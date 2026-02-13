Carnaval de Ayacucho 2026: fecha oficial, cronograma de actividades y entrada del Ño Carnavalón
La programación de la celebraciones contempla concursos culturales, festivales gastronómicos, pasacalles y la tradicional lectura del testamento, con escenarios distribuidos en distintos puntos de Huamanga y la región.
El esperado Carnaval de Ayacucho 2026 ya tiene calendario definido. La celebración se desarrollará del 14 al 18 de febrero y reunirá a instituciones, artistas, comparsas y ciudadanía en una agenda que combina tradición, música, gastronomía y expresiones culturales propias de la región.
La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ayacucho presentó el programa general que incluye concursos emblemáticos, festivales descentralizados y actividades centrales en la Plaza Mayor de Huamanga. Según la organización, el objetivo es “fortalecer la identidad cultural y promover la participación de la población en cada una de las actividades programadas”.
Concursos preliminares: del 5 al 9 de febrero
Del 5 al 9 de febrero se ejecutarán los concursos preliminares del Carnaval de Ayacucho 2026, actividades que se desarrollarán en distintos escenarios de la ciudad como antesala a las celebraciones centrales.
Concurso del Testamento del Ño Carnavalón 2026
- Fecha: 05 de febrero
- Hora: 4:00 p. m.
- Lugar: Salón Consistorial de la MPH
Concurso de Elección de la Señorita “Sumaq Wayta” 2026
- Fecha: 06 de febrero
- Hora: 6:00 p. m.
- Lugar: Coliseo de Colegio Mariscal Cáceres
Concurso de Elección de la Señorita Carnaval 2026
- Fecha: 07 de febrero
- Hora: 6:00 p. m.
- Lugar: Coliseo de Colegio Mariscal Cáceres
Concurso de Compositores del Carnaval Ayacuchano (Rural y Urbano)
- Fecha: 09 de febrero
- Hora: 5:00 p. m.
- Lugar: Cine Teatro Municipal
Ingreso del Ño Carnavalón es 14 de febrero y más festivales
Festival del Puchero y Chichas Tradicionales
- Fecha: 14 al 17 de febrero
- Hora: 9:00 a. m.
- Lugar: Plazoleta María Parado de Bellido
Ingreso del Ño Carnavalón y Paseo de Comparsas Institucionales
- Fecha: 14 de febrero
- Hora: 10:00 a. m.
- Lugar: el recorrido comenzará en el Parque B. Leguía (Jesús Nazareno) y culminará en la Plaza Mayor de Huamanga.
IV Festival Gastronómico San Juan Bautista 2026
- Fecha: 14 al 15 de febrero
- Hora: 10:00 a. m.
- Lugar: avenida San Lorenzo – Óvalo Puente Nuevo, en el distrito de San Juan Bautista .
En paralelo, desde las 10:00 a.m., el Estadio Municipal del distrito de Vinchos será escenario del Qatun Tupanakuy Vinchos 2026, encuentro tradicional que forma parte de la programación descentralizada.
Qatun Saqanakuy Vinchos – Socos
- Fecha: 15 al 17 de febrero
- Hora: 10:00 a. m.
- Lugar: Qatun Qasa, distrito de Vinchos.
Paseo de comparsas urbanas y tradicionales
- Fecha: 15 al 17 de febrero
- Hora: 1:00 p. m.
- Lugar: concentración previa en el Óvalo de la Magdalena
Lectura de testamento y quema del Ño Carnavalón
- Fecha: 18 de febrero
- Hora: 4:00 p. m.
- Lugar: Plaza mayor de Huamanga
