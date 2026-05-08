Homenajear a mamá con un poema es una de maneras sinceras de mostrarle lo que sientes por ella. Foto: Mibebeyyo

Homenajear a mamá con un poema es una de maneras sinceras de mostrarle lo que sientes por ella. Foto: Mibebeyyo

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Este domingo se conmemora en el Perú y en varios países de esta parte del continente el Día de la Madre. Esta fecha tiene como principal objetivo homenajear a mamá por darnos la vida y por su ardua labor a lo largo de la misma. Algunos de los recursos más utilizados para demostrar afecto a nuestras progenitoras son regalos, salidas a comer, flores, pero ¿por qué no dedicarle nuestros más sinceros sentimientos a través de poemas? En esta nota te dejamos los más bellos poemas que le transmitirán lo que sientes por ella.

Poemas para dedicar en el Día de la Madre

Madre - Julia Romero Losada

Me preguntaba qué es la madre.



Junta el perfume de todas las flores;

y el arrullo de todas las olas;

la firmeza de todas las montañas;

y la inquietud de todos los ríos;

la frescura de todos los valles;

y la mirada de todas las estrellas;

la caricia de todas las brisas;

y el beso de todos los labios.

Todo guardado por Dios en un corazón de mujer.



Eso es la madre.

Poema Día de la Madre. Foto: Pinterest

Cuando sea grande - Álvaro Yunque

Mamá: cuando sea grande

voy a hacer una escalera

tan alta que llegue al cielo

para ir a coger estrellas.

Me llenaré los bolsillos

de estrellas y de cometas,

y bajaré a repartirlos

a los chicos de la escuela.

Para ti voy a traerte,

mamita, la luna llena,

para que alumbre la casa

sin gastar en luz eléctrica.

Día de la Madre. Foto: Pinterest

Mamá - Anónimo

Quiero agradecerte que estés en mi vida.

Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles,

sé que contigo puedo compartir mis alegrías,

y sé que nuestra amistad se sustenta en mutuo amor.

Que seas mi MAMÁ y mi AMIGA es el más preciado tesoro,

que agradeceré a DIOS eternamente.

Gracias por llenar mi vida con tanta felicidad.

¡Te amo mamá!

Poema Día de la Madre. Foto: Pinterest

¡Madre, vísteme! - Rafael Alberti

Madre, vísteme a la usanza

de las tierras marineras:

el pantalón de campana,

la blusa azul ultramar

y la cinta milagrera.

¿A donde vas, marinero,

por las calles de la tierra?

¡Voy por las calles del mar!

Poesías para enviar por el Día de la Madre 2023

Cómo no quererte mamá

Cómo no quererte,

si eres la razón de mi existencia

Cómo no quererte

si me guías en camino justo.

Cómo no quererte

que aprendí de tus consejos.

Cómo no quererte

si diste toda tu vida por mi

Cómo no quererte

si tú eres la más grande para mi

Cómo no quererte

si de tu bella interior

me supiste cuidar y amar

Cómo no decir

que eres mi adoración

Cómo no entregar

todo mi amor de hija a ti

Dulzura

Madrecita mía,

madrecita tierna,

déjame decirte

dulzuras extremas.

Es tuyo mi cuerpo

que juntaste en ramo;

deja revolverlo

sobre tu regazo

Juega tú a ser hoja

y yo a ser rocío:

y en tus brazos locos

tenme suspendido

Madrecita mía,

todito mi mundo

déjame decirte

los cariños sumos.

Mamá, la mejor palabra

Puedo decir que mamá es la mejor palabra

porque no solo se la digo a la persona

que me dio la vida, sino aquella que dio

la vida por mí, que en noches de desvelo

siempre hubo luz para mí.

Es la mejor palabra que sale de mi voz

cuando no salió algo que yo esperaba

solo pido que nunca borren de mi memoria

esa palabra que nunca quiero olvidar.

Madre de infinito amor

Que impusiste tu valor

Con gran sentimiento

Desde mi bello nacimiento.



Recuerdo tus lindos cuentos

De tu voz tus bellos cantos

Con los que me hacías dormir de niña

En tu sedoso corpiño.



Mi vida sin tu presencia

Es sentimiento sin existencia

Ya no es alegría, ni canto

Es solo tristeza y llanto.



Madre bella y adorada

Siento la luz de tu mirada

Como una sagrada bendición.



Pido al Todopoderoso

Por este pasado doloroso

Me dé fortaleza y comprensión

Ante tu partida inesperada.

Día de la Madre 2023: poemas de autores famosos para enviar a mamá

Canción Tonta, de Federico García Lorca

Mamá,

yo quiero ser de plata.

Hijo,

tendrás mucho frío.

Mamá.

Yo quiero ser de agua.

Hijo,

tendrás mucho frío.

Mamá.

Bórdame en tu almohada.

¡Eso sí!

¡Ahora mismo!

Renacimiento, de Antonio Machado

Galerías del alma... ¡El alma niña!

Su clara luz risueña;

y la pequeña historia,

y la alegría de la vida nueva...

¡Ah, volver a nacer, y andar camino,

ya recobrada la perdida senda!

Y volver a sentir en nuestra mano

aquel latido de la mano buena

de nuestra madre... Y caminar en sueños

por amor de la mano que nos lleva.

Rima XXIII - Gustavo Adolfo Bécquer

Por una mirada, un mundo;

por una sonrisa, un cielo;

por un beso... yo no sé

qué te diera por un beso.

Caricia - Gabriela Mistral

Madre, madre, tú me besas,

pero yo te beso más,

y el enjambre de mis besos

no te deja ni mirar...

Si la abeja se entra al lirio,

no se siente su aletear.

Cuando escondes a tu hijito

ni se le oye respirar...

Yo te miro, yo te miro

sin cansarme de mirar,

y qué lindo niño veo

a tus ojos asomar...

El estanque copia todo

lo que tú mirando estás;

pero tú en las niñas tienes

a tu hijo y nada más.

Los ojitos que me diste

me los tengo de gastar

en seguirte por los valles,

por el cielo y por el mar…

Enseñarás - María Teresa de Calcuta

Enseñarás a volar,

pero no volarán tu vuelo.

Enseñarás a soñar,

pero no soñarán tu sueño.



Enseñarás a vivir,

pero no vivirán tu vida.



Sin embargo…

en cada vuelo,

en cada vida,

en cada sueño,

perdurará siempre la huella

del camino enseñado.

Madre - Juan Ramón Jiménez

Te digo, al llegar, madre

que tú eres como el mar;

que aunque las olas

de tus años se cambien y te muden,

siempre es igual tu sitio

al paso de mi alma.

No es preciso medida

ni cálculo para el señalamiento

de ese cielo total ;

el color, hora única,

la luz de tu poniente,

te sitúan ¡oh madre! entre las olas,

conocida y eterna en su mudanza.

A mi madre - José Martí

Madre del alma. madre querida,

son tus natales, quiero cantar;

porque mi alma, de amor henchida,

aunque muy joven, nunca se olvida

de la que vida me hubo de dar.

Pasan los años, vuelan las horas

que yo a tu lado no siento ir,

por tus caricias arrobadoras

y las miradas tan seductoras

que hacen mi pecho fuerte latir.

A Dios yo pido constantemente

para mis padres vida inmortal;

porque es muy grato, sobre la frente

sentir el roce de un beso ardiente

que de otra boca nunca es igual.

Versos para celebrar el Día de la madre en Perú

Mi hermosa madre

Mi madre es super

no tengo palabras para describirla

pero en pocas palabras

mi madre es la mejor madre

del mundo mundial

Un deseo para ti

Solo un pequeño deseo para ti, mamá,

Pero es amoroso y feliz y cierto

Es un deseo que las mejores y mejores cosas

¡Siempre sigan viniendo a ti!

Te quiero mamá!!!

Amor de madre

De todas las alegrías de la vida,

entre las más grandes y las más pequeñas,

el amor de una madre y su ternura,

es la más grande de todas ellas.

Mamita

Mamita mamita que linda que estas

mirando esas flores que tu hija te da

sonrie sonrie mi linda mamita

mis ojos te miran tu dulce carita

pareces princesa, princesa real

vestida de fiesta mi dulce mama.

Poema de Pablo Neruda para mamá

Amor

«Mujer, yo hubiera sido tu hijo, por beberte

la leche de los senos como de un manantial,

por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte

en la risa de oro y la voz de cristal.

Por sentirte en mis venas como Dios en los ríos

y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal,

porque tu ser pasara sin pena al lado mío

y saliera en la estrofa, limpio de todo mal.

Cómo sabría amarte, mujer, cómo sabría

amarte, amarte como nadie supo jamás!

Morir y todavía amarte más.

Y todavía amarte más y más.»

Doña Luz XVII, de Jaime Sabines

Superar la muerte de una mamá puede ser un proceso muy difícil. El poeta mexicano, Jaime Sabines, dedicó esta composición a su madre, quien fue una gran influencia para él en su poesía. En estos versos, se adivina el proceso de duelo del hablante lírico, ante la ausencia de su progenitora.