actualmente se encuentra en un hogar temporal. Según la organización, el can está en buen estado y pronto será dado en adopción a una familia que pueda brindarle un entorno seguro y responsable.

Finalmente, la policía resaltó que, gracias al trabajo conjunto con el personal de la TSA, el control de animales y los grupos de rescate, se llevó a cabo con éxito la misión de impedir un caso más de maltrato y abandono animal.

