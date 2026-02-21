Vecinos del centro poblado de Tambogán celebraron carnavales colocando una moto en el árbol de la yunza. | Foto: composición LR

Vecinos del centro poblado de Tambogán celebraron carnavales colocando una moto en el árbol de la yunza. | Foto: composición LR

La fiebre de los carnavales del 2026 se vive con intensidad en diversas regiones del Perú. En el corazón de estas festividades destaca el emblemático árbol de yunza, que es decorado con artículos que van desde bateas, espátulas, mantas y diferentes tipos de electrodomésticos. Sin embargo, una celebración en Huánuco captó la atención de las redes sociales al incluir entre los premios una moto 0 km.

La espectacular yunza de Tambogán

En el centro poblado de Tambogán, perteneciente al distrito de Churubamba, en Huánuco, el tradicional cortamonte ha llevado la celebración de los carnavales 2026 a un nivel sin precedentes. Según muestran las imágenes difundidas por la cuenta de TikTok @marcachurubamba, la estructura no solo lucía cargada de obsequios típicos; la gran sorpresa llegó al revelarse una moto cero kilómetros como el galardón estelar de esta celebración.

PUEDES VER: Muñeco de Jorge Luna desfila en carnaval de Cajamarca 2026 y usuarios piden que asista al evento

Este vehículo lineal fue suspendido por los pobladores para que colgara entre las ramas. El sorprendente premio captó la atención no solo de los comuneros, sino de numerosos vecinos y entusiastas visitantes, quienes esperaban ansiosos derribar el árbol para convertirse en el ganador de dicha motocicleta.

Esta no es la primera vez que dicho centro poblado realiza un despliegue tradicional de tal magnitud. En 2023, la localidad captó la atención nacional al incluir otra motocicleta entre los atractivos de su festividad, consolidando así su fama por la generosidad de sus premios.

Usuarios reaccionan a árbol de yunza de Huánuco

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales, en donde usuarios de diferentes plataformas no dudaron en destacar la generosidad de los organizadores. "Es un árbol millonario", "Bueno. Si va a ser así, sinceramente sí iría a una de esas fiestas", "Quiero ir por la moto", "Ese premio sí me gusta", "Llévenme, por favor", "Los carnavales se van modernizando; ahora hasta moto hay" son algunos de los comentarios que se leen en TikTok.