Tendencias

Hombre desata risas tras ser invitado a un Depa Shower y él aparece con regalos para Baby Shower

Todo parece indicar que la distracción del invitado acaparó las miradas y generó las risas de los usuarios en las redes sociales.

Las imágenes de TikTok sacaron miles de sonrisas y muchos comentaron que se adelantó a la llegada del bebé.
Las imágenes de TikTok sacaron miles de sonrisas y muchos comentaron que se adelantó a la llegada del bebé. | Foto: composición LR/ TikTok

Un video se hizo viral en las redes sociales al mostrar a un hombre llegando a una vivienda con regalos. No obstante, al parecer, el invitado no leyó bien la indicación, puesto que llegó con obsequios de niño y niña, pero se trataba de un Depa Shower.

En el clip de @pamelasherlydagac se mostró el preciso instante en que el hombre llega al departamento con una bolsa con las letras Baby Shower. En su interior había envueltos dos regalos de color rosa y celeste.

PUEDES VER: Captan tenso momento entre invitadas a la ‘casita’ de Bad Bunny al empujarse por salir en pantalla durante concierto

lr.pe

Invitados empezaron a reír al ver los regalos para bebés

Cuando le abrieron la puerta, los presentes comenzaron a reír, ya que habían notado que el joven había caído en un error. Como era de esperarse, los usuarios en las redes sociales dejaron una ola de hilarantes y hasta divertidos comentarios sobre la situación.

“Hola, soy la futura mamá del bebé que todavía no está planificado y ni siquiera está en borrador. Nuestro amigo ya anda manifestando por adelantado, pero amamos la intención”, “Con el nuevo depa, vendrá el bebé”, “Les trajo la bendición completa”, “El menos distraído”, se lee en redes sociales.

PUEDES VER: Captan a grupo tocando música de la selva dentro de la Línea 1 del Metro de Lima y redes estallan: "Perú es clave"

lr.pe

¿Qué es un Depa Shower?

En los últimos años, con la aparición de las redes sociales, los usuarios han popularizado nuevas celebraciones que se han vuelto tendencia. Una de ellas es el Depa Shower, una fiesta temática inspirada en los “housewarming showers” anglosajones, en la que amigos y familiares llevan regalos útiles para estrenar un nuevo departamento o casa.

En este tipo de reunión, el anfitrión recibe artículos para equipar su hogar, como utensilios de cocina, decoración o herramientas, en un ambiente de celebración por esta nueva etapa.

