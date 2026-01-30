Mujer dejó su sofá secando al sol y los recolectores de basura se lo llevaron al creer que era un desecho | Foto: Composición LR

Una vecina brasileña, convencida de la importancia de mantener su hogar limpio, decidió dedicar parte del día a lavar a fondo su sofá, uno de los muebles más usados de su vivienda. Como parte de su rutina de limpieza profunda, retiró el sofá de la sala, lo enjuagó cuidadosamente y, bajo el sol, lo colocó en la vereda, confiada en que el clima cálido ayudaría a secarlo rápidamente.

La escena no parecía fuera de lo común. En muchas zonas del país, es habitual dejar objetos como alfombras, colchones o muebles al aire libre para que se ventilen o sequen con el sol. Sin embargo, esta rutina doméstica terminó por desencadenar una situación inesperada que captó la atención en redes sociales.

Recolectores de basura confundieron el sofá como desecho

Minutos después de que la mujer dejara el sofá en la calle, el camión de basura pasó por la zona. Los trabajadores, al ver el mueble en la acera, asumieron que se trataba de un desecho y procedieron a cargarlo sin mayor verificación. La propietaria, al darse cuenta de lo que ocurría, salió apresurada intentando detenerlos, pero ya era tarde.

El hecho fue registrado en video por las cámaras de seguridad de la vivienda y no tardó en viralizarse. La escena provocó risas, memes y reflexiones en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron el malentendido y debatieron sobre la costumbre de dejar pertenencias en la vía pública. "Yo una vez lave mi colchón y lo puse a secar en mi puerta, paso el camión de basura y se lo llevo", comentó un usuario con una situación similar. Hasta el momento, el video cuenta con más de 10.000 reacciones en Facebook.