HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo
PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo     
Tendencias

Peruano se emociona al ser elegido miembro de mesa para las Elecciones Generales 2026: “Tengo que ejercer ese privilegio de ser presidente”

"Son 165 soles en un día. Sale para el pollo a la brasa", o “No sabe lo que le espera porque en estás elecciones hay más candidatos y votos que contar”, escribieron los usuarios en la publicación de TikTok.

Las imágenes de TikTok sacaron más de una sonrisa a los usuarios por el entusiasmo del próximo presidente de mesa.
Las imágenes de TikTok sacaron más de una sonrisa a los usuarios por el entusiasmo del próximo presidente de mesa. | Foto: composición LR/ TikTok

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo el sorteo para designar a los miembros de mesa de las Elecciones Generales 2026, previstas para el próximo 13 de abril. Tras conocerse los resultados, numerosos ciudadanos expresaron su malestar al encontrar sus nombres en la plataforma oficial.

No obstante, no todas las reacciones fueron negativas. Un padre de familia reaccionó de forma distinta ya que se mostró visiblemente emocionado al descubrir que asumiría el cargo de presidente de mesa en los comicios donde se elegirá presidente, diputados y senadores. El video como era de esperarse, no tardó en sacar más de una sonrisa a los usuarios en TikTok.

PUEDES VER: Elecciones 2026: LINK oficial ONPE para saber si soy miembro de mesa en abril

lr.pe

“Tengo que ejercer ese privilegio de ser presidente de mesa”

Mediante el clip publicado en la cuenta de TikTok @sofiagabriela21, se observó a un hombre conversando con su esposa, a quien le confesaba sentirse orgulloso de haber sido designado presidente de la mesa de sufragio.

“Tengo que ejercer ese privilegio de ser presidente de mesa”, manifestaba el peruano con una sonrisa en el rostro. Ante ello, su pareja le recordaba que iba a permanecer sentado desde las 6 de la mañana en el local de votación.

PUEDES VER: Así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE para Elecciones 2026

lr.pe

“Necesitamos más peruanos así”

Lejos de desanimarse, el ciudadano aseguró que, de ser necesario, asistiría desde las 5:00 a.m. al colegio San Pedro y permanecería hasta las 8:00 p.m. “Voy a cumplir un deber cívico”, enfatizó con entusiasmo, remarcó el emocionado compatriota.

Con el titular “Necesitamos más peruanos así”, el video generó los aplausos y claro, las risas de los usuarios, quienes felicitaron al ‘presidente de mesa’ por su buena disposición para desempeñar su rol en la jornada electoral. "Termina 8 de la noche? Sabes que termina 12 o casi 1 del día siguiente porque te piden que te quedes a contar los votos y esperar a que vengan para revisar”, “Para mí que no le gusta pasar tiempo en familia”, “Son 165 un solo día”, “No sabe lo que le espera porque en estás elecciones hay más candidatos que contar”, escribieron los usuarios en la publicación.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: LINK oficial ONPE para saber si soy miembro de mesa en abril

Elecciones 2026: LINK oficial ONPE para saber si soy miembro de mesa en abril

LEER MÁS
Así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE para Elecciones 2026

Así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE para Elecciones 2026

LEER MÁS
EN VIVO: ONPE sortea miembros de mesa para Elecciones Generales 2026

EN VIVO: ONPE sortea miembros de mesa para Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presentador de TV. venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU. y afirma: “No me da miedo comenzar de cero”

Presentador de TV. venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU. y afirma: “No me da miedo comenzar de cero”

LEER MÁS
Periodista de Canal N se entera en vivo que será miembro de mesa en Elecciones 2026: "Primera vez en mi vida"

Periodista de Canal N se entera en vivo que será miembro de mesa en Elecciones 2026: "Primera vez en mi vida"

LEER MÁS
Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Tendencias

Presentador de TV. venezolano que trabajó como vendedor ambulante en Perú se mudó a EE. UU. y afirma: “No me da miedo comenzar de cero”

Italiana asiste por primera vez al Estadio Monumental y queda impresionada con la ‘Noche Crema’: “Me volví hincha de la ‘U’”

Estudiante de la UNI vence a San Marcos en la final de complicado torneo de cálculo: “Batalla de alto nivel”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025