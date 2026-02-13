Carnaval de Ayacucho 2026: fecha oficial, cronograma de actividades y entrada del Ño Carnavalón

Carnaval de Ayacucho se celebrará desde este 14 de febrero. | Ricardo Flores | La República

Carnaval de Ayacucho se celebrará desde este 14 de febrero. | Ricardo Flores | La República

El esperado Carnaval de Ayacucho 2026 ya tiene calendario definido. La celebración se desarrollará del 14 al 18 de febrero y reunirá a instituciones, artistas, comparsas y ciudadanía en una agenda que combina tradición, música, gastronomía y expresiones culturales propias de la región.

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ayacucho presentó el programa general que incluye concursos emblemáticos, festivales descentralizados y actividades centrales en la Plaza Mayor de Huamanga. Según la organización, el objetivo es “fortalecer la identidad cultural y promover la participación de la población en cada una de las actividades programadas”.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Concursos preliminares: del 5 al 9 de febrero

Del 5 al 9 de febrero se ejecutarán los concursos preliminares del Carnaval de Ayacucho 2026, actividades que se desarrollarán en distintos escenarios de la ciudad como antesala a las celebraciones centrales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Concurso del Testamento del Ño Carnavalón 2026

Fecha: 05 de febrero

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: Salón Consistorial de la MPH

Concurso de Elección de la Señorita “Sumaq Wayta” 2026

Fecha: 06 de febrero

Hora: 6:00 p. m.

Lugar: Coliseo de Colegio Mariscal Cáceres

Concurso de Elección de la Señorita Carnaval 2026

Fecha: 07 de febrero

Hora: 6:00 p. m.

Lugar: Coliseo de Colegio Mariscal Cáceres

Concurso de Compositores del Carnaval Ayacuchano (Rural y Urbano)

Fecha: 09 de febrero

Hora: 5:00 p. m.

Lugar: Cine Teatro Municipal

Ingreso del Ño Carnavalón es 14 de febrero y más festivales

Festival del Puchero y Chichas Tradicionales

Fecha: 14 al 17 de febrero

Hora: 9:00 a. m.

Lugar: Plazoleta María Parado de Bellido

Ingreso del Ño Carnavalón y Paseo de Comparsas Institucionales

Fecha: 14 de febrero

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: el recorrido comenzará en el Parque B. Leguía (Jesús Nazareno) y culminará en la Plaza Mayor de Huamanga.

IV Festival Gastronómico San Juan Bautista 2026

Fecha: 14 al 15 de febrero

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: avenida San Lorenzo – Óvalo Puente Nuevo, en el distrito de San Juan Bautista .

En paralelo, desde las 10:00 a.m., el Estadio Municipal del distrito de Vinchos será escenario del Qatun Tupanakuy Vinchos 2026, encuentro tradicional que forma parte de la programación descentralizada.

Qatun Saqanakuy Vinchos – Socos

Fecha: 15 al 17 de febrero

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Qatun Qasa, distrito de Vinchos.

Paseo de comparsas urbanas y tradicionales

Fecha: 15 al 17 de febrero

Hora: 1:00 p. m.

Lugar: concentración previa en el Óvalo de la Magdalena

Lectura de testamento y quema del Ño Carnavalón

Fecha: 18 de febrero

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: Plaza mayor de Huamanga

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.