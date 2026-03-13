Es falso que Rafael López Aliaga lidere encuesta presidencial con 60%: sondeo carece de sustento

LO FALSO:

Rafael López Aliaga lidera encuesta presidencial 2026 con 60%.

LO VERDADERO:

La encuesta no incluye información sobre la metodología utilizada ni sobre la entidad que la elaboró, por lo que no es posible verificar si pertenece al Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La encuesta presenta inconsistencias gráficas.

En redes sociales se ha vuelto a viralizar un sondeo —difundido inicialmente en diciembre de 2025— que afirma que Rafael López Aliaga lidera la intención de voto a nivel nacional con 60%. No obstante, la publicación no especifica cuál es la entidad responsable del estudio, lo que impide verificar si está inscrita en el Registro Nacional de Encuestadoras del JNE. Tampoco presenta la ficha técnica obligatoria establecida por ley.

Además, se detectan inconsistencias en la edición de las imágenes y nombres de los candidatos. Por estas razones, el sondeo carece de sustento.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En plataformas como Facebook e Instagram circulan encuestas que aseguran que Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia por Renovación Popular, lidera la intención de voto a nivel nacional con 60%, seguido por Keiko Fujimori de Fuerza Popular (7,4%), Carlos Álvarez de País para Todos (6%) y César Acuña de Alianza para el Progreso (6%).

Encuesta viralizada en redes sociales. Foto: Facebook

Si bien el contenido había sido inicialmente difundido a finales del año pasado con el título “Encuesta presidencial diciembre 2025”, volvió a viralizarse en marzo de este año, pero esta vez bajo el nombre de “Encuesta presidencial 2026”.

Comparación entre las encuestas difundidas en diciembre de 2025 y marzo de 2026. Foto: Redes sociales

Una de las publicaciones con mayor alcance, difundida el último 10 de marzo, ha alcanzado las 5.700 reacciones, 154 comentarios y 687 compartidos en Facebook.

Publicación viralizada en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido compartido en redes sociales

El sondeo difundido en Facebook e Instagram no muestra el nombre de la persona natural o jurídica responsable de su elaboración. Por tal motivo, no es posible verificar si se trata de una entidad formal ni confirmar si pertenece al Registro Nacional de Encuestadoras del JNE, que es el listado oficial que autoriza a instituciones o personas a realizar y publicar sondeos electorales.

Además, la imagen tampoco incluye información obligatoria como la ficha técnica. Esta debe detallar aspectos fundamentales como el tamaño de la muestra, el tipo de muestreo empleado, el nivel de confianza, el margen de error y otros criterios metodológicos que permiten sustentar la validez del estudio. La presentación de estos datos es un requisito establecido en el artículo 18 de la Ley N.° 27369, norma que regula la difusión de encuestas electorales en el país.

Indicaciones del Artículo 18 de la Ley N.° 27369. Foto: Congreso de la República

Adicionalmente, en la imagen difundida se observan inconsistencias en la escritura de los nombres de algunos candidatos, pues se omite la tilde en el nombre de César Acuña y se cambia el apellido de Carlos Álvarez por “Alvǎrez”. También, tanto él como Keiko Fujimori sufren alteraciones en su rostro.

Errores de edición detectados en la encuesta. Foto: Facebook

De igual manera, aunque aparentemente Acuña y Álvarez cuentan con el mismo porcentaje (6%), se les atribuye un tamaño de barra distinto.

Errores de edición detectados en la encuesta. Foto: Facebook

Por todos los motivos indicados en líneas anteriores, el sondeo difundido en redes sociales es falso.

Conclusión

En redes sociales se volvió a viralizar un sondeo que fue difundido inicialmente en diciembre de 2025. En este, se indica que Rafael López Aliaga encabeza la intención de voto presidencial con 60%. Sin embargo, no se detalla quién fue el encargado del estudio, por lo que no se puede verificar si cuenta con permisos del JNE. Tampoco muestra la ficha técnica como aval del estudio.

De igual manera, se detectan inconsistencias en la edición de las imágenes y nombres de los candidatos. Por estos motivos, el sondeo es falso.

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