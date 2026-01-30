Las imágenes de TikTok sacaron más de una sonrisa a los usuarios por el entusiasmo del próximo presidente de mesa. | Foto: composición LR/ TikTok

Las imágenes de TikTok sacaron más de una sonrisa a los usuarios por el entusiasmo del próximo presidente de mesa. | Foto: composición LR/ TikTok

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo el sorteo para designar a los miembros de mesa de las Elecciones Generales 2026, previstas para el próximo 13 de abril. Tras conocerse los resultados, numerosos ciudadanos expresaron su malestar al encontrar sus nombres en la plataforma oficial.

No obstante, no todas las reacciones fueron negativas. Un padre de familia reaccionó de forma distinta ya que se mostró visiblemente emocionado al descubrir que asumiría el cargo de presidente de mesa en los comicios donde se elegirá presidente, diputados y senadores. El video como era de esperarse, no tardó en sacar más de una sonrisa a los usuarios en TikTok.

“Tengo que ejercer ese privilegio de ser presidente de mesa”

Mediante el clip publicado en la cuenta de TikTok @sofiagabriela21, se observó a un hombre conversando con su esposa, a quien le confesaba sentirse orgulloso de haber sido designado presidente de la mesa de sufragio.

“Tengo que ejercer ese privilegio de ser presidente de mesa”, manifestaba el peruano con una sonrisa en el rostro. Ante ello, su pareja le recordaba que iba a permanecer sentado desde las 6 de la mañana en el local de votación.

“Necesitamos más peruanos así”

Lejos de desanimarse, el ciudadano aseguró que, de ser necesario, asistiría desde las 5:00 a.m. al colegio San Pedro y permanecería hasta las 8:00 p.m. “Voy a cumplir un deber cívico”, enfatizó con entusiasmo, remarcó el emocionado compatriota.

Con el titular “Necesitamos más peruanos así”, el video generó los aplausos y claro, las risas de los usuarios, quienes felicitaron al ‘presidente de mesa’ por su buena disposición para desempeñar su rol en la jornada electoral. "Termina 8 de la noche? Sabes que termina 12 o casi 1 del día siguiente porque te piden que te quedes a contar los votos y esperar a que vengan para revisar”, “Para mí que no le gusta pasar tiempo en familia”, “Son 165 un solo día”, “No sabe lo que le espera porque en estás elecciones hay más candidatos que contar”, escribieron los usuarios en la publicación.