Orquesta es viral al tocar envuelta en frazadas por intenso frío y desata furor en redes: "Los fantasmas del amor"

Una orquesta de Guatemala se viralizó en redes sociales tras protagonizar una inusual escena durante una de sus presentaciones. El grupo musical causó furor en TikTok al tocar completamente abrigados por el intenso frío, lo que generó miles de reacciones. Cibernautas no tardaron en darles divertidos nombres a la agrupación musical.

Clip viral muestra a músicos y cantantes abrigados tocando en medio del intenso frío

De acuerdo al clip viral en la cuenta richard.ortiz113 en TikTok, se puede ver cómo los músicos y cantantes siguen con su show a pesar de las bajas temperaturas, pero envueltos en frazadas y mantas.

Dos de los cantantes se abrazan bajo una cobija mientras interpretan la canción, tratando de mantenerse calientes sin dejar de animar al público. La situación se vuelve aún más curiosa al notar que el baterista toca completamente cubierto con una manta, al punto de que su rostro es casi irreconocible, mientras que el tecladista optó por una casaca gruesa.

Divertidas reacciones en redes sociales

El clip, que tiene casi 3 millones de visualizaciones en TikTok, cuenta con reacciones que resaltan el compromiso de la orquesta por cumplir con su presentación a pesar del intenso frío y otros divertidos comentarios.

"Los fantasmas del amor", "Con lluvia, con frío, pero igual cumpliendo con su público", "A veces decimos que los músicos se ganan la vida fácil, pero estando en sus zapatos es complicado, pocos aguantan el frío hasta la madrugada", "Lon fantasmas del amor", "Prefiero pasar vergüenza y no frío", "Ante todo la responsabilidad", "Cumplir es cumplir", reaccionaron usuarios en TikTok.