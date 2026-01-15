HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

José Jerí criminaliza a moteros | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Tendencias

Orquesta es viral al tocar envuelta en frazadas por intenso frío y desata furor en redes: "Los fantasmas del amor"

Cantantes y músicos sacaron adelante su presentación a pesar de las bajas temperaturas. Clip es viral en TikTok.

Video viral de TikTok tiene 170.000 reacciones en TikTok.
Video viral de TikTok tiene 170.000 reacciones en TikTok. | Foto: composición LR/ TikTok

Una orquesta de Guatemala se viralizó en redes sociales tras protagonizar una inusual escena durante una de sus presentaciones. El grupo musical causó furor en TikTok al tocar completamente abrigados por el intenso frío, lo que generó miles de reacciones. Cibernautas no tardaron en darles divertidos nombres a la agrupación musical.

Clip viral muestra a músicos y cantantes abrigados tocando en medio del intenso frío

De acuerdo al clip viral en la cuenta richard.ortiz113 en TikTok, se puede ver cómo los músicos y cantantes siguen con su show a pesar de las bajas temperaturas, pero envueltos en frazadas y mantas.

PUEDES VER: Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

lr.pe

Dos de los cantantes se abrazan bajo una cobija mientras interpretan la canción, tratando de mantenerse calientes sin dejar de animar al público. La situación se vuelve aún más curiosa al notar que el baterista toca completamente cubierto con una manta, al punto de que su rostro es casi irreconocible, mientras que el tecladista optó por una casaca gruesa.

Divertidas reacciones en redes sociales

El clip, que tiene casi 3 millones de visualizaciones en TikTok, cuenta con reacciones que resaltan el compromiso de la orquesta por cumplir con su presentación a pesar del intenso frío y otros divertidos comentarios.

PUEDES VER: Familia peruana preparó ceviche en playa Agua Dulce y desata divertidas reacciones: “Ni los Gonzáles se atrevieron a tanto"

lr.pe

"Los fantasmas del amor", "Con lluvia, con frío, pero igual cumpliendo con su público", "A veces decimos que los músicos se ganan la vida fácil, pero estando en sus zapatos es complicado, pocos aguantan el frío hasta la madrugada", "Lon fantasmas del amor", "Prefiero pasar vergüenza y no frío", "Ante todo la responsabilidad", "Cumplir es cumplir", reaccionaron usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Influencer peruano Percy Pls se quiebra al confesar que fue invitado a ‘La casita’ de Bad Bunny, pero no podrá asistir: "Lloro"

Influencer peruano Percy Pls se quiebra al confesar que fue invitado a ‘La casita’ de Bad Bunny, pero no podrá asistir: "Lloro"

LEER MÁS
Viralizan supuestos chats de Angie Pajares, directora del Miss Supranational Perú, contra tiktoker Zully: "Se jura Madonna"

Viralizan supuestos chats de Angie Pajares, directora del Miss Supranational Perú, contra tiktoker Zully: "Se jura Madonna"

LEER MÁS
Familia peruana preparó ceviche en playa Agua Dulce y desata divertidas reacciones: “Ni los Gonzáles se atrevieron a tanto"

Familia peruana preparó ceviche en playa Agua Dulce y desata divertidas reacciones: “Ni los Gonzáles se atrevieron a tanto"

LEER MÁS
Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familia peruana preparó ceviche en playa Agua Dulce y desata divertidas reacciones: “Ni los Gonzáles se atrevieron a tanto"

Familia peruana preparó ceviche en playa Agua Dulce y desata divertidas reacciones: “Ni los Gonzáles se atrevieron a tanto"

LEER MÁS
Fan peruana estalla de la emoción tras conocer que usará por primera vez costoso artículo de BTS: "La tengo años"

Fan peruana estalla de la emoción tras conocer que usará por primera vez costoso artículo de BTS: "La tengo años"

LEER MÁS
Este venezolano revela las ganancias que YouTube le dio por su video con más de 1 millón de vistas en Perú: superó las S/9.000

Este venezolano revela las ganancias que YouTube le dio por su video con más de 1 millón de vistas en Perú: superó las S/9.000

LEER MÁS
¿Qué es un ‘Chimbombo’, cómo prepararlo y cuáles son los lugares donde puedes comerte uno?

¿Qué es un ‘Chimbombo’, cómo prepararlo y cuáles son los lugares donde puedes comerte uno?

LEER MÁS
¿Qué es un ‘Chimbombo’, cómo prepararlo y cuáles son los lugares donde puedes comerte uno?

¿Qué es un ‘Chimbombo’, cómo prepararlo y cuáles son los lugares donde puedes comerte uno?

LEER MÁS
Egresada de San Marcos celebra su graduación bailando k-pop y se vuelve viral: "Decidió ser feliz"

Egresada de San Marcos celebra su graduación bailando k-pop y se vuelve viral: "Decidió ser feliz"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

“Preferimos vender en el mercado local": agricultores denuncian precios injustos del mango en Lambayeque

Partido Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO por la Copa del Rey 2026 vía América TV

Consejo de Ética del CAL evaluará pedidos de suspensión de licencia contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí

Tendencias

Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

Familia peruana preparó ceviche en playa Agua Dulce y desata divertidas reacciones: “Ni los Gonzáles se atrevieron a tanto"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Consejo de Ética del CAL evaluará pedidos de suspensión de licencia contra Patricia Benavides y Juan Fernández Jerí

Elecciones Generales 2026: fecha, qué cargos se disputan y quiénes pueden sufragar

Sorteo miembros de mesa 2026: fecha, pagos y todo lo que debes de saber para las Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025