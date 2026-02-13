HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Fernando Rospigliosi protege a José Jerí y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Carnaval de Ayacucho 2026: fecha oficial, cronograma de actividades y entrada del Ño Carnavalón

La programación de la celebraciones contempla concursos culturales, festivales gastronómicos, pasacalles y la tradicional lectura del testamento, con escenarios distribuidos en distintos puntos de Huamanga y la región.

Carnaval de Ayacucho se celebrará desde este 14 de febrero.
Carnaval de Ayacucho se celebrará desde este 14 de febrero. | Ricardo Flores | La República

El esperado Carnaval de Ayacucho 2026 ya tiene calendario definido. La celebración se desarrollará del 14 al 18 de febrero y reunirá a instituciones, artistas, comparsas y ciudadanía en una agenda que combina tradición, música, gastronomía y expresiones culturales propias de la región.

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ayacucho presentó el programa general que incluye concursos emblemáticos, festivales descentralizados y actividades centrales en la Plaza Mayor de Huamanga. Según la organización, el objetivo es “fortalecer la identidad cultural y promover la participación de la población en cada una de las actividades programadas”.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Carnaval Huaracino 2026: Áncash se prepara para celebrar con el rey Momo, figura emblemática de la festividad y originaria de la antigua Roma

lr.pe

Concursos preliminares: del 5 al 9 de febrero

Del 5 al 9 de febrero se ejecutarán los concursos preliminares del Carnaval de Ayacucho 2026, actividades que se desarrollarán en distintos escenarios de la ciudad como antesala a las celebraciones centrales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Concurso del Testamento del Ño Carnavalón 2026

  • Fecha: 05 de febrero
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Lugar: Salón Consistorial de la MPH

Concurso de Elección de la Señorita “Sumaq Wayta” 2026

  • Fecha: 06 de febrero
  • Hora: 6:00 p. m.
  • Lugar: Coliseo de Colegio Mariscal Cáceres

Concurso de Elección de la Señorita Carnaval 2026

  • Fecha: 07 de febrero
  • Hora: 6:00 p. m.
  • Lugar: Coliseo de Colegio Mariscal Cáceres

Concurso de Compositores del Carnaval Ayacuchano (Rural y Urbano)

  • Fecha: 09 de febrero
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Lugar: Cine Teatro Municipal

PUEDES VER: Carnavales en Perú 2026: conoce las fechas confirmadas y en qué regiones se celebrarán durante febrero

lr.pe

Ingreso del Ño Carnavalón es 14 de febrero y más festivales

Festival del Puchero y Chichas Tradicionales

  • Fecha: 14 al 17 de febrero
  • Hora: 9:00 a. m.
  • Lugar: Plazoleta María Parado de Bellido

Ingreso del Ño Carnavalón y Paseo de Comparsas Institucionales

  • Fecha: 14 de febrero
  • Hora: 10:00 a. m.
  • Lugar: el recorrido comenzará en el Parque B. Leguía (Jesús Nazareno) y culminará en la Plaza Mayor de Huamanga.

IV Festival Gastronómico San Juan Bautista 2026

  • Fecha: 14 al 15 de febrero
  • Hora: 10:00 a. m.
  • Lugar: avenida San Lorenzo – Óvalo Puente Nuevo, en el distrito de San Juan Bautista .

En paralelo, desde las 10:00 a.m., el Estadio Municipal del distrito de Vinchos será escenario del Qatun Tupanakuy Vinchos 2026, encuentro tradicional que forma parte de la programación descentralizada.

Qatun Saqanakuy Vinchos – Socos

  • Fecha: 15 al 17 de febrero
  • Hora: 10:00 a. m.
  • Lugar: Qatun Qasa, distrito de Vinchos.

Paseo de comparsas urbanas y tradicionales

  • Fecha: 15 al 17 de febrero
  • Hora: 1:00 p. m.
  • Lugar: concentración previa en el Óvalo de la Magdalena

Lectura de testamento y quema del Ño Carnavalón

  • Fecha: 18 de febrero
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Lugar: Plaza mayor de Huamanga

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Carnaval Huaracino 2026: Áncash se prepara para celebrar con el rey Momo, figura emblemática de la festividad y originaria de la antigua Roma

Carnaval Huaracino 2026: Áncash se prepara para celebrar con el rey Momo, figura emblemática de la festividad y originaria de la antigua Roma

LEER MÁS
Invitados de una boda en Tarma se molestan al ser sorprendidos con baldes de agua a la salida de la iglesia durante carnavales

Invitados de una boda en Tarma se molestan al ser sorprendidos con baldes de agua a la salida de la iglesia durante carnavales

LEER MÁS
Carnavales en Perú 2026: conoce las fechas confirmadas y en qué regiones se celebrarán durante febrero

Carnavales en Perú 2026: conoce las fechas confirmadas y en qué regiones se celebrarán durante febrero

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua de hasta 8 horas este viernes 13 de febrero en 3 distritos de Lima Metropolitana

Sedapal anuncia corte de agua de hasta 8 horas este viernes 13 de febrero en 3 distritos de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carnaval de Ayacucho 2026: fecha oficial, cronograma de actividades y entrada del Ño Carnavalón

Es falso que Indira Huilca haya recibido US$250,000 por el asesinato de su padre, como afirmó Rafael López Aliaga

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Sociedad

Madre de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

ATU ofrece curso gratis para taxistas que incluye formación en inglés: así puedes inscribirte

Detienen a mujer acusada de asesinar a su pareja con arma blanca en en San Juan de Lurigancho

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Milagros Jáuregui: Fiscalía interviene albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

Deuda de López Aliaga con la Sunat representa solo el 0.34% de su fortuna

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025