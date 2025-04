Denuncian a profesor en Ucayali que enfureció al ver a estudiante vestido de mujer en su clase

Un video reciente ha desatado controversia en las redes sociales, mostrando a un profesor en Ucayali que reaccionó de manera agresiva al ver a un estudiante varón vestido con ropa femenina. En el clip, el docente, visiblemente alterado, le reprocha al estudiante su forma de vestir, calificándola como una falta de respeto y sugiriendo que, si no podía asistir de manera "adecuada", mejor no viniera más a la clase.

El profesor, en un tono firme, también le dijo al alumno: "Yo te pido que vengas de varón, no me importa lo que hagas de tu vida, aquí estamos hablando de la dignidad que debes tener." Aunque el estudiante no respondió agresivamente, los compañeros de clase mostraron su apoyo, señalando que su vestimenta no le faltaba el respeto a nadie.

La situación escaló cuando el profesor insistió, afirmando que, aunque el estudiante no estuviera siendo directamente irrespetuoso, debía "aguantar" la crítica por ser "bondadoso". Este comentario fue percibido como una clara violación a los derechos de expresión del estudiante, y rápidamente generó un debate sobre la inclusión y el respeto a la diversidad en los entornos académicos.

El incidente ha suscitado un llamado de atención sobre la necesidad de revisar y promover políticas educativas que fomenten el respeto y la aceptación en las aulas, independientemente de las decisiones personales sobre la vestimenta o la identidad de género.