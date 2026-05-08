Poemas para el Día de la Madre: versos cortos y emotivos para compartir
El Día de la Madre es la oportunidad perfecta para expresarle tu amor al ser que te dio la vida. Una de las alternativas que puede emocionar mucho a mamá es un poema. A continuación, te compartimos algunas sugerencias para rendirle alegrar su corazón.
- ▷ FRASES para el Día de la Madre 2023: mensajes cortos, poemas y dedicatorias para felicitar
- Mensajes cortos por el Día de la Madre: ideas originales y palabras de afecto para dedicar
Este domingo se conmemora en el Perú y en varios países de esta parte del continente el Día de la Madre. Esta fecha tiene como principal objetivo homenajear a mamá por darnos la vida y por su ardua labor a lo largo de la misma. Algunos de los recursos más utilizados para demostrar afecto a nuestras progenitoras son regalos, salidas a comer, flores, pero ¿por qué no dedicarle nuestros más sinceros sentimientos a través de poemas? En esta nota te dejamos los más bellos poemas que le transmitirán lo que sientes por ella.
PUEDES VER: ¿Qué regalar por el Día de la Madre? Ideas de regalos bonitos y baratos para sorprender a mamá
Poemas para dedicar en el Día de la Madre
Madre - Julia Romero Losada
Me preguntaba qué es la madre.
Junta el perfume de todas las flores;
y el arrullo de todas las olas;
la firmeza de todas las montañas;
y la inquietud de todos los ríos;
la frescura de todos los valles;
y la mirada de todas las estrellas;
la caricia de todas las brisas;
y el beso de todos los labios.
Todo guardado por Dios en un corazón de mujer.
Eso es la madre.
Poema Día de la Madre. Foto: Pinterest
Cuando sea grande - Álvaro Yunque
Mamá: cuando sea grande
voy a hacer una escalera
tan alta que llegue al cielo
para ir a coger estrellas.
Me llenaré los bolsillos
de estrellas y de cometas,
y bajaré a repartirlos
a los chicos de la escuela.
Para ti voy a traerte,
mamita, la luna llena,
para que alumbre la casa
sin gastar en luz eléctrica.
Día de la Madre. Foto: Pinterest
Mamá - Anónimo
Quiero agradecerte que estés en mi vida.
Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles,
sé que contigo puedo compartir mis alegrías,
y sé que nuestra amistad se sustenta en mutuo amor.
Que seas mi MAMÁ y mi AMIGA es el más preciado tesoro,
que agradeceré a DIOS eternamente.
Gracias por llenar mi vida con tanta felicidad.
¡Te amo mamá!
Poema Día de la Madre. Foto: Pinterest
¡Madre, vísteme! - Rafael Alberti
Madre, vísteme a la usanza
de las tierras marineras:
el pantalón de campana,
la blusa azul ultramar
y la cinta milagrera.
¿A donde vas, marinero,
por las calles de la tierra?
¡Voy por las calles del mar!
Poesías para enviar por el Día de la Madre 2023
Cómo no quererte mamá
Cómo no quererte,
si eres la razón de mi existencia
Cómo no quererte
si me guías en camino justo.
Cómo no quererte
que aprendí de tus consejos.
Cómo no quererte
si diste toda tu vida por mi
Cómo no quererte
si tú eres la más grande para mi
Cómo no quererte
si de tu bella interior
me supiste cuidar y amar
Cómo no decir
que eres mi adoración
Cómo no entregar
todo mi amor de hija a ti
Dulzura
Madrecita mía,
madrecita tierna,
déjame decirte
dulzuras extremas.
Es tuyo mi cuerpo
que juntaste en ramo;
deja revolverlo
sobre tu regazo
Juega tú a ser hoja
y yo a ser rocío:
y en tus brazos locos
tenme suspendido
Madrecita mía,
todito mi mundo
déjame decirte
los cariños sumos.
Mamá, la mejor palabra
Puedo decir que mamá es la mejor palabra
porque no solo se la digo a la persona
que me dio la vida, sino aquella que dio
la vida por mí, que en noches de desvelo
siempre hubo luz para mí.
Es la mejor palabra que sale de mi voz
cuando no salió algo que yo esperaba
solo pido que nunca borren de mi memoria
esa palabra que nunca quiero olvidar.
Madre de infinito amor
Que impusiste tu valor
Con gran sentimiento
Desde mi bello nacimiento.
Recuerdo tus lindos cuentos
De tu voz tus bellos cantos
Con los que me hacías dormir de niña
En tu sedoso corpiño.
Mi vida sin tu presencia
Es sentimiento sin existencia
Ya no es alegría, ni canto
Es solo tristeza y llanto.
Madre bella y adorada
Siento la luz de tu mirada
Como una sagrada bendición.
Pido al Todopoderoso
Por este pasado doloroso
Me dé fortaleza y comprensión
Ante tu partida inesperada.
PUEDES VER: ¿Qué regalar por el Día de la Madre? Ideas de regalos bonitos y baratos para sorprender a mamá
Día de la Madre 2023: poemas de autores famosos para enviar a mamá
Canción Tonta, de Federico García Lorca
Mamá,
yo quiero ser de plata.
Hijo,
tendrás mucho frío.
Mamá.
Yo quiero ser de agua.
Hijo,
tendrás mucho frío.
Mamá.
Bórdame en tu almohada.
¡Eso sí!
¡Ahora mismo!
Renacimiento, de Antonio Machado
Galerías del alma... ¡El alma niña!
Su clara luz risueña;
y la pequeña historia,
y la alegría de la vida nueva...
¡Ah, volver a nacer, y andar camino,
ya recobrada la perdida senda!
Y volver a sentir en nuestra mano
aquel latido de la mano buena
de nuestra madre... Y caminar en sueños
por amor de la mano que nos lleva.
Rima XXIII - Gustavo Adolfo Bécquer
Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso... yo no sé
qué te diera por un beso.
Caricia - Gabriela Mistral
Madre, madre, tú me besas,
pero yo te beso más,
y el enjambre de mis besos
no te deja ni mirar...
Si la abeja se entra al lirio,
no se siente su aletear.
Cuando escondes a tu hijito
ni se le oye respirar...
Yo te miro, yo te miro
sin cansarme de mirar,
y qué lindo niño veo
a tus ojos asomar...
El estanque copia todo
lo que tú mirando estás;
pero tú en las niñas tienes
a tu hijo y nada más.
Los ojitos que me diste
me los tengo de gastar
en seguirte por los valles,
por el cielo y por el mar…
Enseñarás - María Teresa de Calcuta
Enseñarás a volar,
pero no volarán tu vuelo.
Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu sueño.
Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.
Sin embargo…
en cada vuelo,
en cada vida,
en cada sueño,
perdurará siempre la huella
del camino enseñado.
Madre - Juan Ramón Jiménez
Te digo, al llegar, madre
que tú eres como el mar;
que aunque las olas
de tus años se cambien y te muden,
siempre es igual tu sitio
al paso de mi alma.
No es preciso medida
ni cálculo para el señalamiento
de ese cielo total ;
el color, hora única,
la luz de tu poniente,
te sitúan ¡oh madre! entre las olas,
conocida y eterna en su mudanza.
A mi madre - José Martí
Madre del alma. madre querida,
son tus natales, quiero cantar;
porque mi alma, de amor henchida,
aunque muy joven, nunca se olvida
de la que vida me hubo de dar.
Pasan los años, vuelan las horas
que yo a tu lado no siento ir,
por tus caricias arrobadoras
y las miradas tan seductoras
que hacen mi pecho fuerte latir.
A Dios yo pido constantemente
para mis padres vida inmortal;
porque es muy grato, sobre la frente
sentir el roce de un beso ardiente
que de otra boca nunca es igual.
Versos para celebrar el Día de la madre en Perú
Mi hermosa madre
Mi madre es super
no tengo palabras para describirla
pero en pocas palabras
mi madre es la mejor madre
del mundo mundial
Un deseo para ti
Solo un pequeño deseo para ti, mamá,
Pero es amoroso y feliz y cierto
Es un deseo que las mejores y mejores cosas
¡Siempre sigan viniendo a ti!
Te quiero mamá!!!
Amor de madre
De todas las alegrías de la vida,
entre las más grandes y las más pequeñas,
el amor de una madre y su ternura,
es la más grande de todas ellas.
Mamita
Mamita mamita que linda que estas
mirando esas flores que tu hija te da
sonrie sonrie mi linda mamita
mis ojos te miran tu dulce carita
pareces princesa, princesa real
vestida de fiesta mi dulce mama.
PUEDES VER: Día de la Madre: las mejores imágenes de Chayanne para felicitar a las mamis por su fecha
Poema de Pablo Neruda para mamá
Amor
«Mujer, yo hubiera sido tu hijo, por beberte
la leche de los senos como de un manantial,
por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte
en la risa de oro y la voz de cristal.
Por sentirte en mis venas como Dios en los ríos
y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal,
porque tu ser pasara sin pena al lado mío
y saliera en la estrofa, limpio de todo mal.
Cómo sabría amarte, mujer, cómo sabría
amarte, amarte como nadie supo jamás!
Morir y todavía amarte más.
Y todavía amarte más y más.»
Doña Luz XVII, de Jaime Sabines
Superar la muerte de una mamá puede ser un proceso muy difícil. El poeta mexicano, Jaime Sabines, dedicó esta composición a su madre, quien fue una gran influencia para él en su poesía. En estos versos, se adivina el proceso de duelo del hablante lírico, ante la ausencia de su progenitora.
Lloverás en el tiempo de lluvia,
harás calor en el verano,
harás frío en el atardecer.
Volverás a morir otras mil veces.
Florecerás cuando todo florezca.
No eres nada, nadie, madre.
De nosotros quedará la misma huella,
la semilla del viento en el agua,
el esqueleto de las hojas en la tierra.
Sobre las rocas, el tatuaje de las sombras,
en el corazón de los árboles la palabra amor.
No somos nada, nadie, madre.
Es inútil vivir
pero es más inútil morir.